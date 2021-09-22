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Türk İlaç: 50 milyon doz Sputnik Light üretimi için yetkilendirildik
Türk İlaç: 50 milyon doz Sputnik Light üretimi için yetkilendirildik
Sputnik light aşısının Rusya da yerleşik üreticisi Chemrar Group Firması tarafından Türkiye'de aylık 50 milyon doz aşı üretimi için TURK İlaç Ve Serum Sanayi... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T13:52+0300
2021-09-22T14:03+0300
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Türk İlaç’tan bir yetkili, Sputnik haber ajansına açıklamasında, sadece bir doz şeklinde uygulanan Rus koronavirüs aşırı Sputnik Light’ın Türkiye’de üretimi konusunda tek yetkili olarak belirlendiklerini söyledi. Söz konusu yetkinin kendilerine, Sputnik Light’ın Rusya’daki yerleşik üreticisi olan Chemrar Group Firması tarafından verildiğini kaydeden yetkili, söz konusu anlaşma kapsamında TÜRK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş olarak ayda 50 milyon doz üreteceklerini belirtti. ‘TÜRK İlaç tesisleri Sputnik Light aşısının üretim ve dağıtımı için uygunluk onayını aldı’ Türk İlaç yetkilisi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) Sputnik Light aşısı için tüm aday partnerlerine uygulamakta olduğu onay prosedürlerine göre; Rusya Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik Light aşısının Türkiye’de lisanslandırılarak , üretim ve satışının TÜRK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş’ne verilmesi için, ChemRar Şirketler Grubu ve Sputnik Light aşısı teknoloji transferinden sorumlu Biointegrator Firmaları Resmi heyeti tarafından yapılan TÜRK İLAÇ tesis ziyaretinin neticesinde, TÜRK İlaç tesisleri Sputnik Light aşısının üretim ve dağıtımı için uygunluk onayını almıştır.” Açıklamanın devamı şöyle: “Sputnik Light aşısının Türkiye'de kullanım izni için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na yapılacak başvuru işlemlerini başlatmak ve Türkiye'de yapılacak üretim, satış ve dağıtım için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek üzere TÜRK İLAÇ, Sputnik Light aşısının üretim ve dağıtım haklarına sahip olan Rusya'da yerleşik ChemRar Şirketler Grubu tarafından tek yetkili temsilci olarak seçilmiştir. ‘Türk İlaç, Avifavir’in Türkiye’de dağıtımına ilişkin sözleşme imzaladı’ Bununla birlikte Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş, yine COVID-19 hastalığının tedavi protokolünde yer alan Avifavir (Favipiravir etken maddesi) ilacının da Türkiye'de resmi tescili ve dağıtımı için Chemrar şirketler grubunun iştiraki Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) / Chromis ile de sözleşmesini eş zamanlı olarak imzalamıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda T.C. Sağlık Bakanlığı'nın talep ve ihtiyaçları dışında kalacak olan TÜRK İlaç tesisi üretim kapasitesinin tamamının ChemRar şirketler grubunun talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağı açıklandı. TÜRK İLAÇ olarak Sputnik Light aşısı için tahsis edilen kapasite ayda 50 milyon doz olarak belirlenmiştir.” TÜRK İlaç yetkilileri söz konusu anlaşmalara ilişkin açıklamalarında, tüm dünyayı tehdit eden bu pandemi döneminde uzun süredir devam eden ikili görüşmelerin olumlu olarak nihayetlenmesinden ve anlaşmaya varılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yetkililer, artan küresel ihtiyaçlar doğrultusunda ve Rus ortaklarının ek üretim kapasitesine ihtiyaç duyması halinde talepleri karşılamak için derhal ek ekipman yatırımına hazır olduklarını da ekledi.
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rusya, türkiye, aşı, sputnik v

Türk İlaç: 50 milyon doz Sputnik Light üretimi için yetkilendirildik

13:52 22.09.2021 (güncellendi: 14:03 22.09.2021)
© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına girSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Илья Наймушин
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Sputnik light aşısının Rusya da yerleşik üreticisi Chemrar Group Firması tarafından Türkiye'de aylık 50 milyon doz aşı üretimi için TURK İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş tek yetkili olarak yetkilendirdi.
Türk İlaç’tan bir yetkili, Sputnik haber ajansına açıklamasında, sadece bir doz şeklinde uygulanan Rus koronavirüs aşırı Sputnik Light’ın Türkiye’de üretimi konusunda tek yetkili olarak belirlendiklerini söyledi.
Söz konusu yetkinin kendilerine, Sputnik Light’ın Rusya’daki yerleşik üreticisi olan Chemrar Group Firması tarafından verildiğini kaydeden yetkili, söz konusu anlaşma kapsamında TÜRK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş olarak ayda 50 milyon doz üreteceklerini belirtti.

‘TÜRK İlaç tesisleri Sputnik Light aşısının üretim ve dağıtımı için uygunluk onayını aldı’

Türk İlaç yetkilisi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) Sputnik Light aşısı için tüm aday partnerlerine uygulamakta olduğu onay prosedürlerine göre; Rusya Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik Light aşısının Türkiye’de lisanslandırılarak , üretim ve satışının TÜRK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş’ne verilmesi için, ChemRar Şirketler Grubu ve Sputnik Light aşısı teknoloji transferinden sorumlu Biointegrator Firmaları Resmi heyeti tarafından yapılan TÜRK İLAÇ tesis ziyaretinin neticesinde, TÜRK İlaç tesisleri Sputnik Light aşısının üretim ve dağıtımı için uygunluk onayını almıştır.”
Açıklamanın devamı şöyle: “Sputnik Light aşısının Türkiye'de kullanım izni için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na yapılacak başvuru işlemlerini başlatmak ve Türkiye'de yapılacak üretim, satış ve dağıtım için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek üzere TÜRK İLAÇ, Sputnik Light aşısının üretim ve dağıtım haklarına sahip olan Rusya'da yerleşik ChemRar Şirketler Grubu tarafından tek yetkili temsilci olarak seçilmiştir.

‘Türk İlaç, Avifavir’in Türkiye’de dağıtımına ilişkin sözleşme imzaladı’

Bununla birlikte Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş, yine COVID-19 hastalığının tedavi protokolünde yer alan Avifavir (Favipiravir etken maddesi) ilacının da Türkiye'de resmi tescili ve dağıtımı için Chemrar şirketler grubunun iştiraki Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) / Chromis ile de sözleşmesini eş zamanlı olarak imzalamıştır.
Yapılan anlaşma doğrultusunda T.C. Sağlık Bakanlığı'nın talep ve ihtiyaçları dışında kalacak olan TÜRK İlaç tesisi üretim kapasitesinin tamamının ChemRar şirketler grubunun talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağı açıklandı. TÜRK İLAÇ olarak Sputnik Light aşısı için tahsis edilen kapasite ayda 50 milyon doz olarak belirlenmiştir.”
TÜRK İlaç yetkilileri söz konusu anlaşmalara ilişkin açıklamalarında, tüm dünyayı tehdit eden bu pandemi döneminde uzun süredir devam eden ikili görüşmelerin olumlu olarak nihayetlenmesinden ve anlaşmaya varılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yetkililer, artan küresel ihtiyaçlar doğrultusunda ve Rus ortaklarının ek üretim kapasitesine ihtiyaç duyması halinde talepleri karşılamak için derhal ek ekipman yatırımına hazır olduklarını da ekledi.
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