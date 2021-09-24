Paulo Coelho, Okçu'nun Yolu kitabını Mete Gazoz'a adadı

‘Simyacı’ başta olmak üzere dünyaca ünlü kitapların Brezilyalı yazarı Paulo Coelho, yeni kitabı Okçu’nun Yolu (The Archer) adlı kitabını altın madalya kazanan Mete Gazoz'a adadığını açıkladı.Coelho, Instagram hesabından yapıtğı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Mete Gazoz... Bu, sana adadığım ilk kitabım. Okçuluğun dahisi."74 yaşındaki Coelho Mete Gazoz'a "O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum" dedi. Mete Gazoz'un ok attığı bir görüntünün önünde poz veren Coelho Gazoz'a bir kitap da imzaladı.
Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 'Okçu'nun Yolu' adlı yeni kitabını okçuluk branşında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'a adadı.
‘Simyacı’ başta olmak üzere dünyaca ünlü kitapların Brezilyalı yazarı Paulo Coelho, yeni kitabı Okçu’nun Yolu (The Archer) adlı kitabını altın madalya kazanan Mete Gazoz'a adadığını açıkladı.
Coelho, Instagram hesabından yapıtğı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Mete Gazoz... Bu, sana adadığım ilk kitabım. Okçuluğun dahisi."
74 yaşındaki Coelho Mete Gazoz'a "O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum" dedi. Mete Gazoz'un ok attığı bir görüntünün önünde poz veren Coelho Gazoz'a bir kitap da imzaladı.