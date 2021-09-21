https://tr.sputniknews.com/20210921/uskudar-belediye-baskani-turkmenden-validebag-korusuyla-ilgili-aciklama-1049097520.html

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Validebağ Korusu'na giren iş makineleriyle ilgili açıklama yaptı. Türkmen, "Yapılan çalışma; betonlaşan, yürümeyi... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T11:22+0300

2021-09-21T11:22+0300

2021-09-21T12:18+0300

yaşam

validebağ korusu

üsküdar belediyesi

sit alanı

moloz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049097495_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_a026ac8232aa9bb9f00612dbd0aa7bdb.jpg

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle girdi. Tepki çeken görüntülerle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Koru’nun içinde çocuklar koşsun, insanlarımız spor yapsın, sabahları gelinsin, yürünsün istiyoruz. Yapılan çalışma; betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir, halkımızın talebidir. Daha önce defalarca duyurduk, kamuoyuna saygıyla yine duyuruyoruz" dedi.Konuyla ilgili Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamada da "Koru’ya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar. Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar. Validebağ Korusu halkındır. Sadece bizim olsun kimse gelmesin diyen küçük bir grubun algı operasyonuna kurban edilemez, etmeyeceğiz" dendi.Ne olmuştu?Validebağ Savunması'nın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Validebağ Üsküdar Belediyesi’nin çöplüğü değildir. Her ağacın dalının tek tek korunması gereken Validebağ Korusu'na şafak baskınıyla moloz dökmek hiçbir şekilde açıklanamaz” denmişti. Başka bir paylaşımda ise “Üsküdar Belediyesi doğa katliamına devam ediyor. Yeni kamyonlar koruya girmeye devam ediyor” ifadelerine yer verilmişti.

validebağ korusu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

validebağ korusu, üsküdar belediyesi, sit alanı, moloz