https://tr.sputniknews.com/20210921/takibe-dusen-bireysel-kredilerde-artis-1049103229.html

Takibe düşen bireysel kredilerde artış

Takibe düşen bireysel kredilerde artış

Türkiye Bankalar Birliği'nin raporu 2021 yılının ikinci çeyreğinde takibe düşen bireysel kredilerin toplamının 2.2 milyar TL'ye yükseldiğini gösterdi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T13:52+0300

2021-09-21T13:52+0300

2021-09-21T13:56+0300

ekonomi

banka

türkiye bankalar birliği (tbb)

kredi

ekonomi

takip

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1045176271_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7947193468a86d3aaf1548cdaf2e7800.jpg

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 2. çeyrek 'Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri' raporu, bireysel kredilerde takibe düşme hızının arttığını ortaya koydu.Bloomberg HT'nin aktardığı TBB verilerine göre 2. çeyrekte 3 milyon 453 bin kişiye, 88 milyar lira tüketici ve konut kredisi kullandırıldı. Bu dönemde takibe düşen kredi tutarı ise 2.2 milyar TL ile rekor düzeye yükseldi.Takibe düşen kredilerin 1.9 milyar liralık kısmını ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bu dönemde ödenmeyen konut kredileri 314 milyon lira, taşıt kredileri 21 milyon lira oldu.Kredi kullanan kişi sayısı 25.5 milyonu aştıHaziran 2021 itibariyle tüketici kredileri ve konut kredileri toplamı yaklaşık 656 milyar TL olurken, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 25 milyon 529 bine yükseldi. Kredi kullanan kişi sayısı önceki yıla göre 1,3 milyon artış kaydetti. Toplam tüketici kredisi ve konut kredileri tutarı yıllık yüzde 19 yükseldi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

banka, türkiye bankalar birliği (tbb), kredi, ekonomi, takip