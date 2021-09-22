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https://tr.sputniknews.com/20210922/cumhurbaskani-erdogan-burundi-lideri-ndayishimiye-ile-bir-araya-geldi-1049155251.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi lideri Ndayishimiye ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi lideri Ndayishimiye ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile bir araya geldi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T21:45+0300
2021-09-22T21:45+0300
2021-09-22T21:45+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bm genel kurulu
burundi
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile bir araya geldi.Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
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recep tayyip erdoğan, bm genel kurulu, burundi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi lideri Ndayishimiye ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile bir araya geldi.
Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.