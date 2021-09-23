https://tr.sputniknews.com/20210923/besiktasta-eksik-sayisi-9a-cikti-1049181187.html

Beşiktaş'ta eksik sayısı 9'a çıktı

Beşiktaş'ta eksik sayısı 9'a çıktı

Beşiktaş'ta sakat oyuncular artmaya devam ediyor. Altay maçı öncesi eksiklere Brezilyalı stoper Welinton da eklendi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T14:43+0300

2021-09-23T14:43+0300

2021-09-23T14:43+0300

spor

süper lig

futbol

beşiktaş

sakatlık

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Beşiktaş'ın Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynadığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal ve Welinton Souza'nın adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildi.Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçında sol uyluk arka adalelerinde ağrı hisseden iki futbolcunun hastanede kontrolden geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi:"Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."Beşiktaş, sakat ve cezalı oyuncularından dolayı 9 eksikle Altay deplasmanına gidecek.Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Umut Meraş ve Rachid Ghezzal'in yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.Adana Demirspor maçı bittikten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Valentin Rosier de cezası nedeniyle Altay karşısında takımını yalnız bırakacak.

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süper lig, futbol, beşiktaş, sakatlık