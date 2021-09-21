https://tr.sputniknews.com/20210921/izmir-depreminde-30-kisinin-oldugu-emrah-apartmani-icin-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-1049117677.html

İzmir depreminde 30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı için hazırlanan iddianame kabul edildi

İzmir depreminde 30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı için hazırlanan iddianame kabul edildi

İzmir'de, geçen yıl meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı ile ilgili iddianame hazırlandı. Tutuksuz... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T19:46+0300

2021-09-21T19:46+0300

2021-09-21T19:46+0300

türkiye

iddianame

izmir depremi

emrah apartmanı

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Geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6'lık depremde, 30 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı, yıkılan Emrah Apartmanı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kasımda binanın müteahhidi Hayati Uzun, inşaat mühendisi Turgay Akkoçlu ve binanın sürveyanı (gözetici) Bilgin Sert gözaltına alındı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akkoçlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Uzun ve Sert ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emrah Apartmanı’na ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; binanın statik-betonarme proje müellifliğinin inşaat mühendisi Turgay Akkoçlu tarafından üstlenildiği, Bornova Belediye Başkanlığı'na inşaat teknikeri Bilgin Sert tarafından verilen dilekçe ile binanın sürveyanlığının kabul edildiği, ifadelerinde kabul etmese de araştırmalar sonucu binanın müteahhidinin Hayati Uzun olduğu belirtildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetince verilen ön raporuna göre, Emrah Apartmanı'nın projelendirmedeki eksikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkıldığı da iddianamede yer aldı.'KURALLARA UYGUN YAPILMADI'Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen ortak raporun da ön rapor ile benzer olduğu ve aynı şüphelilerin sorumlu tutuldukları belirtildi. İddianamede şu ifadeler yer aldı:Sanıkların; projelendirmedeki eksikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları ile yapım denetimindeki yetersizlikler nedeniyle depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda meydana gelen ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olduklarının altı çizilirken, ayrı ayrı 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmaları istendi. Sanıklar, 29 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

türkiye

emrah apartmanı

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iddianame, izmir depremi, emrah apartmanı