https://tr.sputniknews.com/20210923/instagram-yoneticisi-platformun-genc-kizlarin-kotu-hissetmesine-neden-oldugunu-dogruladi-1049165046.html

Instagram yöneticisi, platformun 'genç kızların kötü hissetmesine neden olduğunu' doğruladı

Instagram yöneticisi, platformun 'genç kızların kötü hissetmesine neden olduğunu' doğruladı

Wall Street Journal'ın yayınladığı ve 'Instagram'ın genç kızları kötü hissettirdiğini' ortaya çıkaran araştırma, Instagram'ın yöneticisi Adam Mosseri... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T02:12+0300

2021-09-23T02:12+0300

2021-09-23T02:13+0300

yaşam

instagram

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Wall Street Journal’ın yayınladığı haberde; platformun, her üç genç kızdan biri için beden imajı sorunlarını daha da kötüleştirdiği ve gençlerde kaygı ve depresyon oranındaki artışa neden olduğu iddia edilmişti.Mosseri katıldığı bir podcast röportajında raporun gerçekliğini doğruladı, ancak aynı zamanda dünya çapındaki etkisi nedeniyle sosyal medyanın tıpkı trafik kazaları gibi bazı hayatları mahvedebileceğini söyledi: Mosseri, Instagram yüzünden kendilerini kötü hisseden kullanıcıları görmezden gelmediğini ve bunun gerçek bir sorun olduğunu iddia etti:Ancak Mosseri’nin platformu araba kullanımına benzetmesi sosyal medyada pek çok kullanıcıdan eleştiri aldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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