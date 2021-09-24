FETÖ firarisi istihbaratçı komiser Habip Bozdoğan yakalandı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ve 5 yıldır firari olan Bozdoğan'ın yakalanması için çalışma başlattı.Yakalanmamak için Mamak ilçesinde kaydı bulunmayan bir adreste saklandığı ve nadiren kapı önüne çıktığı belirlenen Bozdoğan'ın, dışarı çıktığı zamanlarda da tanınmamak için kılık değiştirdiği tespit edildi.Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Bozdoğan, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle adli mercilere sevk edildi.ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütsel yazışmalar yaptığı belirtilen Bozdoğan'ın, örgüt içinde "eslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanları ifade eden 'A5 kodu ile kodlandırıldığı öğrenildi.
FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski istihbaratçı komiser Habip Bozdoğan, Ankara'da yakalandı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ve 5 yıldır firari olan Bozdoğan'ın yakalanması için çalışma başlattı.
Yakalanmamak için Mamak ilçesinde kaydı bulunmayan bir adreste saklandığı ve nadiren kapı önüne çıktığı belirlenen Bozdoğan'ın, dışarı çıktığı zamanlarda da tanınmamak için kılık değiştirdiği tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Bozdoğan, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle adli mercilere sevk edildi.
ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütsel yazışmalar yaptığı belirtilen Bozdoğan'ın, örgüt içinde "eslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanları ifade eden 'A5 kodu ile kodlandırıldığı öğrenildi.