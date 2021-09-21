https://tr.sputniknews.com/20210921/super-ligde-3-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1049119533.html

Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 3 kulübü çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T20:42+0300

2021-09-21T20:42+0300

2021-09-21T20:42+0300

yaşam

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF'den yapılan açıklamaya göre Altay Kulübü, Göztepe maçındaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline gönderildi.Kasımpaşa Kulübü, Trabzonspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle, VavaCars Fatih Karagümrük maçında 5 futbolcusu sarı, 1 futbolcusu da kırmızı kart gören Öznur Kablo Yeni Malatyaspor da takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.GZT Giresunspor'da ise kulüp idarecisi Ulaş Şahin, kulüp görevlisi Volkan Karaahmet ve antrenör Sinan Biçer, kurula gönderildi.

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türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)