https://tr.sputniknews.com/20210924/basbakanlik-gorevini-birakmaya-hazirlanan-almanya-basbakani-merkel-kus-parkini-ziyaret-etti-1049217048.html

Görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel kuş parkını ziyaret etti

Görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel kuş parkını ziyaret etti

Yakın zamanda görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, veda turu kapsamında ülkenin kuzeyindeki kuş parkını ziyaret etti. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T14:53+0300

2021-09-24T14:53+0300

2021-09-24T15:15+0300

almanya

angela merkel

seçim

kuş

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Almanya'da Pazar günü yapılacak genel seçimle Angela Merkel'in 16 yıllık başbakanlığı son bulacak.22 Kasım 2005 tarihinde başbakanlık koltuğuna oturan ve bu yıl yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını ilan eden Şanşölye Merkel, veda turu kapsamında yurtdışı ve yurtiçinde ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Merkel'İn ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Rostock yakınlarındaki Vogelpark Marlow kuş parkına yaptığı ziyaret eğlenceli anlara sahne oldu. Ziyaretin ardından ortaya muhabbet kuşları ve papağanların Merkel'in etrafında uçarken, elinden darı yerken ve omzu ile kafasına kondukları anlara dair fotoğraflar kaldı. Şansölye, "Muhabbet kuşlarıyla iyi iş çıkardım" açıklaması yaptı. 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Merkel’in koltuğu için yarışan adaylar arasında, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock var.

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almanya, angela merkel, seçim, kuş