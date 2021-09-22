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AB'den az gelişmiş ülkelere verdiği ticari imtiyazlar için 'çevre' şartı
AB'den az gelişmiş ülkelere verdiği ticari imtiyazlar için 'çevre' şartı
AB, az gelişmiş ülkelerin gümrüksüz ürün ihraç etmesini sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) statüsünü Paris İklim Anlaşması ve çevre... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T18:40+0300
2021-09-22T18:40+0300
ekonomi
çevre
avrupa birliği
imtiyaz
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de, AB Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi hakkında hazırladıkları düzenleme teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi.AB Komisyonu'nun, 2024-2034 döneminde uygulanacak sistemde değişiklikleri içeren teklifi onayladığını belirten Dombrovskis, teklifin sistemin sosyal, çalışma, çevre ve iklim boyutunu güçlendirecek düzenlemeler içerdiğini ifade etti.Dombrovskis, sistemin düşük gelirli ülkelerde sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçladığını söyledi. Sistemin, halihazırda temel insan hakları ve çalışma sözleşmelerine uyum şartlarını içerdiğini, bu kriterlerin güçlendirildiğini anlatan Dombrovskis, yeni sisteme katılım için çevresel ve iyi yönetişim konularında standartlar getirildiğini de hatırlattı.Dombrovskis, iklim değişikliği ve çevre koruma standartlarına uyumun önemine işaret ederek, yeni sistemin aralarında Paris İklim Anlaşması'nın da yer aldığı uluslararası sözleşmelere uygun davranma şartı getirdiğini, ihlal durumunda ise ticari imtiyazlarını geri çekilebileceğinin altını çizdi.AB'nin az gelişmiş ve gelişen ülkelere GSP sistemiyle yaklaşık 50 yıldır tercihli erişim sağladığını anımsatan Dombrovskis, "Sistem, faydalanan ülkelerin ekonomilerini çeşitlendirmelerine ve istihdamı artırmalarına yardımcı oldu. Ayrıca, söz konusu ülkelerdeki insan ve işçi haklarını, çevreyi ve iyi yönetişimi geliştirmeye destek verdi." dedi.Söz konusu düzenleme teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından sağlanan bir dizi tarife tavizini ifade ediyor.Bu sistemle gelişmekte olan ülkelerin ürünlerine gelişmiş ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılması amaçlanıyor.
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çevre, avrupa birliği, imtiyaz

AB'den az gelişmiş ülkelere verdiği ticari imtiyazlar için 'çevre' şartı

18:40 22.09.2021
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği - AB
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Yves Herman
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AB, az gelişmiş ülkelerin gümrüksüz ürün ihraç etmesini sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) statüsünü Paris İklim Anlaşması ve çevre standartlarına uyum gibi şartlara bağlamaya hazırlanıyor.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de, AB Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi hakkında hazırladıkları düzenleme teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
AB Komisyonu'nun, 2024-2034 döneminde uygulanacak sistemde değişiklikleri içeren teklifi onayladığını belirten Dombrovskis, teklifin sistemin sosyal, çalışma, çevre ve iklim boyutunu güçlendirecek düzenlemeler içerdiğini ifade etti.
Dombrovskis, sistemin düşük gelirli ülkelerde sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçladığını söyledi. Sistemin, halihazırda temel insan hakları ve çalışma sözleşmelerine uyum şartlarını içerdiğini, bu kriterlerin güçlendirildiğini anlatan Dombrovskis, yeni sisteme katılım için çevresel ve iyi yönetişim konularında standartlar getirildiğini de hatırlattı.
Dombrovskis, iklim değişikliği ve çevre koruma standartlarına uyumun önemine işaret ederek, yeni sistemin aralarında Paris İklim Anlaşması'nın da yer aldığı uluslararası sözleşmelere uygun davranma şartı getirdiğini, ihlal durumunda ise ticari imtiyazlarını geri çekilebileceğinin altını çizdi.
AB'nin az gelişmiş ve gelişen ülkelere GSP sistemiyle yaklaşık 50 yıldır tercihli erişim sağladığını anımsatan Dombrovskis, "Sistem, faydalanan ülkelerin ekonomilerini çeşitlendirmelerine ve istihdamı artırmalarına yardımcı oldu. Ayrıca, söz konusu ülkelerdeki insan ve işçi haklarını, çevreyi ve iyi yönetişimi geliştirmeye destek verdi." dedi.
Söz konusu düzenleme teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından sağlanan bir dizi tarife tavizini ifade ediyor.
Bu sistemle gelişmekte olan ülkelerin ürünlerine gelişmiş ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılması amaçlanıyor.
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