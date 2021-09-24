https://tr.sputniknews.com/20210924/arktikadaki-buz-erimesi-rekor-duzeye-ulasti-1049200792.html

Arktika’daki buz erimesi rekor düzeye ulaştı

Arktika’daki buz erimesi rekor düzeye ulaştı

Avrupalı bilim insanları, Arktika’daki buz erime sürecinin son 2 yılda rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T00:29+0300

2021-09-24T00:29+0300

2021-09-24T00:29+0300

yaşam

arktika

kuzey kutbu

erime

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101488/91/1014889159_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_53cb4b5157064d58dea3a5fe3632d7b8.jpg

Avrupa’da 30’dan fazla enstitüden 120 bilim insanının Copernicus Ocean uluslararası programı için hazırladığı ve Journal of Operational Oceanography dergisinde yayınlanan raporda, Arktik buz tabakasının son 10 yılda, 1979 yılındaki seviyeye göre yüzde 13, Barents Denizi'ndeki ortalama buz kalınlığının da yüzde 90 azaldığı ifade edildi.Halihazırda Arktik Okyanusu’ndaki ısınmanın, genel küresel okyanus ısınmasının yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturduğu değerlendirmesinde bulunan uzmanlar, Arktika’dan diğer havzalara buz akışında büyük azalmanın bu süreci hızlandırabileceği, bunun şimdiden aşırı sellere ve denizdeki flora ve faunanın değişmesine yol açtığı kaydedildi.Raporda, iklim değişikliğinin okyanus üzerindeki benzeri görülmemiş etkiye sahip olduğu ifade edildi. 1993-2019 döneminde, küresel ölçekte ortalama deniz sıcaklığı yılda 0.015 derece hızla yükseldi. Diğer parametrelerde de kötüleşme gözlemleniyor. Örneğin, 1955-2019 döneminde, Karadeniz’deki oksijen seviyesi ortalama yılda 0.16 mol/m2 hızla azaldı.Bilim insanları, okyanustaki değişiklikleri takip ve tahmin etmede kullanılan gözlem araç ve teknolojilerinin iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

arktika

kuzey kutbu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arktika, kuzey kutbu, erime