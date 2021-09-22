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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 'yurt' açıklaması: Milletimizi kandırmaya çalışıyorlar
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 'yurt' açıklaması: Milletimizi kandırmaya çalışıyorlar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek kira talepleri nedeniyle öğrencilerin yurt veya ev bulamadığı tartışmalarına ilişkin "Verileri... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T12:34+0300
2021-09-22T12:34+0300
türkiye
ankara
öğrenci
yurt
mehmet muharrem kasapoğlu
pandemi
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda konuştu.TRT' Haber'in aktardığına göre Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:'Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık'
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ankara, öğrenci, yurt, mehmet muharrem kasapoğlu, pandemi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 'yurt' açıklaması: Milletimizi kandırmaya çalışıyorlar

12:34 22.09.2021
© AA / Ahmet İzgi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AA / Ahmet İzgi
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek kira talepleri nedeniyle öğrencilerin yurt veya ev bulamadığı tartışmalarına ilişkin "Verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, milletimizi kandırmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda konuştu.
TRT' Haber'in aktardığına göre Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
2002-2021 arasında 768'e yükselen yurt sayısı var. 182 binden 720 bine yükselmiş bir kapasite var.
2017-2018 döneminde başvuran öğrencilerimizin yüzde 90'ı yurtlarımıza yerleşti. 2018-2019'da yüzde 89, 2019-2020'de yüzde 88, 2020-2021'de pandemi nedeniyle öğrenci almadık. 2021-2022’de yeni bir süreç başlattık. O süreç akabinde de yerleştirmelerimiz başladı.
Verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden bu yurt konusunu belli bir amaçla, algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz, her bir gencimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olma bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır.
'Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık'
Pandemi sonrası aldığımız başvurularla inanıyoruz ki geçtiğimiz yıllardaki oranlara hızlı bir şekilde geleceğiz. Her bir öğrenci başvuruyor. Başvuran öğrencilerin bir kısmı hak kazandığı halde kaydını yaptırmıyor. Bu sayı bu yıl 35 binde oldu. Yine kaydını yaptırdığı halde vazgeçip başka imkanlara giden, 1 ay sonra arkadaşlarıyla buluşup başka bir alternatif ortaya koyan… Gençlik dinamik bir kitle. O yüzden gençlerin bu alandaki tercihlerini il il, ilçe ilçe anbean takip ediyoruz. O yüzden yedek yerleştirmelerimiz var. Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık. Yarın yine yedek yerleştirmelerimiz olacak. İnanıyoruz ki geçtiğimiz yıllardaki bu kapasiteyi inşallah en güzel şekilde yakalayacağız.
Yıllardır bu sürecin en mükemmel şekilde yönetilmesine rağmen maalesef konuyu istismar eden muhalefet anlayışı bu manada kendilerinin gerçek yüzünü ortaya koyması açısından bir kara tabloyu sergilemektedir.
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