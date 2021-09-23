https://tr.sputniknews.com/20210923/sputnik-vyi-tanimayan-ab-rusyanin-akpm-heyetine-strazburgda-seyahat-kisitlamasi-getirdi---1049177548.html

Sputnik V'yi tanımayan AB, Rusya'nın AKPM heyetine Strazburg'da seyahat kısıtlaması getirdi

Sputnik V'yi tanımayan AB, Rusya'nın AKPM heyetine Strazburg'da seyahat kısıtlaması getirdi

Rusya Federasyon Konseyi üyesi Vladimir Kruglıy, AB'nin Sputnik V aşısını tanımaması nedeniyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) Rus... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T12:59+0300

2021-09-23T12:59+0300

2021-09-23T13:03+0300

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Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi'nde konuşan Kruglıy, "Pazartesi günü Strazburg'da AKPM oturumu başlayacak. Heyetimize, aşı olmadığımız ve 'kırmızı bölge'den geldiğimiz gerekçesiyle yalnızca otelden AKPM binasına gidip gelebileceğimize dair bir talimat geldi" dedi. 'Kırmızı bölge'den gelen ve Biontech/Pfizer aşısı olan Türk heyetine herhangi bir kısıtlama getirilmediğine dikkat çeken Kruglıy, aynı durumun Ukraynalı temsilciler için de geçerli olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Rus aşısının tescil sürecini sürüncemede bırakmasına anlam veremediğini kaydeden Kruglıy, zira Moskova'nın gerekli tüm belgeleri teslim ettiğini ve DSÖ temsilcilerinin üretim tesislerini ziyaret ettiğini vurguladı. Rus senatör, burada bir ayrımcılığın söz konusu olduğunun altını çizdi. Sputnik V, toplam nüfusu 4 milyarı bulan 70 ülkede tescil edildi. Alınan kullanım izinlerinin sayısı bakımından Sputnik V, dünyada ikinci sırada bulunuyor. Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.

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