Rusya: Teröristler İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 14 saldırı gerçekleştirdi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, hareketliliğin arttığı Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesindeki gelişmeleri aktardı.Kulit, dün düzenlediği basın toplantısında, "Geçtiğimiz gün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki İdlib (5), Lazkiye (4), Hama (2) ve Halep (3) vilayetlerinde El Nusra Cephesi teröri örgütü mevzilerinden 14 havan toplu saldırı kaydedildi" ifadelerini kullandı.Yetkili, ayrıca Şam'ın da 10 ayrı saldırı kaydettiğini belirtti.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, El Nusra örgütünün İdlib gerilimi azaltma bölgesinde son 24 saat içinde 14 havan toplu saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, hareketliliğin arttığı Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesindeki gelişmeleri aktardı.
Kulit, dün düzenlediği basın toplantısında, "Geçtiğimiz gün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki İdlib (5), Lazkiye (4), Hama (2) ve Halep (3) vilayetlerinde El Nusra Cephesi teröri örgütü mevzilerinden 14 havan toplu saldırı kaydedildi" ifadelerini kullandı.
Yetkili, ayrıca Şam'ın da 10 ayrı saldırı kaydettiğini belirtti.