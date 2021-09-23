Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı '5 general istifa etti' iddiasını yalanladı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210923/milli-savunma-bakanligi-5-general-istifa-etti-iddiasini-yalanladi-1049170281.html
Milli Savunma Bakanlığı '5 general istifa etti' iddiasını yalanladı
Milli Savunma Bakanlığı '5 general istifa etti' iddiasını yalanladı
Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "5 general istifa etti" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, sadece iki generalin sağlık ve... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T09:47+0300
2021-09-23T09:50+0300
türkiye
emekli
general
milli savunma bakanlığı (msb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1049170281.jpg?1632379849
Bakanlık kaynakları, son dönemde bazı basın yayın organlarında "emeklilik için talepte bulunan generaller" hakkında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.TSK'da görev yapan personelin emeklilik hakkını kazanmalarının ardından bu yönde talepte bulunmalarını doğal bir hak olarak değerlendiren kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir" bilgisini paylaştı.Bu kapsamda emeklilik dilekçesi alınması işlemlerinin 31 Ağustos 2021'de tamamlandığını belirten kaynaklar, şunları kaydetti:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emekli, general, milli savunma bakanlığı (msb)

Milli Savunma Bakanlığı '5 general istifa etti' iddiasını yalanladı

09:47 23.09.2021 (güncellendi: 09:50 23.09.2021)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "5 general istifa etti" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, sadece iki generalin sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunduğunu belirterek, söz konusu iddiayı "İyi niyetli olmayan, TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları" olarak nitelendirdi.
Bakanlık kaynakları, son dönemde bazı basın yayın organlarında "emeklilik için talepte bulunan generaller" hakkında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
TSK'da görev yapan personelin emeklilik hakkını kazanmalarının ardından bu yönde talepte bulunmalarını doğal bir hak olarak değerlendiren kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir" bilgisini paylaştı.
Bu kapsamda emeklilik dilekçesi alınması işlemlerinin 31 Ağustos 2021'de tamamlandığını belirten kaynaklar, şunları kaydetti:
"Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerini olağan dışı bir işlem gibi göstererek TSK da sıkıntı varmış gibi vermek, sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak, iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir. Asılsız haberlerle hakları ihlal edilen personelimizin gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır."
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:52Doğu Karadeniz için 'turuncu' uyarı: Şiddetli sağanak bekleniyor
09:48Mansur Yavaş’tan yurt açıklaması: Hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız
09:47Milli Savunma Bakanlığı '5 general istifa etti' iddiasını yalanladı
09:44AB, az gelişmiş ülkelere verdiği ticari imtiyazları çevre şartına bağlayacak
09:34Suriye Dışişleri Bakanı: Türkiye, Suriye'deki işgali sona erdirerek güçlerini geri çekmeli
09:30Acet: Boris Johnson’ın Erdoğan’la görüşmesinde gündeme gelen 107 yıllık bir utanç hikayesi
09:26AK Partili Özkaya'dan fahiş fiyata karşı 6 öneri
09:26Prof. Dr. Kurugöl: Sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı
09:04Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi
08:56Avrupa'nın ortasındaki 'hayalet kasabada' yalnızca 20 kişi yaşıyor
08:42Hatay'da yapılan kazıda 5. ve 6. yüzyıla ait kalıntılar bulundu
08:29Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yurt süreci her zamanki gibi profesyonelce yönetilen bir süreç
08:18Ahmet Hakan: İmralı’yla ve Kandil’le görüşülmeden, sadece HDP ile görüşerek bu iş nasıl sağlanacak?
08:00İstanbul'da yağmur: Trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti
07:374 yıla kadar hapis cezası istenen İlker Başbuğ'un avukatı: Suçlamalar, şapkadan tavşan çıkarmak gibi
07:19Adana ve İstanbul’da IŞİD operasyonu
07:02İsrail ordusu, Filistinli bir gazeteciyi yaraladı
06:59TTB: Son dört ayda kaybettiğimiz 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı
06:52Yanan ormanların tohumlarını çalanlar fotokapana yakalandı
06:47Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu