https://tr.sputniknews.com/20210921/pakistan-basbakani-han-afganistan-topraklari-teror-icin-kullanilmazsa-talibani-taniriz-1049120775.html

Pakistan Başbakanı Han: Afganistan toprakları terör için kullanılmazsa Taliban'ı tanırız

Pakistan Başbakanı Han: Afganistan toprakları terör için kullanılmazsa Taliban'ı tanırız

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'daki Taliban hükümetini ancak kapsayıcı olması, insan haklarına saygı göstermesi ve Afganistan topraklarının 'terör... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T21:48+0300

2021-09-21T21:48+0300

2021-09-21T21:48+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

pakistan

imran han

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Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'daki Taliban hükümetini ancak kapsayıcı olması, insan haklarına saygı göstermesi ve Afganistan topraklarının "terör merkezi" olarak kullanılmaması durumunda tanıyacaklarını söyledi.BBC'ye konuşan Han, tanıma kararının İran, Özbekistan ve Tacikistan gibi bölgedeki diğer aktörlerle birlikte ortaklaşa alınacağını belirtti.İnsan hakları örgütleri, Afganistan hükümetinde kadınların yer almaması, kız çocuklarının ortaokula gönderilmemesi ve kadın öğretmenlerin dışlanması nedeniyle Taliban yönetimi hakkındaki endişelerini dile getirmişti.Pakistan Başbakanı Han, "Kız çocuklarının eğitimine izin verilmemesi İslami bir uygulama değil" dedi.Afganistan'da ortaokullar geçen hafta açılmış ama Taliban'ın talimatıyla yalnızca erkek öğrenciler ile erkek öğretmenler sınıflara dönebilmişti.Taliban'dan yapılan yazılı açıklamada ise kız çocuklarının okula dönüşüyle ilgili herhangi bir ifade yer almamıştı.Taliban'ın bir sözcüsü ise daha sonra yaptığı açıklamada kız öğrencilerin okullarını da yakında açmayı planladıklarını söylemişti.

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