https://tr.sputniknews.com/20210924/feto-firarisi-istihbaratci-komiser-habip-bozdogan-saklandigi-evde-yakalandi-1049201829.html

FETÖ firarisi istihbaratçı komiser Habip Bozdoğan yakalandı

FETÖ firarisi istihbaratçı komiser Habip Bozdoğan yakalandı

FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski istihbaratçı komiser Habip Bozdoğan, Ankara'da yakalandı. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T01:13+0300

2021-09-24T01:13+0300

2021-09-24T01:13+0300

türkiye

ankara

operasyon

fetö

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Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ve 5 yıldır firari olan Bozdoğan'ın yakalanması için çalışma başlattı.Yakalanmamak için Mamak ilçesinde kaydı bulunmayan bir adreste saklandığı ve nadiren kapı önüne çıktığı belirlenen Bozdoğan'ın, dışarı çıktığı zamanlarda da tanınmamak için kılık değiştirdiği tespit edildi.Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Bozdoğan, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle adli mercilere sevk edildi.ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütsel yazışmalar yaptığı belirtilen Bozdoğan'ın, örgüt içinde "eslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanları ifade eden 'A5 kodu ile kodlandırıldığı öğrenildi.

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ankara, operasyon, fetö