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Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama
11:22 21.09.2021 (güncellendi: 12:18 21.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter Validebağ Korusu
© Fotoğraf : Twitter
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Validebağ Korusu'na giren iş makineleriyle ilgili açıklama yaptı. Türkmen, "Yapılan çalışma; betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir, halkımızın talebidir" dedi.
İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle girdi.
Tepki çeken görüntülerle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Koru’nun içinde çocuklar koşsun, insanlarımız spor yapsın, sabahları gelinsin, yürünsün istiyoruz. Yapılan çalışma; betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir, halkımızın talebidir. Daha önce defalarca duyurduk, kamuoyuna saygıyla yine duyuruyoruz" dedi.
Koru’nun içinde çocuklar koşsun, insanlarımız spor yapsın, sabahları gelinsin, yürünsün istiyoruz.— Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) September 21, 2021
Yapılan çalışma;
betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir, halkımızın talebidir.
Daha önce defalarca duyurduk, kamuoyuna saygıyla yine duyuruyoruz. https://t.co/8FONxurXPZ pic.twitter.com/1PxNxivyc4
Konuyla ilgili Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamada da "Koru’ya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar. Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar. Validebağ Korusu halkındır. Sadece bizim olsun kimse gelmesin diyen küçük bir grubun algı operasyonuna kurban edilemez, etmeyeceğiz" dendi.
Ne olmuştu?
Validebağ Savunması'nın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Validebağ Üsküdar Belediyesi’nin çöplüğü değildir. Her ağacın dalının tek tek korunması gereken Validebağ Korusu'na şafak baskınıyla moloz dökmek hiçbir şekilde açıklanamaz” denmişti.
Başka bir paylaşımda ise “Üsküdar Belediyesi doğa katliamına devam ediyor. Yeni kamyonlar koruya girmeye devam ediyor” ifadelerine yer verilmişti.
Validebağ Üsküdar Belediyesi'nin ÇÖPLÜĞÜ DEĞİLDİR! Her ağacın dalının tek tek korunması gereken Validebağ korusuna şafak baskınıyla moloz dökmek hiçbir şekilde açıklanamaz! #ValidebağaDokunma pic.twitter.com/xfIkQnMl9v— Validebağ Savunması (@ValidebagSvnms) September 21, 2021