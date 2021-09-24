iPhone 13'ün satışları başladı

Dünyanın dört bir yanında müşteriler, bu sabahın erken saatlerinden beri cihaza sahip olmak için Apple mağazalarının önünde sıraya girdi. Müşteriler, iPhone için Londra'nın yanı sıra Rusya, Çin, Singapur, Avustralya ve diğer şehirlerdeki Apple mağazalarının önünde sıraya girerken görüntülendi.
Dünyanın dört bir yanında müşteriler, bu sabahın erken saatlerinden beri cihaza sahip olmak için Apple mağazalarının önünde sıraya girdi. Müşteriler, iPhone için Londra'nın yanı sıra Rusya, Çin, Singapur, Avustralya ve diğer şehirlerdeki Apple mağazalarının önünde sıraya girerken görüntülendi.
Bu ayın başlarında Apple, iPhone 13 serisini oluşturan dört yeni telefonun (iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max) yanı sıra yeni bir Apple Watch ve iPad mini'nin tanıtımını yaptı. iPhone 13, yeni bir tasarıma, seramik ön sipere, yüzde 47 daha fazla ışık yakalayan gelişmiş bir çift kamera sistemine ve iPhone 12'den 2.5 saat daha fazla pil ömrüne sahip.
Bu ayın başlarında Apple, iPhone 13 serisini oluşturan dört yeni telefonun (iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max) yanı sıra yeni bir Apple Watch ve iPad mini'nin tanıtımını yaptı. iPhone 13, yeni bir tasarıma, seramik ön sipere, yüzde 47 daha fazla ışık yakalayan gelişmiş bir çift kamera sistemine ve iPhone 12'den 2.5 saat daha fazla pil ömrüne sahip.
Cuma sabahı itibariyle, iPhone 13 serisinin çoğu için Amazon'da da 'geçici olarak stokta yok' notu düşüldüğü görüldü. Yeni iPhone modeli, tamamen yeniden tasarlanmış bir Apple akıllı telefonu olmamakla birlikte, performansı ve kullanıcı deneyimini iyileştiren ince değişiklikler içeriyor.
Cuma sabahı itibariyle, iPhone 13 serisinin çoğu için Amazon'da da 'geçici olarak stokta yok' notu düşüldüğü görüldü. Yeni iPhone modeli, tamamen yeniden tasarlanmış bir Apple akıllı telefonu olmamakla birlikte, performansı ve kullanıcı deneyimini iyileştiren ince değişiklikler içeriyor.
Örneğin, Face ID çentiği, iPhone 12'de bulunandan yüzde 20 daha küçük. 6 çekirdeğe ve yapay zeka (AI) algoritmalarını çalıştırmak için özel bir bölüme ve daha büyük pillere sahip. Böylelikle iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro'dan günde bir buçuk saate kadar daha uzun süre, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max'ten günde iki buçuk saate kadar daha uzun süre dayanıyor.
Örneğin, Face ID çentiği, iPhone 12'de bulunandan yüzde 20 daha küçük. 6 çekirdeğe ve yapay zeka (AI) algoritmalarını çalıştırmak için özel bir bölüme ve daha büyük pillere sahip. Böylelikle iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro'dan günde bir buçuk saate kadar daha uzun süre, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max'ten günde iki buçuk saate kadar daha uzun süre dayanıyor.
Yeni iPhone'ların Türkiye satış fiyatları ise 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor. Ürünler, alınan ön satışların ardından 1 Ekim'de satışa çıkacak.
Yeni iPhone'ların Türkiye satış fiyatları ise 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor. Ürünler, alınan ön satışların ardından 1 Ekim'de satışa çıkacak.