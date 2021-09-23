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Beşiktaş'ta eksik sayısı 9'a çıktı
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© AA
Beşiktaş'ta sakat oyuncular artmaya devam ediyor. Altay maçı öncesi eksiklere Brezilyalı stoper Welinton da eklendi.
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynadığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal ve Welinton Souza'nın adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildi.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçında sol uyluk arka adalelerinde ağrı hisseden iki futbolcunun hastanede kontrolden geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Beşiktaş, sakat ve cezalı oyuncularından dolayı 9 eksikle Altay deplasmanına gidecek.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Umut Meraş ve Rachid Ghezzal'in yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Adana Demirspor maçı bittikten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Valentin Rosier de cezası nedeniyle Altay karşısında takımını yalnız bırakacak.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Umut Meraş ve Rachid Ghezzal'in yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Adana Demirspor maçı bittikten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Valentin Rosier de cezası nedeniyle Altay karşısında takımını yalnız bırakacak.
Rachid Ghezzal İle Welinton Souza’nın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/p2Gmw7YPwt— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 23, 2021