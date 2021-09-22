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https://tr.sputniknews.com/20210922/litvanya-savunma-bakanligindan-cin-mali-akilli-telefonlari-cope-atin-cagrisi-1049126459.html
Litvanya Savunma Bakanlığı'ndan 'Çin malı akıllı telefonları çöpe atın' çağrısı
Litvanya Savunma Bakanlığı'ndan 'Çin malı akıllı telefonları çöpe atın' çağrısı
Litvanya Savunma Bakanlığı, 'sansür endişelerini' gerekçe göstererek, ülke vatandaşlarına Çin'de üretilen akıllı telefonları satın almamalarını ve halihazırda... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T01:12+0300
2021-09-22T01:12+0300
dünya
çin
litvanya
güvenlik açığı
huawei
xiaomi
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Litvanya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Çinli akıllı telefon devi Xiaomi tarafından üretilen ve Avrupa'da satışa sunulan akıllı telefonların 'Özgür Tibet', 'Yaşasın Tayvan'ın bağımsızlığı' veya 'demokrasi hareketi' gibi terimleri tespit etme ve sansürleme imkanına sahip olduğunu öne sürdü.Kurum tarafından hazırlanan raporda, Xiaomi'nin Mi 10T 5G model ürünündeki yazılımda yer alan bu özelliğin, 'Avrupa Birliği bölgesi'nde devre dışı bırakıldığı, ancak istenilen herhangi bir zamanda etkinleştirilebileceği iddia edildi."Bu sadece Litvanya için değil, Xiaomi cihazlarının kullanıldığı tüm ülkeler için önemli" denilen raporda, ayrıca Xiaomi telefonlarının 'Singapur'daki bir sunucuya şifrelenmiş telefon kullanım verileri gönderdiği' öne sürülerek, Çinli Huawei'nin P40 5G model akıllı telefonunda da 'güvenlik açığı' tespit edildiği, ancak OnePlus modelinde herhangi bir açığa rastlanmadığı kaydedildi.Raporda, Mi 10T 5G'nin varsayılan internet tarayıcısı da dahil olmak üzere sistem uygulamaları tarafından sansürlenebilecek terimlerin listesinin şu anda Çince 449 terim içerdiği ve sürekli olarak güncellendiğini iddiası yer aldı.Raporu kamuoyuna duyuran Savunma Bakan Yardımcısı Margiris Abukevicius, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tavsiyemiz yeni Çin malı telefonlar satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan da mümkün olduğunca çabuk kurtulmanızdır" ifadelerini kullandı.Huawei'nin Baltık temsilcisi, yerel medyaya açıklamasında, telefonlardaki kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmadığı vurgulandı. Xiaomi'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Pekin ile Vilnius arasındaki ilişkiler son dönemde gerilimli ilerliyor. Çin, geçen ay Litvanya'dan Pekin Büyükelçisini geri çekmesini talep etmiş ve Tayvan'ın Litvanya'daki diplomatik misyonunun Tayvan Temsilciliği olarak adlandırılacağını açıklamasını takiben Vilnius elçisini geri çağıracağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210716/Xiaomi-telefon-uretiminde-applei-geride-birakarak-2-siraya-yukseldi-1044981235.html
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çin, litvanya, güvenlik açığı, huawei, xiaomi

Litvanya Savunma Bakanlığı'ndan 'Çin malı akıllı telefonları çöpe atın' çağrısı

01:12 22.09.2021
© REUTERS / Aly SongXiaomi
Xiaomi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Aly Song
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Litvanya Savunma Bakanlığı, 'sansür endişelerini' gerekçe göstererek, ülke vatandaşlarına Çin'de üretilen akıllı telefonları satın almamalarını ve halihazırda bu cihazları kullananlara da 'telefonlarını çöpe atmalarını' tavsiye etti.
Litvanya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Çinli akıllı telefon devi Xiaomi tarafından üretilen ve Avrupa'da satışa sunulan akıllı telefonların 'Özgür Tibet', 'Yaşasın Tayvan'ın bağımsızlığı' veya 'demokrasi hareketi' gibi terimleri tespit etme ve sansürleme imkanına sahip olduğunu öne sürdü.
Kurum tarafından hazırlanan raporda, Xiaomi'nin Mi 10T 5G model ürünündeki yazılımda yer alan bu özelliğin, 'Avrupa Birliği bölgesi'nde devre dışı bırakıldığı, ancak istenilen herhangi bir zamanda etkinleştirilebileceği iddia edildi.
"Bu sadece Litvanya için değil, Xiaomi cihazlarının kullanıldığı tüm ülkeler için önemli" denilen raporda, ayrıca Xiaomi telefonlarının 'Singapur'daki bir sunucuya şifrelenmiş telefon kullanım verileri gönderdiği' öne sürülerek, Çinli Huawei'nin P40 5G model akıllı telefonunda da 'güvenlik açığı' tespit edildiği, ancak OnePlus modelinde herhangi bir açığa rastlanmadığı kaydedildi.
Raporda, Mi 10T 5G'nin varsayılan internet tarayıcısı da dahil olmak üzere sistem uygulamaları tarafından sansürlenebilecek terimlerin listesinin şu anda Çince 449 terim içerdiği ve sürekli olarak güncellendiğini iddiası yer aldı.
Raporu kamuoyuna duyuran Savunma Bakan Yardımcısı Margiris Abukevicius, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tavsiyemiz yeni Çin malı telefonlar satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan da mümkün olduğunca çabuk kurtulmanızdır" ifadelerini kullandı.
Huawei'nin Baltık temsilcisi, yerel medyaya açıklamasında, telefonlardaki kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmadığı vurgulandı. Xiaomi'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Pekin ile Vilnius arasındaki ilişkiler son dönemde gerilimli ilerliyor. Çin, geçen ay Litvanya'dan Pekin Büyükelçisini geri çekmesini talep etmiş ve Tayvan'ın Litvanya'daki diplomatik misyonunun Tayvan Temsilciliği olarak adlandırılacağını açıklamasını takiben Vilnius elçisini geri çağıracağını duyurmuştu.
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Xiaomi telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi
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