https://tr.sputniknews.com/20210924/aksener-cumhurbaskani-adayi-olmayacagini-acikladi-1049229638.html
Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkladı
Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkladı. Akşener, "Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Bunu net bir şekilde söylüyorum... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T23:19+0300
2021-09-24T23:19+0300
2021-09-24T23:57+0300
politika
meral akşener
recep tayyip erdoğan
seçim
cumhurbaşkanlığı
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Akşener, Halk TV'de Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını belirterek, "Ben başbakanlığa adayım. Ben MHP'nin genel başkanlığına aday olduğumda her konuşmamda ‘Ben başbakan olacağım' demiştim. Ben tutarlı bir insanım. Başbakan olmak gibi… Başbakanlığa talibim. Başbakanlık seçimi için elbette iddialıyım” dedi.Akşener, 2022'ye yönelik seçim öngörülerinin doğru olabileceğine işaret ederek, "Kasım 2022'de seçim var deniliyor. Muhtemelen öngörüler doğru olabilir. Ben sayın Erdoğan ve arkadaşlarının gerçeklik duygularını kaybettiklerini, seçmen ile olan irtibat konusunda da son derece uzak olduklarını, paralel bir evrende yaşadıkları için nasıl bir davranış biçiminde olabileceklerini öngöremiyorum. İster zamanında, ister önce, bu sistemde onların seçim kazanması mümkün değil” ifadelerini kullandı.Suat Toktaş'ın, “Seçime tek adayla mı gidilmeli, çok adayla mı gidilmeli?” sorusunu Akşener şöyle yanıtladı:Akşener, kendi adaylarının seçimi kazanması halinde en kısa sürede yeniden parlamenter sisteme geçileceğini belirterek, "Bu masanın etrafında toplananlar, o seçilen kişi cumhurbaşkanı olacak. Mümkün olan en kısa sürede parlamenter sisteme geçişin yolunu döşeyecek ve o cumhurbaşkanı olarak kalacak. Seçimi kazandık, parlamenter sisteme geçtik, o cumhurbaşkanı Türkiye’yi birleştiren, herkesin cumhurbaşkanı, partili değil, Almanya cumhurbaşkanı gibi sembolik bir konumda kalacak. Yanlış anlaşılan şey şu, biz Sayın Erdoğan'ın yerine ikinci bir Erdoğan seçmeyeceğiz Kazanmanız ve parlamenter sisteme geçmemiz gerekiyor. Parlamento seçiminde de başbakan seçilecek. Parlamenter sistemden yana olan partilerin tamamıyla iş birliği içinde bir rekabet yapıyoruz. Ondan sonra rakip olacağız" değerlendirmesinde bulundu.Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının sürpriz olmadığını bu kararı beklediklerini aktaran Akşener, "Merkez Bankası başkanlarını, büyük ekonomist sayın Erdoğan'ın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç' tezini ispatlamak üzere o sandalyeye oturttukları için, bu faizin indirilmesi kanaatimiz vardı. Dolarla euro ile aldığınız her şey zamlanacak. Enflasyonu kaldıracak havaya. Bunun hiçbir anlamı yok" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor” açıklamarını değerlendiren Akşener, “Bu ülkede Sayın Erdoğan, bu sistemle iş başında kaldığı süre içerisinde her ölümlü, her canlı, herkes bir defa terörist olmayı tadacaktır. Geçmişte üreticiler terörist oldu. Bugün zincir market sahipleri terörist olmuş oldu. Yarın kim olacak? Tüketici olacak. ‘Bu kadar da çok tüketmeyin' denilerek terörist damgası yiyebilirsiniz. Bu, kendi beceriksizliğinizi birilerine fatura etmeniz demektir. Ama bu defa vatandaş bunu yemiyor. Yemeyecek. Çünkü çare olmuyor" görüşünü dile getirdi.
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meral akşener, recep tayyip erdoğan, seçim, cumhurbaşkanlığı
Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkladı
23:19 24.09.2021 (güncellendi: 23:57 24.09.2021)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkladı. Akşener, "Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben başbakanlığa adayım" dedi.
Akşener, Halk TV'de Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.
Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını belirterek, "Ben başbakanlığa adayım. Ben MHP'nin genel başkanlığına aday olduğumda her konuşmamda ‘Ben başbakan olacağım' demiştim. Ben tutarlı bir insanım. Başbakan olmak gibi… Başbakanlığa talibim. Başbakanlık seçimi için elbette iddialıyım” dedi.
