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https://tr.sputniknews.com/20210922/nedim-sener-hdp-yoktur-pkk-vardir-1049133090.html
Nedim Şener: HDP yoktur PKK vardır
Nedim Şener: HDP yoktur PKK vardır
Hürriyet yazarı Nedim Şener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" açıklamasına ilişkin, "HDP yoktur PKK vardır, sorunun adı da... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T10:45+0300
2021-09-22T10:47+0300
türkiye
hdp
pkk
kemal kılıçdaroğlu
nedim şener
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Hürriyet yazarı Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.Şener, "HDP yoktur PKK vardır, sorunun adı da ‘terör’dür" başlıklı yazısında, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sorunları yanlış teşhis edince çareyi de yanlış yerde arıyor. Tıpkı 'KHK’lıların hepsini iade edeceğim' derken, önce 'Teröre bulaşmamış olanlar' deyip sonra 'Hakkında soruşturma olmayanlar' diye toparlamaya çalışması gibi" dedi." Konuyu bilmediği için çözümü de gerçekçi olmuyor" ifadelerini kullanan Şener, yazısınn devamında şunları yazdı:Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamaları ve ardından HDP’nin eski eş başkanı Sezai Temelli'nin ona verdiği yanıtı hatırlatan Şener, 'Yıllardır anlatmaya çalışıyorum, 'HDP diye bir parti yoktur, terör örgütü PKK vardır' diye. HDP’liler, ağızlarını her açtıklarında '6 milyon oy alıyoruz, onları temsil ediyoruz' diyorlar. Kılıçdaroğlu da onları 'meşru' görüyor. Ama onlar, 6 milyon oyu değil PKK’yı ve elebaşı Öcalan’ı temsil ettiklerini kendileri itiraf ediyorlar."Yazısının devamında "Şimdi hepsi, Temelli’nin açıklaması ile köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu’nu kurtarmak için HDP’yi muhatap, TBMM’yi de adres gösteriyorlar. Yaptığı matematik hesabın esiri olan Kılıçdaroğlu onlara, onlar Kılıçdaroğlu’na muhtaç" görüşünü savunan Şener, şu ifadelere yer verdi:"PEKİ sorunun adı “Kürt sorunu mu”?HDP’liler sorunun maddelerini tek tek sayabiliyorlar. Tıpkı terör örgütü PKK ile ilişkileri gibi bu konuda da çok net duruşları var.Mesela, anadilde eğitim istiyorlar, mesela özerklik/öz yönetim talep ediyorlar, mesela terörist Öcalan’a özgürlük diyorlar. Terörist PKK’lıların “öz savunma birlikleri” olmasını talep edenler bile var.Peki CHP bu taleplerin hangisini karşılayacak?HDP ve aynı zamanda terör örgütü PKK’nın talepleri olan bu maddeleri tartışmak bile bu ülkeye, şehitlerimize, milletimize ihanettir.Dolayısıyla karşımızdaki sorun Kürt sorunu değil, “terör sorunu”dur... Onu da Türk Ordusu, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet ve Jandarma Terörle Mücadele Ekipleri çözüyor. Nitekim PKK’ya katılım, 2019’da 130, 2020’de 53 iken, 20 Eylül 2021’e kadar 38’de kaldı. Sadece üç yılda ikna ile 986 PKK’lı teslim oldu. 20 Eylül 2021 tarihine kadar PKK’ya katılım 38’de kalırken, aynı dönemde teslim olanların sayısı 151 olarak gerçekleşti. Terörle mücadele sonucu PKK’nın Türkiye topraklarındaki varlığı 196’ya kadar düştü. Terör sorunu çözülüyor ve bitecek ama şimdi asıl sorunumuz: Sorunu yanlış teşhis eden ve yanlış muhatap arayanlardır."
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hdp, pkk, kemal kılıçdaroğlu, nedim şener

Nedim Şener: HDP yoktur PKK vardır

10:45 22.09.2021 (güncellendi: 10:47 22.09.2021)
© Fotoğraf : Youtube/CNN TürkNedim Şener
Nedim Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© Fotoğraf : Youtube/CNN Türk
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Hürriyet yazarı Nedim Şener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" açıklamasına ilişkin, "HDP yoktur PKK vardır, sorunun adı da ‘terör’dür" değerlendirmesinde bulundu.
Hürriyet yazarı Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.
