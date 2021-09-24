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Arktika’daki buz erimesi rekor düzeye ulaştı
Arktika’daki buz erimesi rekor düzeye ulaştı
Avrupalı bilim insanları, Arktika’daki buz erime sürecinin son 2 yılda rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T00:29+0300
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yaşam
arktika
kuzey kutbu
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Avrupa’da 30’dan fazla enstitüden 120 bilim insanının Copernicus Ocean uluslararası programı için hazırladığı ve Journal of Operational Oceanography dergisinde yayınlanan raporda, Arktik buz tabakasının son 10 yılda, 1979 yılındaki seviyeye göre yüzde 13, Barents Denizi'ndeki ortalama buz kalınlığının da yüzde 90 azaldığı ifade edildi.Halihazırda Arktik Okyanusu’ndaki ısınmanın, genel küresel okyanus ısınmasının yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturduğu değerlendirmesinde bulunan uzmanlar, Arktika’dan diğer havzalara buz akışında büyük azalmanın bu süreci hızlandırabileceği, bunun şimdiden aşırı sellere ve denizdeki flora ve faunanın değişmesine yol açtığı kaydedildi.Raporda, iklim değişikliğinin okyanus üzerindeki benzeri görülmemiş etkiye sahip olduğu ifade edildi. 1993-2019 döneminde, küresel ölçekte ortalama deniz sıcaklığı yılda 0.015 derece hızla yükseldi. Diğer parametrelerde de kötüleşme gözlemleniyor. Örneğin, 1955-2019 döneminde, Karadeniz’deki oksijen seviyesi ortalama yılda 0.16 mol/m2 hızla azaldı.Bilim insanları, okyanustaki değişiklikleri takip ve tahmin etmede kullanılan gözlem araç ve teknolojilerinin iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.
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arktika, kuzey kutbu, erime

Arktika’daki buz erimesi rekor düzeye ulaştı

00:29 24.09.2021
© Sputnik / Igor Ageyenko / Fotoğraf bankasına girArktika
Arktika - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Igor Ageyenko
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Avrupalı bilim insanları, Arktika’daki buz erime sürecinin son 2 yılda rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu.
Avrupa’da 30’dan fazla enstitüden 120 bilim insanının Copernicus Ocean uluslararası programı için hazırladığı ve Journal of Operational Oceanography dergisinde yayınlanan raporda, Arktik buz tabakasının son 10 yılda, 1979 yılındaki seviyeye göre yüzde 13, Barents Denizi'ndeki ortalama buz kalınlığının da yüzde 90 azaldığı ifade edildi.
Halihazırda Arktik Okyanusu’ndaki ısınmanın, genel küresel okyanus ısınmasının yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturduğu değerlendirmesinde bulunan uzmanlar, Arktika’dan diğer havzalara buz akışında büyük azalmanın bu süreci hızlandırabileceği, bunun şimdiden aşırı sellere ve denizdeki flora ve faunanın değişmesine yol açtığı kaydedildi.
Raporda, iklim değişikliğinin okyanus üzerindeki benzeri görülmemiş etkiye sahip olduğu ifade edildi. 1993-2019 döneminde, küresel ölçekte ortalama deniz sıcaklığı yılda 0.015 derece hızla yükseldi. Diğer parametrelerde de kötüleşme gözlemleniyor. Örneğin, 1955-2019 döneminde, Karadeniz’deki oksijen seviyesi ortalama yılda 0.16 mol/m2 hızla azaldı.
Bilim insanları, okyanustaki değişiklikleri takip ve tahmin etmede kullanılan gözlem araç ve teknolojilerinin iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.
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