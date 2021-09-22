https://tr.sputniknews.com/20210922/sosyal-medyada-kendi-olum-ilanini-paylasmisti-evlenmeye-gitmis-1049132944.html

Sosyal medyada kendi ölüm ilanını paylaşmıştı: Evlenmeye gitmiş

Sosyal medyada kendi ölüm ilanını paylaşmıştı: Evlenmeye gitmiş

İstanbul’da 25 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki Türkan Günday’ın, Bartın’a evlenmeye gittiği ortaya çıktı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T10:42+0300

2021-09-22T10:42+0300

2021-09-22T10:42+0300

yaşam

sosyal medya

ölüm

bartın

evlilik

ölüm ilanı

türkan günday

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049132793_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1851391421b7db4ddb763d2d7a18c369.jpg

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Türkan Günday, sosyal medya hesabında kendi ölüm ilanını paylaştıktan sonra kayıplara karıştı.25 gündür haber alınamayan iki çocuk annesi kadının yakınları, Müge Anlı'nın programına katıldı. Günday'ın yakınları program sayesinde Günday'ı buldu. Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın aktardığına göre telefonla programa bağlanan Songül Kızılçay, Günday'ın hayatta olduğunu, evlenmek için Bartın'a gittiğini söyledi. Kızılçay, şunları anlattı:"Türkan Hanım'ı arkadaş vasıtasıyla tanıdım. Birkaç kez görüştük. Evime geldi. Bana, 'İstanbul'dan sıkıldım. Yalnızım. Ölsem de kimsenin haberi olmayacak. İyi birini bulsam evlenirim' dedi. Ben de bekar dayım olduğunu söyledim. Dayımın evlenmek istediğinden bahsettim. Birbirlerine telefon numaralarını verdim. Bir süre telefonda görüştüler. Daha sonra Bartın'da yaşayan dayım İstanbul'a geldi. İmam nikahı yapmışlar. Sonra Türkan, Bartın'a dayımın yanına gitti. Resmi nikah kıyacaklar."'Fareli evde kalırken neredeydiniz?'Daha sonra Müge Anlı’nın yayına bağladığı Türkan Günday açıklamalarda bulundu. Günday, yakınlarına “Fareli evde kalırken neredeydiniz? Bir daha beni aramayın diye gittim. Hiç kimse arayıp sormuyor beni... Her gün kardeşimi arıyordum. Beni seviyorlardı da neden bir gün olsun aramadılar? Belki cenazemi kaldırmaya gelirler diye ölüm ilanımı verdim” diye seslendi.

bartın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sosyal medya, ölüm, bartın, evlilik, ölüm ilanı, türkan günday