Akşener, 2022'ye yönelik seçim öngörülerinin doğru olabileceğine işaret ederek, "Kasım 2022'de seçim var deniliyor. Muhtemelen öngörüler doğru olabilir. Ben sayın Erdoğan ve arkadaşlarının gerçeklik duygularını kaybettiklerini, seçmen ile olan irtibat konusunda da son derece uzak olduklarını, paralel bir evrende yaşadıkları için nasıl bir davranış biçiminde olabileceklerini öngöremiyorum. İster zamanında, ister önce, bu sistemde onların seçim kazanması mümkün değil” ifadelerini kullandı.
Suat Toktaş'ın, “Seçime tek adayla mı gidilmeli, çok adayla mı gidilmeli?” sorusunu Akşener şöyle yanıtladı:
"Ben 24 Haziran'da adaydım. Orada bir tecrübem oldu. Millet İttifakı’nın 3 bileşeninin birer adayı vardı. Bu adaylık süresi içinde ikinci tura kalanı destekleyeceğimizi ilan ettik ama birinci turda geçebilecek gibi bir psikoloji oluştu. Bir baktık ki Tayyip bey ile değil, birbirimizle rekabet ediyor olduk. Bunu sağlıklı bulmadığımı ifade ettim. Benim o tecrübeden kaynaklı bir kanaatim. 31 Mart'ta Kılıçdaroğlu ve ben vardım. Bu masanın etrafında Saadet Partisi, Demokrat Parti var. Yeni kurulan DEVA ve Gelecek Partileri var. Başka partiler de var. Bu masada kim olacak, ne yapılacak onu ben bilmiyorum. Sonuçta bir masa kurulacak. Bu masada tek aday gidilmesinin faydalı olacağını söyleyen Meral Akşener, bunu bir hüküm cümlesi olarak ortaya koymuyor. O tecrübeden dayalı bir fikir. Bir hata yapılıyor. Cumhur İtttifakı'nın adayı sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan, seçildiği takdirde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam edecek. Sonsuz imkanları olan bu sistemde başkan olan bir Sayın Erdoğan kazanacak. Cumhur İttifakı'nın adayının hedeflediği bu. Bizim ikili bir sistemimiz var. Biri Cumhurbaşkanını seçeceğiz. O Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme geçişin taşlarını döşeyecek."
Akşener, kendi adaylarının seçimi kazanması halinde en kısa sürede yeniden parlamenter sisteme geçileceğini belirterek, "Bu masanın etrafında toplananlar, o seçilen kişi cumhurbaşkanı olacak. Mümkün olan en kısa sürede parlamenter sisteme geçişin yolunu döşeyecek ve o cumhurbaşkanı olarak kalacak. Seçimi kazandık, parlamenter sisteme geçtik, o cumhurbaşkanı Türkiye’yi birleştiren, herkesin cumhurbaşkanı, partili değil, Almanya cumhurbaşkanı gibi sembolik bir konumda kalacak. Yanlış anlaşılan şey şu, biz Sayın Erdoğan'ın yerine ikinci bir Erdoğan seçmeyeceğiz Kazanmanız ve parlamenter sisteme geçmemiz gerekiyor. Parlamento seçiminde de başbakan seçilecek. Parlamenter sistemden yana olan partilerin tamamıyla iş birliği içinde bir rekabet yapıyoruz. Ondan sonra rakip olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının sürpriz olmadığını bu kararı beklediklerini aktaran Akşener, "Merkez Bankası başkanlarını, büyük ekonomist sayın Erdoğan'ın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç' tezini ispatlamak üzere o sandalyeye oturttukları için, bu faizin indirilmesi kanaatimiz vardı. Dolarla euro ile aldığınız her şey zamlanacak. Enflasyonu kaldıracak havaya. Bunun hiçbir anlamı yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın "Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor”
açıklamarını değerlendiren Akşener, “Bu ülkede Sayın Erdoğan, bu sistemle iş başında kaldığı süre içerisinde her ölümlü, her canlı, herkes bir defa terörist olmayı tadacaktır. Geçmişte üreticiler terörist oldu. Bugün zincir market sahipleri terörist olmuş oldu. Yarın kim olacak? Tüketici olacak. ‘Bu kadar da çok tüketmeyin' denilerek terörist damgası yiyebilirsiniz. Bu, kendi beceriksizliğinizi birilerine fatura etmeniz demektir. Ama bu defa vatandaş bunu yemiyor. Yemeyecek. Çünkü çare olmuyor
" görüşünü dile getirdi.