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https://tr.sputniknews.com/20210922/bolu-valiliginden-gocmenlere-uyarilar-kadinlara-karsi-sabit-bakislardan-uzak-durun--1049142513.html
Bolu Valiliği'nden göçmenlere uyarılar: 'Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun'
Bolu Valiliği'nden göçmenlere uyarılar: 'Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun'
Bolu Valiliği, göçmen temsilcileriyle yaptığı toplantıda "Kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması", "Saat... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T14:38+0300
2021-09-22T14:47+0300
türkiye
göçmen
kadın
kamusal alan
bayrak
uyarı
baharat
bolu valiliği
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Bolu Valisi Ahmet Ümit, Irak, Suriye, Afganistan ve İran'dan şehre göç edenlerin temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından kamusal alanda nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin göçmenlere bir dizi uyarıda bulundu.Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinde aktarılana göre Vali Ümit, konuşmasında “Bugün toplumsal huzuru sürekli kılmak adına bazı hususları paylaşmak üzere sizlerle bir araya geldik. Özellikle huzur ve güven ortamının sürekli olması amacıyla Türk halkının tepkisini çeken, yabancılara karşı anti pati uyandıran eylem ve hareketleriyle ilgili bazı araştırmalar yaptırdık” dedi.Valiliğin sitesinde yer alan metinde şunlar kaydedildi:"Yapılan araştırmaların neticesinde elde edilen sonuçlara göre gerekli uyarıları yapan Sayın Valimiz Ahmet Ümit;— Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olunması,— Toplumla uyum içerisinde hareket edilmesi,— Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmaması.— Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlara dikkat edilerek birlik ve beraberliği bozucu yanlış anlaşılmalara sebep olacak ifadeler kullanılmaması,— Siyasi tartışmalara girilmemesi ve gerginliklerden uzak durulması,— Toplumun tepkisini çekecek eylem ve davranışlardan uzak olunması,— Özellikle kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması,— Kendi aranızda bireyler arasında meydana gelen münferit olayların büyütülmemesi,— İş yeri sahiplerinin iş yerlerinin isimlerinin Türkçe konulması,— Kovid 19 aşılarının yaptırılması,— Türkçe dil kurslarına ve meslek edindirme kurslarına katılım sağlanması,— Saat 21:00’den itibaren zorunluluklar dışında herkesin evinde olması,— Herhangi bir şekilde diğer sakinleri rahatsız edecek yüksek sesli konuşmalardan ve görüntülerden uzak durulması.,— Yüksek sesle etrafı rahatsız edecek şekilde müzik dinlenilmemesi,— Kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat edilmesi,— Toplumumuzun ahlaki değerlerine karşı hassas olunması,— Kamu düzenini ve güvenliğini bozan kişiler görüldüğünde mutlaka güvenlik güçleriyle irtibat kurulması,— Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde bulunulmaması,— Kurumsal sosyal medya hesapları dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi,— Toplumda meydana gelen olumsuz olayların sosyal gerginlik haline dönüştürülmemesi,— Kanunlara göre bir suç işlendiğinde bu eylem mutlaka cezalandırılacağından nelerin suç olduğunun öğrenilmesi, güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olunması.— Hepimizin sığınağı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kıymetinin bilinmesi, ülke menfaatlerini koruma konusunda hassas olunması,— Türk Bayrağı’nın dışında herhangi bir bayrak, flama, afiş ve benzeri sembollerin taşınmaması,— Mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesi, hususlarında bütün yabancı misafirlerimizden daha duyarlı ve titiz olmasını istedi."
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göçmen, kadın, kamusal alan, bayrak, uyarı, baharat, bolu valiliği

Bolu Valiliği'nden göçmenlere uyarılar: 'Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun'

14:38 22.09.2021 (güncellendi: 14:47 22.09.2021)
© Fotoğraf : Bolu ValiliğiBolu Valiliği
Bolu Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© Fotoğraf : Bolu Valiliği
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Bolu Valiliği, göçmen temsilcileriyle yaptığı toplantıda "Kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması", "Saat 21:00’den itibaren zorunluluklar dışında herkesin evinde olması", "Mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesi" gibi bazı uyarılarda bulundu.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, Irak, Suriye, Afganistan ve İran'dan şehre göç edenlerin temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından kamusal alanda nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin göçmenlere bir dizi uyarıda bulundu.
Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinde aktarılana göre Vali Ümit, konuşmasında “Bugün toplumsal huzuru sürekli kılmak adına bazı hususları paylaşmak üzere sizlerle bir araya geldik. Özellikle huzur ve güven ortamının sürekli olması amacıyla Türk halkının tepkisini çeken, yabancılara karşı anti pati uyandıran eylem ve hareketleriyle ilgili bazı araştırmalar yaptırdık” dedi.
Valiliğin sitesinde yer alan metinde şunlar kaydedildi:
"Yapılan araştırmaların neticesinde elde edilen sonuçlara göre gerekli uyarıları yapan Sayın Valimiz Ahmet Ümit;
— Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olunması,
— Toplumla uyum içerisinde hareket edilmesi,
— Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmaması.
— Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlara dikkat edilerek birlik ve beraberliği bozucu yanlış anlaşılmalara sebep olacak ifadeler kullanılmaması,
— Siyasi tartışmalara girilmemesi ve gerginliklerden uzak durulması,
— Toplumun tepkisini çekecek eylem ve davranışlardan uzak olunması,
— Özellikle kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması,
— Kendi aranızda bireyler arasında meydana gelen münferit olayların büyütülmemesi,
— İş yeri sahiplerinin iş yerlerinin isimlerinin Türkçe konulması,
— Kovid 19 aşılarının yaptırılması,
— Türkçe dil kurslarına ve meslek edindirme kurslarına katılım sağlanması,
— Saat 21:00’den itibaren zorunluluklar dışında herkesin evinde olması,
— Herhangi bir şekilde diğer sakinleri rahatsız edecek yüksek sesli konuşmalardan ve görüntülerden uzak durulması.,
— Yüksek sesle etrafı rahatsız edecek şekilde müzik dinlenilmemesi,
— Kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat edilmesi,
— Toplumumuzun ahlaki değerlerine karşı hassas olunması,
— Kamu düzenini ve güvenliğini bozan kişiler görüldüğünde mutlaka güvenlik güçleriyle irtibat kurulması,
— Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde bulunulmaması,
— Kurumsal sosyal medya hesapları dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi,
— Toplumda meydana gelen olumsuz olayların sosyal gerginlik haline dönüştürülmemesi,
— Kanunlara göre bir suç işlendiğinde bu eylem mutlaka cezalandırılacağından nelerin suç olduğunun öğrenilmesi, güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olunması.
— Hepimizin sığınağı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kıymetinin bilinmesi, ülke menfaatlerini koruma konusunda hassas olunması,
— Türk Bayrağı’nın dışında herhangi bir bayrak, flama, afiş ve benzeri sembollerin taşınmaması,
— Mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesi, hususlarında bütün yabancı misafirlerimizden daha duyarlı ve titiz olmasını istedi."
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