https://tr.sputniknews.com/20210923/brezilyada-hava-taksileri-kullanima-giriyor-1049162637.html

Brezilya'da 'hava taksileri' kullanıma giriyor

Brezilya'da 'hava taksileri' kullanıma giriyor

Latin Amerika'nın trafiğiyle meşhur en büyük şehri São Paulo da bilim kurgu filmleri gerçek oluyor. Brezilyalı havayolu şirketi Gol 'hava taksileri' ile yolcu... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T00:15+0300

2021-09-23T00:15+0300

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yaşam

brezilya

uçan araba

uçan taksi

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12 milyondan fazla nüfus ve 8,6 milyon araç ile günümüzde dünyanın beşinci büyük şehri olan São Paulo’da, 1990'ların sonlarında trafik sıkışıklığı nedeniyle yetkililer, araçlar için plaka temelli bir rotasyon sistemi geliştirmek zorunda kalmıştı. Yıllar içinde bu da çözüm olmayınca ve trafik sorunu artarak devam edince yeni bir yol bulunmaya çalışıldı.Dev kentin sakinleri bugünlerde gelecekten gelme bir havacılık devrimine şahit olmaya hazırlanıyor. Böylelikle yıllar önce filmlerde gördüğümüz uçan araçlar hayatımıza giriyor.Brezilyalı havayolu şirketi Gol'ün imzaladığı bir anlaşmayla yüzlerce düşük maliyetli ve sıfır emisyonlu elektrikli hava taksisi, São Paulo çevresinde yolcu taşımaya başlayacak. Uçan taksileri Gol’e sağlayan grubun CEO'su Dómhnal Slattery, Financial Times'a yaptığı açıklamada “Proje pazarda oyun bozucu bir etkiye sahip olacak. Hava yolculuğunu demokratikleştireceğiz” mesajını verdi.

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brezilya, uçan araba, uçan taksi