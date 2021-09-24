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https://tr.sputniknews.com/20210924/iki-nato-gemisi-karadenize-girdi-1049202534.html
İki NATO gemisi Karadeniz’e girdi
İki NATO gemisi Karadeniz’e girdi
Rusya Savunma Bakanlığı, İspanya’ya ait Rayo devriye gemisi ile İtalya’ya ait Viareggio mayın arama gemisinin Karadeniz’e girdiğini belirtti. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T01:31+0300
2021-09-24T01:31+0300
2021-09-24T01:31+0300
savunma
rusya
nato
karadeniz
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, iki NATO gemisinin 23 Eylül Perşembe günü saat 18.30’da Karadeniz’e girdiği ifade edildi.Rus Karadeniz Filosu’na ait birlik ve araçların NATO gemilerini takibe aldığı aktarıldı.
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rusya, nato, karadeniz
İki NATO gemisi Karadeniz’e girdi
Rusya Savunma Bakanlığı, İspanya’ya ait Rayo devriye gemisi ile İtalya’ya ait Viareggio mayın arama gemisinin Karadeniz’e girdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, iki NATO gemisinin 23 Eylül Perşembe günü saat 18.30’da Karadeniz’e girdiği ifade edildi.
Rus Karadeniz Filosu’na ait birlik ve araçların
NATO gemilerini takibe aldığı aktarıldı.