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Sosyal medyada kendi ölüm ilanını paylaşmıştı: Evlenmeye gitmiş
Sosyal medyada kendi ölüm ilanını paylaşmıştı: Evlenmeye gitmiş
İstanbul’da 25 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki Türkan Günday’ın, Bartın’a evlenmeye gittiği ortaya çıktı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T10:42+0300
2021-09-22T10:42+0300
yaşam
sosyal medya
ölüm
bartın
evlilik
ölüm ilanı
türkan günday
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Türkan Günday, sosyal medya hesabında kendi ölüm ilanını paylaştıktan sonra kayıplara karıştı.25 gündür haber alınamayan iki çocuk annesi kadının yakınları, Müge Anlı'nın programına katıldı. Günday'ın yakınları program sayesinde Günday'ı buldu. Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın aktardığına göre telefonla programa bağlanan Songül Kızılçay, Günday'ın hayatta olduğunu, evlenmek için Bartın'a gittiğini söyledi. Kızılçay, şunları anlattı:"Türkan Hanım'ı arkadaş vasıtasıyla tanıdım. Birkaç kez görüştük. Evime geldi. Bana, 'İstanbul'dan sıkıldım. Yalnızım. Ölsem de kimsenin haberi olmayacak. İyi birini bulsam evlenirim' dedi. Ben de bekar dayım olduğunu söyledim. Dayımın evlenmek istediğinden bahsettim. Birbirlerine telefon numaralarını verdim. Bir süre telefonda görüştüler. Daha sonra Bartın'da yaşayan dayım İstanbul'a geldi. İmam nikahı yapmışlar. Sonra Türkan, Bartın'a dayımın yanına gitti. Resmi nikah kıyacaklar."'Fareli evde kalırken neredeydiniz?'Daha sonra Müge Anlı’nın yayına bağladığı Türkan Günday açıklamalarda bulundu. Günday, yakınlarına “Fareli evde kalırken neredeydiniz? Bir daha beni aramayın diye gittim. Hiç kimse arayıp sormuyor beni... Her gün kardeşimi arıyordum. Beni seviyorlardı da neden bir gün olsun aramadılar? Belki cenazemi kaldırmaya gelirler diye ölüm ilanımı verdim” diye seslendi.
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sosyal medya, ölüm, bartın, evlilik, ölüm ilanı, türkan günday

Sosyal medyada kendi ölüm ilanını paylaşmıştı: Evlenmeye gitmiş

10:42 22.09.2021
© Fotoğraf : YouTubeTürkan Günday
Türkan Günday - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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İstanbul’da 25 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki Türkan Günday’ın, Bartın’a evlenmeye gittiği ortaya çıktı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Türkan Günday, sosyal medya hesabında kendi ölüm ilanını paylaştıktan sonra kayıplara karıştı.
25 gündür haber alınamayan iki çocuk annesi kadının yakınları, Müge Anlı'nın programına katıldı. Günday'ın yakınları program sayesinde Günday'ı buldu.
Günday, sosyal medya hesabında kendi ölüm ilanını paylaşıp "Cenazeme kaç kişi gelecek?" diye sormuştu. Günday, 'cenazesinin kaldırılacağı camiyi de' paylaşmıştı.
Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın aktardığına göre telefonla programa bağlanan Songül Kızılçay, Günday'ın hayatta olduğunu, evlenmek için Bartın'a gittiğini söyledi. Kızılçay, şunları anlattı:
"Türkan Hanım'ı arkadaş vasıtasıyla tanıdım. Birkaç kez görüştük. Evime geldi. Bana, 'İstanbul'dan sıkıldım. Yalnızım. Ölsem de kimsenin haberi olmayacak. İyi birini bulsam evlenirim' dedi. Ben de bekar dayım olduğunu söyledim. Dayımın evlenmek istediğinden bahsettim. Birbirlerine telefon numaralarını verdim. Bir süre telefonda görüştüler. Daha sonra Bartın'da yaşayan dayım İstanbul'a geldi. İmam nikahı yapmışlar. Sonra Türkan, Bartın'a dayımın yanına gitti. Resmi nikah kıyacaklar."

'Fareli evde kalırken neredeydiniz?'

Daha sonra Müge Anlı’nın yayına bağladığı Türkan Günday açıklamalarda bulundu. Günday, yakınlarına “Fareli evde kalırken neredeydiniz? Bir daha beni aramayın diye gittim. Hiç kimse arayıp sormuyor beni... Her gün kardeşimi arıyordum. Beni seviyorlardı da neden bir gün olsun aramadılar? Belki cenazemi kaldırmaya gelirler diye ölüm ilanımı verdim” diye seslendi.
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