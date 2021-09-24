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George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin, mahkumiyet kararına itiraz etti
George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin, mahkumiyet kararına itiraz etti
ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin, mahkemenin kendisine 'üçüncü derece... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T12:09+0300
2021-09-24T12:09+0300
minnesota
temyiz
george floyd
derek chauvin
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Reuters tarafından incelenen dava dosyalarına göre, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Chauvin, temyize gidiyor. Mahkeme kararına itiraz için verilen süre sona yaklaşırken Chauvin, mahkemenin ertelenmesi ya da ön duruşma yapılana kadar başka yerde görülmesi talebinin reddedilmesi de dahil olmak üzere 14 maddelik bir itiraz belgesi hazırladı. Buna göre, kendisine yöneltilen 'üçüncü derece cinayet' ve 'ölüme sebebiyet vermek' suçlarına karşı çıktı.Mahkemenin kritik noktalarda yetkisini kötüyü kullandığını iddia eden Chauvin, jüri üyelerinin ön yargılı olduklarını ve yeni bir duruşma talebini bu yüzden reddettiklerini savundu. Ayrıca, temyiz sürecinde avukatı olmadığını söyleyen Chauvin, dava masraflarının Minneapolis Barış ve Polis Memurları Derneği tarafından ödendiğini, mahkumiyetinin ardından derneğin ödeme yapmayı bıraktığını söyledi. Minneapolis kentinde 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca 'nefes alamıyorum' diye yalvarmış ve bir süre sonra hayatını kaybetmişti.​​​​​​​
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minnesota, temyiz, george floyd, derek chauvin

George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin, mahkumiyet kararına itiraz etti

12:09 24.09.2021
© REUTERS / POOL Derek Chauvin
 Derek Chauvin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / POOL
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ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin, mahkemenin kendisine 'üçüncü derece cinayet' ve 'ölüme sebebiyet vermek' suçlarından hüküm vermesini temyize götürüyor.
Reuters tarafından incelenen dava dosyalarına göre, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Chauvin, temyize gidiyor.
Mahkeme kararına itiraz için verilen süre sona yaklaşırken Chauvin, mahkemenin ertelenmesi ya da ön duruşma yapılana kadar başka yerde görülmesi talebinin reddedilmesi de dahil olmak üzere 14 maddelik bir itiraz belgesi hazırladı.
Buna göre, kendisine yöneltilen 'üçüncü derece cinayet' ve 'ölüme sebebiyet vermek' suçlarına karşı çıktı.
Mahkemenin kritik noktalarda yetkisini kötüyü kullandığını iddia eden Chauvin, jüri üyelerinin ön yargılı olduklarını ve yeni bir duruşma talebini bu yüzden reddettiklerini savundu.
Ayrıca, temyiz sürecinde avukatı olmadığını söyleyen Chauvin, dava masraflarının Minneapolis Barış ve Polis Memurları Derneği tarafından ödendiğini, mahkumiyetinin ardından derneğin ödeme yapmayı bıraktığını söyledi.
Minneapolis kentinde 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca 'nefes alamıyorum' diye yalvarmış ve bir süre sonra hayatını kaybetmişti.​​​​​​​
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