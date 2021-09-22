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Avustralya'daki gösterilerde 200’den fazla Kovid-19 aşı karşıtı gözaltına alındı
Avustralya'daki gösterilerde 200’den fazla Kovid-19 aşı karşıtı gözaltına alındı
Avustralya’nın Victoria eyaletinde inşaat sektöründe çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğu getirilmesine karşı çıkan ve eyaletin başkenti... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
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2021-09-22T22:53+0300
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avustralya
melbourne
polis
protesto
victoria
kovid-19
aşı karşıtlığı
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Victoria Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Ross Guenther, Melbourne Polis Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, inşaat sektöründeki çalışmaların iki hafta durdurularak sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinin ardından başlayan ve üçüncü gününe giren gösterilerle ilgili açıklamada bulundu.Gösterilerde, polise golf topları, musluk kolları ve pil gibi malzemeler fırlatanların da aralarında bulunduğu 200’den fazla eylemcinin gözaltına alındığını belirten Guenther, kafalarına şişe isabet eden iki polisin yanı sıra bir başka polis memurunun da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.Aşı karşıtlarının Melbourne'deki Anzak Anıtı’na yürüyerek gösterilerini orada sürdürmesini "Tamamen saygısızlık" olarak değerlendiren Guenther, yürürlükteki Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 300 göstericiye de para cezası kestiklerini sözlerine ekledi.
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avustralya, melbourne, polis, protesto, victoria, kovid-19, aşı karşıtlığı, фото

Avustralya'daki gösterilerde 200’den fazla Kovid-19 aşı karşıtı gözaltına alındı

22:53 22.09.2021
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Avustralya’nın Victoria eyaletinde inşaat sektöründe çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğu getirilmesine karşı çıkan ve eyaletin başkenti Melbourne’de gösteri düzenleyen 200’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Victoria Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Ross Guenther, Melbourne Polis Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, inşaat sektöründeki çalışmaların iki hafta durdurularak sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinin ardından başlayan ve üçüncü gününe giren gösterilerle ilgili açıklamada bulundu.
Gösterilerde, polise golf topları, musluk kolları ve pil gibi malzemeler fırlatanların da aralarında bulunduğu 200’den fazla eylemcinin gözaltına alındığını belirten Guenther, kafalarına şişe isabet eden iki polisin yanı sıra bir başka polis memurunun da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Aşı karşıtlarının Melbourne'deki Anzak Anıtı’na yürüyerek gösterilerini orada sürdürmesini "Tamamen saygısızlık" olarak değerlendiren Guenther, yürürlükteki Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 300 göstericiye de para cezası kestiklerini sözlerine ekledi.
© REUTERS / James RossAnıtı fiilen işgal etmekle suçladıkları göstericileri kınayan Avustralya Gaziler Derneği (RSL) Victoria şubesi yaptığı yazılı açıklamada, vatanseverlik görevlerini yerine getirirken ölenlerin anısına yapılan Anzak Anıtı'nın hiçbir koşulda protesto yeri olmaması gerektiğini vurguladı.
Anıtı fiilen işgal etmekle suçladıkları göstericileri kınayan Avustralya Gaziler Derneği (RSL) Victoria şubesi yaptığı yazılı açıklamada, vatanseverlik görevlerini yerine getirirken ölenlerin anısına yapılan Anzak Anıtı'nın hiçbir koşulda protesto yeri olmaması gerektiğini vurguladı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / James Ross
Anıtı fiilen işgal etmekle suçladıkları göstericileri kınayan Avustralya Gaziler Derneği (RSL) Victoria şubesi yaptığı yazılı açıklamada, vatanseverlik görevlerini yerine getirirken ölenlerin anısına yapılan Anzak Anıtı'nın hiçbir koşulda protesto yeri olmaması gerektiğini vurguladı.
© REUTERS / James RossProtestocuların eylemlerini 'Ulusun yüz karası' olarak nitelendiren RSL Avustralya Başkanı Greg Melick de Anzak Anıtı'na saygısızlık yapanların 'en güçlü şekilde kınanmaları gerektiğini' söyledi.
Protestocuların eylemlerini 'Ulusun yüz karası' olarak nitelendiren RSL Avustralya Başkanı Greg Melick de Anzak Anıtı'na saygısızlık yapanların 'en güçlü şekilde kınanmaları gerektiğini' söyledi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / James Ross
Protestocuların eylemlerini 'Ulusun yüz karası' olarak nitelendiren RSL Avustralya Başkanı Greg Melick de Anzak Anıtı'na saygısızlık yapanların 'en güçlü şekilde kınanmaları gerektiğini' söyledi.
