https://tr.sputniknews.com/20210922/fatih-terim-3-0lik-kayseri-yenilgisi-sonrasi-konustu-eski-gunlerimize-donecegiz-1049160332.html
Fatih Terim, 3-0'lık Kayseri yenilgisi sonrası konuştu: Eski günlerimize döneceğiz
Fatih Terim, 3-0'lık Kayseri yenilgisi sonrası konuştu: Eski günlerimize döneceğiz
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, eski günlerine ve oynadıkları çok iyi maçlara döneceklerini vurgulayan Terim, ''Altından kalkmasını biliriz, bildik... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T22:56+0300
2021-09-22T22:56+0300
2021-09-22T22:56+0300
yaşam
kayseri
süper lig
galatasaray
fatih terim
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Fatih Terim, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Futbolda bazen böyle durumların olduğunu vurgulayan Terim, "Biz Galatasaray takımıyız, bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin." dedi ve ekledi:'Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız''Biz bunların üstesinden geliriz'Terim konuşmasını şöyle sürdürdü:"Biz bunları o kadar çok gördük ki kritik zamanlarda. Şimdi çok zaman var, biz bunların üstesinden geliriz. Galatasaraylılar kusura bakmasınlar, bazen böyle üzüyoruz.''
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kayseri, süper lig, galatasaray, fatih terim
Fatih Terim, 3-0'lık Kayseri yenilgisi sonrası konuştu: Eski günlerimize döneceğiz
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, eski günlerine ve oynadıkları çok iyi maçlara döneceklerini vurgulayan Terim, ''Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin.'' dedi.
Fatih Terim, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Futbolda bazen böyle durumların olduğunu vurgulayan Terim, "Biz Galatasaray takımıyız, bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin." dedi ve ekledi:
'Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız'
''Karamsarlığa kapılmanın hiçbir manası yok. Futbolda bazen böyle oluyor, istedikleriniz olmuyor. Biz her oyuncunun yapmak istediğini, ne olduğunu bilecek kadar Galatasaraylıyız. Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız. Neticeler yanlış olabilir, bize yardım etmeyebilir. Bunları bir tarafa koyabilecek tecrübeye ve Galatasaraylılığa sahibiz.''
'Biz bunların üstesinden geliriz'
Terim konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz bunları o kadar çok gördük ki kritik zamanlarda. Şimdi çok zaman var, biz bunların üstesinden geliriz. Galatasaraylılar kusura bakmasınlar, bazen böyle üzüyoruz.''