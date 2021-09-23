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https://tr.sputniknews.com/20210923/yunanistan-basbakani-turkevi-acilisina-katilan-baspiskopos-elpidoforos-ile-gorusmesini-iptal-etti-1049200150.html
Yunanistan Başbakanı, 'Türkevi açılışına katılan' Başpiskopos Elpidoforos ile görüşmesini iptal etti
Yunanistan Başbakanı, 'Türkevi açılışına katılan' Başpiskopos Elpidoforos ile görüşmesini iptal etti
Υunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, New York’ta Türkevi açılışına katılan Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos ile planlanan görüşmesini... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T23:59+0300
2021-09-23T23:59+0300
dünya
abd
yunanistan
başpiskopos
kiryakos miçotakis
yeni türkevi binası
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Yunan basınında hükümet kaynaklarına dayandırılarak verilen habere göre, Başbakan Miçotakis, Başpiskopos Elpidoforos ile planlanan görüşmesini iptal etti.Görüşmenin iptal edilmesinin sebebi olarak Miçotakis’in programına, Elpidoforos ile planlanan görüşmenin saatinde Wall Street yayın kurulu ile randevu eklenmesi gösterildi.'Atina, Elpidoforos’un Türkevi açılışına katılmasından rahatsız oldu'Başpiskopos Elpidoforos’un, Miçotakis’e, 11 Eylül saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler'in bulunduğu, "Ground Zero" diye adlandırılan Sıfır Noktası'ndaki Aziz Nikolas Kilisesi’ni gezdirmesi planlanıyordu ancak Elpidoforos’un, New York’taki Türkevi’nin Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar’ın da bulunduğu açılış törenine katılması Atina’da rahatsızlık yaratmış, Yunan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu bu rahatsızlığı net bir şekilde dile getirmişti.İkonomu, yaptığı açıklamada “Elpidoforos’un hareketleri bizi rahatsız etti. Yunan hükümeti memnuniyetsizliğini ifade ediyor” diye konuşmuştu.
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abd, yunanistan, başpiskopos, kiryakos miçotakis, yeni türkevi binası

Yunanistan Başbakanı, 'Türkevi açılışına katılan' Başpiskopos Elpidoforos ile görüşmesini iptal etti

23:59 23.09.2021
© REUTERS / Alexandros AvramidisKiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Alexandros Avramidis
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Υunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, New York’ta Türkevi açılışına katılan Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos ile planlanan görüşmesini iptal ettiği bildirildi.
Yunan basınında hükümet kaynaklarına dayandırılarak verilen habere göre, Başbakan Miçotakis, Başpiskopos Elpidoforos ile planlanan görüşmesini iptal etti.
Görüşmenin iptal edilmesinin sebebi olarak Miçotakis’in programına, Elpidoforos ile planlanan görüşmenin saatinde Wall Street yayın kurulu ile randevu eklenmesi gösterildi.

'Atina, Elpidoforos’un Türkevi açılışına katılmasından rahatsız oldu'

Başpiskopos Elpidoforos’un, Miçotakis’e, 11 Eylül saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler'in bulunduğu, "Ground Zero" diye adlandırılan Sıfır Noktası'ndaki Aziz Nikolas Kilisesi’ni gezdirmesi planlanıyordu ancak Elpidoforos’un, New York’taki Türkevi’nin Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar’ın da bulunduğu açılış törenine katılması Atina’da rahatsızlık yaratmış, Yunan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu bu rahatsızlığı net bir şekilde dile getirmişti.
İkonomu, yaptığı açıklamada “Elpidoforos’un hareketleri bizi rahatsız etti. Yunan hükümeti memnuniyetsizliğini ifade ediyor” diye konuşmuştu.
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