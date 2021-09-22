Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi lideri Ndayishimiye ile bir araya geldi

© AA / Murat Kula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye'ye hediye etti.