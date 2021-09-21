https://tr.sputniknews.com/20210921/yuzlerce-evin-kul-oldugu-la-palmada-turizm-bakaninin-volkanik-turizm-teklifi-tepki-cekti-1049099448.html

Yüzlerce evin kül olduğu La Palma'da turizm bakanının 'volkan turizmi' teklifi tepki çekti

Yüzlerce evin kül olduğu La Palma'da turizm bakanının 'volkan turizmi' teklifi tepki çekti

La Palma’da 5 bin 500 kişinin tahliyesine, 120 evin kül olmasına neden olan yanardağ patlamasının ardından turizm bakanının olayı 'turist çekmek için kullanma'... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T12:32+0300

2021-09-21T12:32+0300

2021-09-21T13:08+0300

las palmas

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Atlas Okyanusu’nda yer alan ve İspanya’ya bağlı bulunan Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da yanardağ iki gün önce faaliyete geçti. 5 bin 500 kişinin tahliyesine, 120 evin kül olmasına neden olan yanardağ, lav püskürtmeye devam ederken Turizm Bakanı Reyes Maroto'nun açıklamaları tepkilere neden oldu. 'Cazibe merkezine çevirerek en iyi şekilde yararlanabiliriz'Maroto, Canal Sur Radyo'ya yaptığı açıklamada, "Şu anda en önemli şey, etkilenen turistlerin yanı sıra bugün veya hafta boyunca adaya seyahat etmek isteyen turistlere güven vermek" ifadelerini kullandı. Turistlerin adaya seyahat etmeye teşvik eden Maroto, "Hiç şüphesiz benzeri görülmemiş bir şeye tanıklık edecekler" dedi. Lavlar nedeniyle 'kırmızı alarm' verilen bölgeyi 'cazibe merkezi' olarak tanımlayan Maroto, La Palma'nın bir 'volkan turizmi' destinasyonu haline gelip gelemeyeceği sorulduğunda "Doğanın getirdiği şeylerin tadını çıkarmak isteyen birçok turistin önümüzdeki haftalarda ve aylarda bunu yapabilmesi bölgeyi cazibe merkezine çevirerek bundan en iyi şekilde yararlanabiliriz" yanıtını verdi. Maroto, 'ada, harika manzarayı görmek isteyen turistler için bir cazibe merkezi haline getirilirken güvenliğe ilişkin gerekli tüm bilgilerin devlet turizm enstitüsü Turespaña tarafından sağlanacağını' da belirtti. Muhalefetten tepkiBakanın açıklamalarının ardından siyasiler ve vatandaşlar Maroto'yu 'duyarsız' olmakla suçladı. Muhafazakar Hristiyan tandanslı Halk Partisi (PP) Sözcüsü Agustín Almodóbar, bakanın davranışının uygunsuz olduğunu belirterek “Evlerini kaybeden insanlar var” dedi.PP'nin Genel Sekreteri Teodoro García Egea ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yüzlerce insan sahip olduğu her şeyi kaybederken bakan gerçekten bunu söyledi mi, biri doğrulayabilir mi?" ifadelerini kullandı. Maroto ise gelen tepkilerin ardından 'sözlerini açıklığa kavuşturmak için' yaptığı açıklamada, odak noktalarının patlamadan zarar gören vatandaşlara yardım etmek olduğunu belirterek, "Zarar görenlerin yanındayız ve doğanın normale dönmesini nasıl sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu felaket geçtiğinde, La Palma'yı bir kez daha nasıl turizm bölgesi haline getirebileceğimizi düşüneceğiz" dedi. La Palma'da kaydedilen en eski volkanik patlamanın 1430 yılında gerçekleşirken, 1971'deki son volkanik patlamada ise lav akıntılarının yakınında fotoğraf çeken 1 kişi hayatını kaybetmiş, bölgede maddi hasar ise meydana gelmemişti.

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las palmas