Şener, "HDP yoktur PKK vardır, sorunun adı da ‘terör’dür" başlıklı yazısında, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sorunları yanlış teşhis edince çareyi de yanlış yerde arıyor. Tıpkı 'KHK’lıların hepsini iade edeceğim' derken, önce 'Teröre bulaşmamış olanlar' deyip sonra 'Hakkında soruşturma olmayanlar' diye toparlamaya çalışması gibi" dedi.
" Konuyu bilmediği için çözümü de gerçekçi olmuyor" ifadelerini kullanan Şener, yazısınn devamında şunları yazdı:
Kılıçdaroğlu, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP oylarını almak için magazin diliyle “seviyeli” bir beraberlik götürmeye çalışıyor.
HDP kanadı da, ilişkinin açık olması gerektiği konusunda ısrarlı.
Kılıçdaroğlu’nun zayıf noktasını, yaptığı 50 artı 1 oy hesabının esiri olduğunu görüyorlar; HDP oyları için her sözü vereceğini, her şeyi yapacağını biliyorlar. Eskiden hakaretleştikleri AKP’li Davutoğlu ve Babacan ile bile yan yana geldiğini, “Yüzde 99 anlaşıyoruz” dediğini duyuyorlar.
Ama HDP’liler son zamanlarda gitgide ağırlıklarını koyuyorlar, kendilerinin rızası dışında bir aday belirleyemeyeceğini söylüyorlar. Hatta HDP’li Ferhat Encü’nün, “HDP’nin istemediği kişi cumhurbaşkanı olamaz” tweet’inin Kılıçdaroğlu’na soğuk terler döktürdüğü kolayca tahmin edilebilir.
Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, o panikle yanlış teşhis ettiği sorun için bir kez daha yanlış muhataba seslendi. Aslında “terör sorunu” olan konuyu “Kürt sorunu” diye dillendirdi, HDP’yi de muhatap olarak adlandırdı.
Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamaları ve ardından HDP’nin eski eş başkanı Sezai Temelli'nin ona verdiği yanıtı hatırlatan Şener,
'Yıllardır anlatmaya çalışıyorum, 'HDP diye bir parti yoktur, terör örgütü PKK vardır' diye. HDP’liler, ağızlarını her açtıklarında '6 milyon oy alıyoruz, onları temsil ediyoruz' diyorlar. Kılıçdaroğlu da onları 'meşru' görüyor. Ama onlar, 6 milyon oyu değil PKK’yı ve elebaşı Öcalan’ı temsil ettiklerini kendileri itiraf ediyorlar."
Yazısının devamında "Şimdi hepsi, Temelli’nin açıklaması ile köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu’nu kurtarmak için HDP’yi muhatap, TBMM’yi de adres gösteriyorlar. Yaptığı matematik hesabın esiri olan Kılıçdaroğlu onlara, onlar Kılıçdaroğlu’na muhtaç" görüşünü savunan Şener, şu ifadelere yer verdi:
"PEKİ sorunun adı “Kürt sorunu mu”?
HDP’liler sorunun maddelerini tek tek sayabiliyorlar. Tıpkı terör örgütü PKK ile ilişkileri gibi bu konuda da çok net duruşları var.
Mesela, anadilde eğitim istiyorlar, mesela özerklik/öz yönetim talep ediyorlar, mesela terörist Öcalan’a özgürlük diyorlar. Terörist PKK’lıların “öz savunma birlikleri” olmasını talep edenler bile var.
Peki CHP bu taleplerin hangisini karşılayacak?
HDP ve aynı zamanda terör örgütü PKK’nın talepleri olan bu maddeleri tartışmak bile bu ülkeye, şehitlerimize, milletimize ihanettir.
Dolayısıyla karşımızdaki sorun Kürt sorunu değil, “terör sorunu”dur... Onu da Türk Ordusu, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet ve Jandarma Terörle Mücadele Ekipleri çözüyor. Nitekim PKK’ya katılım, 2019’da 130, 2020’de 53 iken, 20 Eylül 2021’e kadar 38’de kaldı. Sadece üç yılda ikna ile 986 PKK’lı teslim oldu. 20 Eylül 2021 tarihine kadar PKK’ya katılım 38’de kalırken, aynı dönemde teslim olanların sayısı 151 olarak gerçekleşti. Terörle mücadele sonucu PKK’nın Türkiye topraklarındaki varlığı 196’ya kadar düştü. Terör sorunu çözülüyor ve bitecek ama şimdi asıl sorunumuz: Sorunu yanlış teşhis eden ve yanlış muhatap arayanlardır."
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