Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210921/takibe-dusen-bireysel-kredilerde-artis-1049103229.html
Takibe düşen bireysel kredilerde artış
Takibe düşen bireysel kredilerde artış
Türkiye Bankalar Birliği'nin raporu 2021 yılının ikinci çeyreğinde takibe düşen bireysel kredilerin toplamının 2.2 milyar TL'ye yükseldiğini gösterdi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T13:52+0300
2021-09-21T13:56+0300
ekonomi
banka
türkiye bankalar birliği (tbb)
kredi
ekonomi
takip
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1045176271_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7947193468a86d3aaf1548cdaf2e7800.jpg
Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 2. çeyrek 'Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri' raporu, bireysel kredilerde takibe düşme hızının arttığını ortaya koydu.Bloomberg HT'nin aktardığı TBB verilerine göre 2. çeyrekte 3 milyon 453 bin kişiye, 88 milyar lira tüketici ve konut kredisi kullandırıldı. Bu dönemde takibe düşen kredi tutarı ise 2.2 milyar TL ile rekor düzeye yükseldi.Takibe düşen kredilerin 1.9 milyar liralık kısmını ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bu dönemde ödenmeyen konut kredileri 314 milyon lira, taşıt kredileri 21 milyon lira oldu.Kredi kullanan kişi sayısı 25.5 milyonu aştıHaziran 2021 itibariyle tüketici kredileri ve konut kredileri toplamı yaklaşık 656 milyar TL olurken, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 25 milyon 529 bine yükseldi. Kredi kullanan kişi sayısı önceki yıla göre 1,3 milyon artış kaydetti. Toplam tüketici kredisi ve konut kredileri tutarı yıllık yüzde 19 yükseldi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1045176271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f217aab141d8566ace066a1a4333cd12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
banka, türkiye bankalar birliği (tbb), kredi, ekonomi, takip

Takibe düşen bireysel kredilerde artış

13:52 21.09.2021 (güncellendi: 13:56 21.09.2021)
© AAİstanbul Taksim koronavirüs kalabalık
İstanbul Taksim koronavirüs kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA
Abone ol
Türkiye Bankalar Birliği'nin raporu 2021 yılının ikinci çeyreğinde takibe düşen bireysel kredilerin toplamının 2.2 milyar TL'ye yükseldiğini gösterdi.
Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 2. çeyrek 'Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri' raporu, bireysel kredilerde takibe düşme hızının arttığını ortaya koydu.
Bloomberg HT'nin aktardığı TBB verilerine göre 2. çeyrekte 3 milyon 453 bin kişiye, 88 milyar lira tüketici ve konut kredisi kullandırıldı. Bu dönemde takibe düşen kredi tutarı ise 2.2 milyar TL ile rekor düzeye yükseldi.
Takibe düşen kredilerin 1.9 milyar liralık kısmını ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bu dönemde ödenmeyen konut kredileri 314 milyon lira, taşıt kredileri 21 milyon lira oldu.

Kredi kullanan kişi sayısı 25.5 milyonu aştı

Haziran 2021 itibariyle tüketici kredileri ve konut kredileri toplamı yaklaşık 656 milyar TL olurken, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 25 milyon 529 bine yükseldi. Kredi kullanan kişi sayısı önceki yıla göre 1,3 milyon artış kaydetti. Toplam tüketici kredisi ve konut kredileri tutarı yıllık yüzde 19 yükseldi.
010020
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:14Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi
15:11AİHM, Litvinenko'nun ölümünden Rusya'yı sorumlu tuttu
15:10Olası bir erken seçim ne zaman gerçekleşebilir?
15:04Perm’deki üniversite saldırısının ardından Rusya yasta
15:04TRT'den 'Rıdvan Dilmen'e aylık 60 bin lira teklifi' açıklaması
15:02'Çözümün adresi İmralı’dır' diyen HDP'li Temelli: Kişisel görüşüm, partiyi bağlamaz
15:01Hindistan'da ilk kez Kovid sonrası akciğer ve böbrekte kara mantar vakası: Hastanın organları alındı
15:00Hindistan'da Afganistan çıkışlı 3 ton eroin ele geçirildi
14:56Gaziantep coğrafi işaret tescilinde AB'yi solladı
14:53Açığa alınan Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı beraat etti
14:46Türeci ve Şahin, Almanya'nın büyük bilim ödülünün sahibi oldu
14:39Düğünde oynayarak çekim yapan kameraman tazminat ödeyecek
14:33Ayanis Kalesi'nde çöplük kazısı: 'Urartular koyun, keçi ve göçmen kuşları yemişler'
14:28Koronavirüs, ABD'de İspanyol gribinden daha fazla öldürdü
14:17'Kibar Feyzo' lakaplı yankesici tutuklandı
14:09Bakan Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
14:08Patruşev: ABD, kontrolünü artırmak için Asya-Pasifik bölgesine darbe vuruyor
14:04İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi
13:56Konut mağdurlarından suç duyurusu: 'Biz yandık, başkası yanmasın'
13:55Kovid-19 aşılarını tamamlayan Türk vatandaşları hangi ülkelere seyahat edebiliyor?