Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 'yurt' açıklaması: Milletimizi kandırmaya çalışıyorlar

Pandemi sonrası aldığımız başvurularla inanıyoruz ki geçtiğimiz yıllardaki oranlara hızlı bir şekilde geleceğiz. Her bir öğrenci başvuruyor. Başvuran öğrencilerin bir kısmı hak kazandığı halde kaydını yaptırmıyor. Bu sayı bu yıl 35 binde oldu. Yine kaydını yaptırdığı halde vazgeçip başka imkanlara giden, 1 ay sonra arkadaşlarıyla buluşup başka bir alternatif ortaya koyan… Gençlik dinamik bir kitle. O yüzden gençlerin bu alandaki tercihlerini il il, ilçe ilçe anbean takip ediyoruz. O yüzden yedek yerleştirmelerimiz var. Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık. Yarın yine yedek yerleştirmelerimiz olacak. İnanıyoruz ki geçtiğimiz yıllardaki bu kapasiteyi inşallah en güzel şekilde yakalayacağız.