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Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'yla konser verecek
Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'yla konser verecek
AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'yla Cumhuriyet konserleri vereceğini açıkladı. Levent, "Pazartesi, Salı, Çarşamba Rus... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T23:24+0300
2021-09-23T00:13+0300
yaşam
fatih altaylı
haluk levent
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Fatih Altaylı'nın Bire Bir programına konuk olan Levent, "Konserden çıkıyorum, 30 bin kişinin karşısında şarkı söylüyorum, konserden sonra özel bir hastanenin muhasebecisiyle pazarlık yapıyorum. Bir rock star iniyor oradan, herkes peşinde, fotoğraf, 'Haluk abi, Haluk abi' diye. Muhasebeciye diyorum ki 'abi Siirt'ten gelen çocuğa indirim yapar mısın?' iki ayrı kişilik oluyorum" dedi. Haluk Levent, 'yurt dışına gideceği yönündeki' soruya, "Ben dedim ki 1.5 yıl sonra müzik işleri için Avrupa'ya taşınıp, orada yaşamam gerekecek. Tabiki geri döneceğim" yorumunda bulundu.Haluk Levent, 12.5 saatlik konserinin filminin de çekileceğini söyledi. Levent, filmin sinemalarda da yayınlayacağını açıkladı.Levent, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'yla 27 Eylül Pazartesi günü sahneye çıkacağını belirterek, "Pazartesi, Salı, Çarşamba Rus Kızıl Ordu Korosu'yla konsere çıkacağız. Rus Kızıl Ordu Korosu bugüne kadar solist almıyordu, sağ olsunlar ilk kez beni aldılar. Kendi gösterileri olacak, muazzam gösteriler. Ben hep hayal ederdim onları izlemeyi, o gösterilerin arasında, gösteri içinde bir anda Harbiye marşı çalacak, Cumhuriyet marşı projesi. Düşünsenize Rus Kızıl Ordu Korosu'nun Cumhuriyet marşlarını söylemesi, muazzam bir şey. Provalarda sesler geliyordu, tüyler diken diken. Birlikte söyleyeceğiz" dedi.Haluk Levent, Türkiye'deki orman yangınlarına müdahale için kiralanan helikopterle ilgili "Helikopteri getirme bedeli 10 milyondu. Bize bir para geldi, "Hadi dedik bununla bir uçak alalım Bakanlığa verelim" Tarım Bakanlığı'nı aradım, "Biz bir para biriktirdik buna bir helikopter uçak alalım" dedik. Ben dayanamadım, akşam Kazakistan'dan uçak kiraladık diye tweet attım.Türkiye tarihinin en büyük beğenisi aldım. Ertesi sabah bu adama ulaşamadık, dedi ki "Biz anlaştık ama helikopter 4 gün sonra gelecek. Bir de 700 bin dolar ekstradan masraf oldu" dedi. Bu fiyat çok yüksekti, biz bunu halka nasıl açıklarız dedim. İki yol var, ya rezil olup, 'arkadaşlar ben bir halt yedim, çuvalladım, beni bağışlayın' diyeceğim. Sonra Fransız Airbus firmasının Puma helikopterlerini bulduk. Biz o kadar baskın geldik ki, bu helikopteri kiraladık. Kasadaki parayı yollayıp hemen Bakanlığa bildirdik" dedi.
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fatih altaylı, haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'yla konser verecek

23:24 22.09.2021 (güncellendi: 00:13 23.09.2021)
© Instagram/Haluk LeventHaluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© Instagram/Haluk Levent
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AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'yla Cumhuriyet konserleri vereceğini açıkladı. Levent, "Pazartesi, Salı, Çarşamba Rus Kızıl Ordu Korosu'yla konsere çıkacağız. Rus Kızıl Ordu Korosu bugüne kadar solist almıyordu, sağ olsunlar ilk kez beni aldılar. Kendi gösterileri olacak, muazzam gösteriler" dedi.
Fatih Altaylı'nın Bire Bir programına konuk olan Levent, "Konserden çıkıyorum, 30 bin kişinin karşısında şarkı söylüyorum, konserden sonra özel bir hastanenin muhasebecisiyle pazarlık yapıyorum. Bir rock star iniyor oradan, herkes peşinde, fotoğraf, 'Haluk abi, Haluk abi' diye. Muhasebeciye diyorum ki 'abi Siirt'ten gelen çocuğa indirim yapar mısın?' iki ayrı kişilik oluyorum" dedi.
Haluk Levent, 'yurt dışına gideceği yönündeki' soruya, "Ben dedim ki 1.5 yıl sonra müzik işleri için Avrupa'ya taşınıp, orada yaşamam gerekecek. Tabiki geri döneceğim" yorumunda bulundu.
Haluk Levent, 12.5 saatlik konserinin filminin de çekileceğini söyledi. Levent, filmin sinemalarda da yayınlayacağını açıkladı.
Levent, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'yla 27 Eylül Pazartesi günü sahneye çıkacağını belirterek, "Pazartesi, Salı, Çarşamba Rus Kızıl Ordu Korosu'yla konsere çıkacağız. Rus Kızıl Ordu Korosu bugüne kadar solist almıyordu, sağ olsunlar ilk kez beni aldılar. Kendi gösterileri olacak, muazzam gösteriler. Ben hep hayal ederdim onları izlemeyi, o gösterilerin arasında, gösteri içinde bir anda Harbiye marşı çalacak, Cumhuriyet marşı projesi. Düşünsenize Rus Kızıl Ordu Korosu'nun Cumhuriyet marşlarını söylemesi, muazzam bir şey. Provalarda sesler geliyordu, tüyler diken diken. Birlikte söyleyeceğiz" dedi.
Haluk Levent, Türkiye'deki orman yangınlarına müdahale için kiralanan helikopterle ilgili "Helikopteri getirme bedeli 10 milyondu. Bize bir para geldi, "Hadi dedik bununla bir uçak alalım Bakanlığa verelim" Tarım Bakanlığı'nı aradım, "Biz bir para biriktirdik buna bir helikopter uçak alalım" dedik. Ben dayanamadım, akşam Kazakistan'dan uçak kiraladık diye tweet attım.Türkiye tarihinin en büyük beğenisi aldım. Ertesi sabah bu adama ulaşamadık, dedi ki "Biz anlaştık ama helikopter 4 gün sonra gelecek. Bir de 700 bin dolar ekstradan masraf oldu" dedi. Bu fiyat çok yüksekti, biz bunu halka nasıl açıklarız dedim. İki yol var, ya rezil olup, 'arkadaşlar ben bir halt yedim, çuvalladım, beni bağışlayın' diyeceğim. Sonra Fransız Airbus firmasının Puma helikopterlerini bulduk. Biz o kadar baskın geldik ki, bu helikopteri kiraladık. Kasadaki parayı yollayıp hemen Bakanlığa bildirdik" dedi.
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