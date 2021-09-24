iPhone 13'ün satışları başladı

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS

Örneğin, Face ID çentiği, iPhone 12'de bulunandan yüzde 20 daha küçük. 6 çekirdeğe ve yapay zeka (AI) algoritmalarını çalıştırmak için özel bir bölüme ve daha büyük pillere sahip. Böylelikle iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro'dan günde bir buçuk saate kadar daha uzun süre, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max'ten günde iki buçuk saate kadar daha uzun süre dayanıyor.