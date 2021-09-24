Görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel kuş parkını ziyaret etti
14:53 24.09.2021 (güncellendi: 15:15 24.09.2021)
© AFP 2021 / GEORG WENDTBaşbakanlık görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel, kuş parkını ziyaret etti
© AFP 2021 / GEORG WENDT
Yakın zamanda görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, veda turu kapsamında ülkenin kuzeyindeki kuş parkını ziyaret etti.
Almanya'da Pazar günü yapılacak genel seçimle Angela Merkel'in 16 yıllık başbakanlığı son bulacak.
22 Kasım 2005 tarihinde başbakanlık koltuğuna oturan ve bu yıl yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını ilan eden Şanşölye Merkel, veda turu kapsamında yurtdışı ve yurtiçinde ziyaretler gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda, Merkel'İn ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Rostock yakınlarındaki Vogelpark Marlow kuş parkına yaptığı ziyaret eğlenceli anlara sahne oldu.
© AFP 2021 / GEORG WENDTBaşbakanlık görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel, kuş parkını ziyaret etti
Başbakanlık görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel, kuş parkını ziyaret etti
© AFP 2021 / GEORG WENDT
Ziyaretin ardından ortaya muhabbet kuşları ve papağanların Merkel'in etrafında uçarken, elinden darı yerken ve omzu ile kafasına kondukları anlara dair fotoğraflar kaldı.
© REUTERS / HANDOUTBaşbakanlık görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel, kuş parkını ziyaret etti
Başbakanlık görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel, kuş parkını ziyaret etti
© REUTERS / HANDOUT
Şansölye, "Muhabbet kuşlarıyla iyi iş çıkardım" açıklaması yaptı.
© AFP 2021 / GEORG WENDTBaşbakanlık görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel, kuş parkını ziyaret etti
Başbakanlık görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel, kuş parkını ziyaret etti
© AFP 2021 / GEORG WENDT
26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Merkel’in koltuğu için yarışan adaylar arasında, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock var.
• Almanya, Angela Merkel sonrası döneme hazırlanıyor— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 24, 2021
• Başkanlık koltuğu için üç isim yarışıyor
• Laschet veya Scholz liderliğinde koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor
Almanya pazar günü sandık başına gidiyor https://t.co/0MVa2LRqwX pic.twitter.com/GZEnuQDEVQ