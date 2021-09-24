https://tr.sputniknews.com/20210924/istanbulda-hafta-sonu-bu-yollar-kapali-olacak-1049227717.html

İstanbul'da hafta sonu bu yollar kapalı olacak

İstanbul'da hafta sonu bu yollar kapalı olacak

İstanbul Valiliği, hafta sonu kentte düzenlenecek program ve etkinlikler nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T21:46+0300

2021-09-24T21:46+0300

2021-09-24T21:47+0300

türkiye

istanbul

trafik

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Darülaceze Başkanlığı Ek Hizmet Binası açılış programı nedeniyle geçici trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif ulaşım güzergahları belirlendi.Bu kapsamda, yarın saat 12.00'den açılış programı sonuna kadar trafiğe kapatılacak yerler ve belirlenen alternatif yollar şöyle sıralandı:Şişli'de, yarın saat 14.00'te düzenlenecek "Kurtuluş Sokak Şenliği' etkinliği nedeniyle geçici olarak, Şahap Sokak ile Bozkurt Sokak, Şahap Sokak ile Savaş Sokak, Şahap Sokak ile Kuyulubağ Sokak, Şahap Sokak ile Çobanoğlu Sokak kesişimleri trafiğe kapatılacak. Yemişli Bahçe Sokak'tan Şahap Sokak istikametine akım verilmeyecek ve Avukat Sokak'tan gelen akım, Yemişli Bahçe Sokağa yönlendirilecek.Alternatif yollar ise Şahadet Sokak, Ergenekon Caddesi, Bozkurt Sokak ve Baruthane Caddesi olarak belirlendi.Bakırköy'de pazar günü trafiğe kapatılacak yollar"İstanbul'u Koşuyorum" serisinin pazar günü yapılacak Bakırköy etabı nedeniyle Kennedy ve Rauf Orbay Caddesi'nde 07.00-11.00'de trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.Atatürk Havalimanı Caddesi'nden gelen akım, Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametinde trafiğe kapatılarak, Eski Havalimanı Caddesi Florya istikametine, Demir Yolu Caddesi veya Atatürk Havalimanı Caddesi'ne geri çevrilecek.Yeşilyurt İstasyon Caddesi'nden Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti, Adnan Kahveci Bulvarı'ndan Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti, Havuzlu Kavşak istikameti, Strasburg Caddesi Ataköy Galleria Kavşağı'ndan Rauf Orbay Caddesi Havuzlu Kavşak ile Sirkeci istikameti, Odabaşı Sokak'tan Rauf Orbay Caddesi, Mor Menekşe ile Pancar Sokak'tan Kennedy Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacak.Etap nedeniyle trafiğe kapatılacak diğer yollar şöyle duyuruldu:Alternatif yollar, E-5 Kuzey-Güney Yol, Aksu Caddesi E-5 ve Sirkeci istikameti 10. Yıl Caddesi, Tarhan Kavşak’tan sonra Kennedy Caddesi Sirkeci ile Atatürk Havalimanı Caddesi E-5 yönü, Eski Havalimanı Caddesi Florya Kavşak, Adnan Kahveci Bulvarı ile Strasburg Caddesi'nin E-5 istikameti olarak belirlendi.

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istanbul, trafik