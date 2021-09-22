https://tr.sputniknews.com/20210922/dolores-aveiro-ronaldo-futbolcu-olmasaydi-duvar-ustasi-olurdu-1049154331.html

Dolores Aveiro: Ronaldo futbolcu olmasaydı duvar ustası olurdu

Dolores Aveiro: Ronaldo futbolcu olmasaydı duvar ustası olurdu

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlunun yetişme çağında çok büyük sorunlar çektiklerini anlatırken, "Cristiano futbolu... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T19:42+0300

2021-09-22T19:42+0300

2021-09-22T19:42+0300

yaşam

cristiano ronaldo

portekiz

duvar

usta

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Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, verdiği röportajda oğlu ve torunuyla ilgili ilginç itiraflarda bulundu.Sporx'in haberine göre Dolores, Sporting kulübünün podcast yayınına katılan ve Youtube kanalına verdiği röportajda, oğlu Cristiano Ronaldo'ya "Cristiano'ya 'Ölmeden önce Sporting Lizbon'da oynadığını görmek istiyorum oğlum' dedim. 'Sen olmasan bile torunum Cristianinho belki Sporting'de oynayabilir' dedim. Bunu çok istiyorum" diye konuştu. Torunu Cristianinho'nun Ronaldo'nun o yaşta olduğundan daha yetenekli olduğunu belirterek, "Onun yaşındayken Cristiano'nun hocası yoktu, şimdi ise torunumun hocası Cristiano. Bu yüzden torunum çok şanslı" diye konuştu.Dolores Aveiro, oğlunun yetişme çağında çok büyük sorunlar çektiklerini, Cristiano'nun futbolcu olmasaydı muhtemelen bir duvar ustası olacağını belirterek, "Çok parasız günler yaşadık. Cristiano futbolu bırakma noktasına çok geldi. Bana hep 'Sana bir ev ve araba alacağım' diyordu ve dediğini yaptı. Eğer futbolu bıraksaydı muhtemelen bir duvar ustası olurdu. Orada da dünyanın en iyi duvar ustası olamazdı, sonuçta herkesin doğru bir işi vardır. Ben gençliğimde çok çalışmak zorunda kaldım, sepet yapıp satardım, günde 130 sepet yaptığım günler oldu. Şimdi hayatımın en güzel neşesi torunlarım, ben de onlarla 10 yaşında oluyorum" diye konuştu.

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cristiano ronaldo, portekiz, duvar, usta