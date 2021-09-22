https://tr.sputniknews.com/20210922/fatih-terim-3-0lik-kayseri-yenilgisi-sonrasi-konustu-eski-gunlerimize-donecegiz-1049160332.html

Fatih Terim, 3-0'lık Kayseri yenilgisi sonrası konuştu: Eski günlerimize döneceğiz

Fatih Terim, 3-0'lık Kayseri yenilgisi sonrası konuştu: Eski günlerimize döneceğiz

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, eski günlerine ve oynadıkları çok iyi maçlara döneceklerini vurgulayan Terim, ''Altından kalkmasını biliriz, bildik... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T22:56+0300

2021-09-22T22:56+0300

2021-09-22T22:56+0300

yaşam

kayseri

süper lig

galatasaray

fatih terim

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Fatih Terim, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Futbolda bazen böyle durumların olduğunu vurgulayan Terim, "Biz Galatasaray takımıyız, bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin." dedi ve ekledi:'Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız''Biz bunların üstesinden geliriz'Terim konuşmasını şöyle sürdürdü:"Biz bunları o kadar çok gördük ki kritik zamanlarda. Şimdi çok zaman var, biz bunların üstesinden geliriz. Galatasaraylılar kusura bakmasınlar, bazen böyle üzüyoruz.''

kayseri

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kayseri, süper lig, galatasaray, fatih terim