Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
MHP'de 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı
https://tr.sputniknews.com/20210923/sputnik-vyi-tanimayan-ab-rusyanin-akpm-heyetine-strazburgda-seyahat-kisitlamasi-getirdi---1049177548.html
Sputnik V'yi tanımayan AB, Rusya'nın AKPM heyetine Strazburg'da seyahat kısıtlaması getirdi
Sputnik V'yi tanımayan AB, Rusya'nın AKPM heyetine Strazburg'da seyahat kısıtlaması getirdi
Rusya Federasyon Konseyi üyesi Vladimir Kruglıy, AB'nin Sputnik V aşısını tanımaması nedeniyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) Rus... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T12:59+0300
2021-09-23T13:03+0300
rusya
akpm
sputnik v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044554627_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_3619f202f1cd1b9717fbb929d9288e4a.jpg
Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi'nde konuşan Kruglıy, "Pazartesi günü Strazburg'da AKPM oturumu başlayacak. Heyetimize, aşı olmadığımız ve 'kırmızı bölge'den geldiğimiz gerekçesiyle yalnızca otelden AKPM binasına gidip gelebileceğimize dair bir talimat geldi" dedi. 'Kırmızı bölge'den gelen ve Biontech/Pfizer aşısı olan Türk heyetine herhangi bir kısıtlama getirilmediğine dikkat çeken Kruglıy, aynı durumun Ukraynalı temsilciler için de geçerli olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Rus aşısının tescil sürecini sürüncemede bırakmasına anlam veremediğini kaydeden Kruglıy, zira Moskova'nın gerekli tüm belgeleri teslim ettiğini ve DSÖ temsilcilerinin üretim tesislerini ziyaret ettiğini vurguladı. Rus senatör, burada bir ayrımcılığın söz konusu olduğunun altını çizdi. Sputnik V, toplam nüfusu 4 milyarı bulan 70 ülkede tescil edildi. Alınan kullanım izinlerinin sayısı bakımından Sputnik V, dünyada ikinci sırada bulunuyor. Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044554627_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_3a374657385104bfe51dbe200141514b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, akpm, sputnik v

Sputnik V'yi tanımayan AB, Rusya'nın AKPM heyetine Strazburg'da seyahat kısıtlaması getirdi

12:59 23.09.2021 (güncellendi: 13:03 23.09.2021)
© REUTERS / Amanda PerobelliSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Amanda Perobelli
Abone ol
Rusya Federasyon Konseyi üyesi Vladimir Kruglıy, AB'nin Sputnik V aşısını tanımaması nedeniyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) Rus temsilcilere Strazburg sokaklarında seyahat kısıtlaması getirildiğini açıkladı.
Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi'nde konuşan Kruglıy, "Pazartesi günü Strazburg'da AKPM oturumu başlayacak. Heyetimize, aşı olmadığımız ve 'kırmızı bölge'den geldiğimiz gerekçesiyle yalnızca otelden AKPM binasına gidip gelebileceğimize dair bir talimat geldi" dedi.
'Kırmızı bölge'den gelen ve Biontech/Pfizer aşısı olan Türk heyetine herhangi bir kısıtlama getirilmediğine dikkat çeken Kruglıy, aynı durumun Ukraynalı temsilciler için de geçerli olduğunu belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Rus aşısının tescil sürecini sürüncemede bırakmasına anlam veremediğini kaydeden Kruglıy, zira Moskova'nın gerekli tüm belgeleri teslim ettiğini ve DSÖ temsilcilerinin üretim tesislerini ziyaret ettiğini vurguladı. Rus senatör, burada bir ayrımcılığın söz konusu olduğunun altını çizdi.
Sputnik V, toplam nüfusu 4 milyarı bulan 70 ülkede tescil edildi. Alınan kullanım izinlerinin sayısı bakımından Sputnik V, dünyada ikinci sırada bulunuyor.
Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:30MHP'de 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı
13:27'Dünyanın en güzel süpermarket çalışanı' ilan edildi
13:24Bakan Yanık: Salgında dönemsel ihtiyaç sahiplerine 2.3 milyar TL nakdi yardım yaptık
13:13Eşi ceza verdi, 40 gün zurnasını dağda çalacak
13:04Fatih Altaylı: Ev yoksa New York'ta okuyun
13:04Likya uygarlığının yitik eserlerinin kopyaları Kaş'taki su altı parkında sergilenecek
13:00Zonguldak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti
12:59Sputnik V'yi tanımayan AB, Rusya'nın AKPM heyetine Strazburg'da seyahat kısıtlaması getirdi
12:54Sınır dışı edilen Haitililer, Teksas uçağına yeniden binmeye çalıştı
12:51Araştırma: Bebeklerin vücudunda yetişkinlerden 15 kat fazla mikroplastik bulundu
12:50'1 aylık bebeğe yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldı' diyen Prof. Kurugöl’den yeni açıklama
12:48Moderna CEO'suna göre bir yıl içinde dünyada herkesi aşılayacak doza erişilmesiyle pandemi bitecek
12:41Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
12:32İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: D-100 kapandı
12:31Metin Hara'nın savcılığa verdiği dilekçeden: 'Aşağılandım, psikolojim bozuldu'
12:25İstanbul’da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi
12:16TTB Genel Sekreteri: Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen ölümlerin en az üç katı fazlası var
12:0530 bin TL maaşı bıraktı, dünyayı geziyor: ‘Türkiye’de pahalı bir öğretmendim’
12:03Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Gündüz: Aşı tedirginliğinin bir nedeni de sosyal medya
11:59Milliyet yazarı Eyüboğlu: Tarkan neden konser vermiyor?