© REUTERS / James RossMelick, "Bu kanunsuz kalabalığın içinde yer alanlar, ülkemiz için savaşan ve ölen kadınlarla erkeklerin onurunu lekelemekle kalmıyor; kendilerini, ailelerini ve protestoya katılan herkesi utandırıyorlar" dedi.
Melick, Bu kanunsuz kalabalığın içinde yer alanlar, ülkemiz için savaşan ve ölen kadınlarla erkeklerin onurunu lekelemekle kalmıyor; kendilerini, ailelerini ve protestoya katılan herkesi utandırıyorlar dedi. - Sputnik Türkiye
3/7
© REUTERS / James Ross
Melick, "Bu kanunsuz kalabalığın içinde yer alanlar, ülkemiz için savaşan ve ölen kadınlarla erkeklerin onurunu lekelemekle kalmıyor; kendilerini, ailelerini ve protestoya katılan herkesi utandırıyorlar" dedi.
© AFP 2021 / Con ChronisKovid-19'un Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadelenin sürdüğü Avustralya’nın Melbourne, Ballarat, Geelong, Surf Coast Shire ve Mitchell Shire kentlerindeki inşaat sektöründeki çalışmaların iki haftalığına durdurulacağı ve sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu olduğunun açıklanması üzerine aşı karşıtları Melbourne'de gösterilere başlamıştı.
Kovid-19'un Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadelenin sürdüğü Avustralya’nın Melbourne, Ballarat, Geelong, Surf Coast Shire ve Mitchell Shire kentlerindeki inşaat sektöründeki çalışmaların iki haftalığına durdurulacağı ve sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu olduğunun açıklanması üzerine aşı karşıtları Melbourne'de gösterilere başlamıştı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2021 / Con Chronis
Kovid-19'un Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadelenin sürdüğü Avustralya’nın Melbourne, Ballarat, Geelong, Surf Coast Shire ve Mitchell Shire kentlerindeki inşaat sektöründeki çalışmaların iki haftalığına durdurulacağı ve sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu olduğunun açıklanması üzerine aşı karşıtları Melbourne'de gösterilere başlamıştı.
© AFP 2021 / William WestHükümetin aldığı karara destek veren İnşaat, Orman, Denizcilik, Maden ve Enerji Birliği (CFMEU) sendikası önünde, 20 Eylül akşam saatlerinde başladıktan sonra şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde toplam 262 eylemci gözaltına alındı.
Hükümetin aldığı karara destek veren İnşaat, Orman, Denizcilik, Maden ve Enerji Birliği (CFMEU) sendikası önünde, 20 Eylül akşam saatlerinde başladıktan sonra şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde toplam 262 eylemci gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2021 / William West
Hükümetin aldığı karara destek veren İnşaat, Orman, Denizcilik, Maden ve Enerji Birliği (CFMEU) sendikası önünde, 20 Eylül akşam saatlerinde başladıktan sonra şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde toplam 262 eylemci gözaltına alındı.
© AFP 2021 / Con ChronisZorunlu Kovid-19 aşısına karşı çıkanların eylemlerine yarın da devam etmesi bekleniyor.
Zorunlu Kovid-19 aşısına karşı çıkanların eylemlerine yarın da devam etmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2021 / Con Chronis
Zorunlu Kovid-19 aşısına karşı çıkanların eylemlerine yarın da devam etmesi bekleniyor.
© REUTERS / James RossMelbourne’deki Kovid-19 yasaklarından dolayı tam kapanmanın yanı sıra gece 21.00’dan sabah 00.05’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kurallar gereği gösterilerin yasaklandığı kentte, son 24 saat içinde 628 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken 3 kişi de hayatını kaybetti.
Melbourne’deki Kovid-19 yasaklarından dolayı tam kapanmanın yanı sıra gece 21.00’dan sabah 00.05’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kurallar gereği gösterilerin yasaklandığı kentte, son 24 saat içinde 628 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken 3 kişi de hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye
7/7
© REUTERS / James Ross
Melbourne’deki Kovid-19 yasaklarından dolayı tam kapanmanın yanı sıra gece 21.00’dan sabah 00.05’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kurallar gereği gösterilerin yasaklandığı kentte, son 24 saat içinde 628 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken 3 kişi de hayatını kaybetti.
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