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Çekya Başbakanı Babis, AB'yi ülkedeki genel seçimlere müdahale etmekle suçladı
Çekya Başbakanı Babis, AB'yi ülkedeki genel seçimlere müdahale etmekle suçladı
Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avrupa Birliği'nin ülkede devam eden genel seçim kampanyası sürecine müdahale etmekle suçladı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T23:05+0300
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dünya
avrupa komisyonu
avrupa parlamentosu (ap)
çekya
vera jourova
seçimlere müdahale
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Son günlerde göç sorunuya alakalı Brüksel'in tepkisini çeken Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avrupa Birliği'ni (AB) ülkedeki genel seçimlere müdahaleyle suçladı.Parlamentni listy portalına röpotaj veren Babis, "Brüksel, alakaları olmamamsına rağmen seçim kampanyamıza karşıyor. Bu onların işi değil! Biz özgür ve bağımsız bir ulusuz" ifadelerini kullandı.Babis, "Bu ayrıca (iktidar partisi) ANO partisine kimin başkanlık edeceğini ve kimin ülkeyi yönetip yönetmeyeceğini söyleyen (Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Çekya vekili Vera) Jourova için de geçerli. Bu onun sorunu değil, onu ilgilendirmez ve bu konuda konuşmaya hakkı yok" dedi.Brüksel'deki siyasetçilerin bu tür eylemlerinin Çek Cumhuriyeti'ne bir saldırı ve içişlerine müdahale olarak görülebileceğinin altını çizen Başbakan Babis, şöyle devam etti:Çekya'da genel seçimlerÇekya'da 8-9 Ekim tarihlerinde genel seçimlerin düzenlenmesi planlanıyor. Son anketler, Babis liderliğindeki iktidar partisi ANO'nun yüzde 28 ila 32 arasında değişen bir oy oranıyla en çok tercih edilen parti olduğunu gösteriyor.Bununla birlikte Babis, önceki gün AB'nin sınır politikasını, Avrupa'yı yasa dışı göçmenlerden uygun şekilde korumadığı gerekçesiyle eleştirmişti.Bu ayın başında ise Avrupa Komisyonu, Prag'a, Babis'in çeşitli şirketleri kontrol ettiği ve AB fonlarını kendi çıkarına kullandığı iddiasıyla ülkeye tahsis edilen sübvansiyonların askıya alınabileceği uyarısında bulunmuştu.
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avrupa komisyonu, avrupa parlamentosu (ap), çekya, vera jourova, seçimlere müdahale

Çekya Başbakanı Babis, AB'yi ülkedeki genel seçimlere müdahale etmekle suçladı

23:05 23.09.2021 (güncellendi: 23:06 23.09.2021)
© AP Photo / Julien WarnandÇekya Başbakanı Andrej Babis
Çekya Başbakanı Andrej Babis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Julien Warnand
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Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avrupa Birliği'nin ülkede devam eden genel seçim kampanyası sürecine müdahale etmekle suçladı.
Son günlerde göç sorunuya alakalı Brüksel'in tepkisini çeken Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avrupa Birliği'ni (AB) ülkedeki genel seçimlere müdahaleyle suçladı.
Parlamentni listy portalına röpotaj veren Babis, "Brüksel, alakaları olmamamsına rağmen seçim kampanyamıza karşıyor. Bu onların işi değil! Biz özgür ve bağımsız bir ulusuz" ifadelerini kullandı.
Babis, "Bu ayrıca (iktidar partisi) ANO partisine kimin başkanlık edeceğini ve kimin ülkeyi yönetip yönetmeyeceğini söyleyen (Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Çekya vekili Vera) Jourova için de geçerli. Bu onun sorunu değil, onu ilgilendirmez ve bu konuda konuşmaya hakkı yok" dedi.
Brüksel'deki siyasetçilerin bu tür eylemlerinin Çek Cumhuriyeti'ne bir saldırı ve içişlerine müdahale olarak görülebileceğinin altını çizen Başbakan Babis, şöyle devam etti:
"Bu çoğunlukla Avrupa Parlamentosu'ndan geliyor ve yalnızca Çek Cumhuriyeti'ni değil, Macaristan ve Polonya'yı da etkiliyor. Bunu seçimleri etkileme niyetleriyle ilişkilendiriyorum."

Çekya'da genel seçimler

Çekya'da 8-9 Ekim tarihlerinde genel seçimlerin düzenlenmesi planlanıyor. Son anketler, Babis liderliğindeki iktidar partisi ANO'nun yüzde 28 ila 32 arasında değişen bir oy oranıyla en çok tercih edilen parti olduğunu gösteriyor.
Bununla birlikte Babis, önceki gün AB'nin sınır politikasını, Avrupa'yı yasa dışı göçmenlerden uygun şekilde korumadığı gerekçesiyle eleştirmişti.
Bu ayın başında ise Avrupa Komisyonu, Prag'a, Babis'in çeşitli şirketleri kontrol ettiği ve AB fonlarını kendi çıkarına kullandığı iddiasıyla ülkeye tahsis edilen sübvansiyonların askıya alınabileceği uyarısında bulunmuştu.
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