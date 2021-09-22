https://tr.sputniknews.com/20210922/avustralyadaki-gosterilerde-200den-fazla-kovid-19-asi-karsiti-gozaltina-alindi-1049160037.html

Avustralya'daki gösterilerde 200’den fazla Kovid-19 aşı karşıtı gözaltına alındı

Avustralya'daki gösterilerde 200’den fazla Kovid-19 aşı karşıtı gözaltına alındı

Avustralya’nın Victoria eyaletinde inşaat sektöründe çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğu getirilmesine karşı çıkan ve eyaletin başkenti... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T22:53+0300

2021-09-22T22:53+0300

2021-09-22T22:53+0300

multimedya

avustralya

melbourne

polis

protesto

victoria

kovid-19

aşı karşıtlığı

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Victoria Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Ross Guenther, Melbourne Polis Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, inşaat sektöründeki çalışmaların iki hafta durdurularak sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinin ardından başlayan ve üçüncü gününe giren gösterilerle ilgili açıklamada bulundu.Gösterilerde, polise golf topları, musluk kolları ve pil gibi malzemeler fırlatanların da aralarında bulunduğu 200’den fazla eylemcinin gözaltına alındığını belirten Guenther, kafalarına şişe isabet eden iki polisin yanı sıra bir başka polis memurunun da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.Aşı karşıtlarının Melbourne'deki Anzak Anıtı’na yürüyerek gösterilerini orada sürdürmesini "Tamamen saygısızlık" olarak değerlendiren Guenther, yürürlükteki Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 300 göstericiye de para cezası kestiklerini sözlerine ekledi.

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