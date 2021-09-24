https://tr.sputniknews.com/20210924/prof-dr-erhan-aslanoglu-faiz-indiriminin-buyumeye-verecegi-katki-kur-baskisina-yenilebilir-1049219436.html

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Faiz indiriminin büyümeye vereceği katkı, kur baskısına yenilebilir

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Faiz indiriminin büyümeye vereceği katkı, kur baskısına yenilebilir

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu “Şu anda Türkiye’de bir puanlık Merkez Bankası faiz indiriminin kredi faizine yansıması belki bir miktar sınırlı da olsa olacaktır... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T16:09+0300

2021-09-24T16:09+0300

2021-09-24T16:09+0300

seyir hali

enflasyon

ekonomik büyüme

politika faizi

döviz

tasarruf

merkez bankası para politikaları kurulu

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Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Faiz indiriminin büyümeye vereceği katkı, kur baskısına yenilebilir SEYİR HALİ 24.09.2021

RS FM’e konuşan Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirme kararını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Prof. Dr. Aslanoğlu piyasaların karar karşısında verdiği tepkinin sebeplerini anlattı:“Finansal piyasalar beklenenden farklı bir gelişme olursa tepki verir. Biz bunu dün de gördük. Ağırlıklı beklenti Merkez Bankası’nın politika faizini 19’da sabit tutması yönündeydi ama 100 baz puanlık bir indirim geldi. 25 ya da 50 baz puanlık bir indirim de belki daha az sürpriz olacaktı ama 100 baz puanlık bir indirim beklenenin hayli üzerinde olduğu için bir tepki oluştu.”‘Türk Lirası’nın cazibesini bir miktar daha azaltmak anlamına geliyor’Enflasyon algısının halkta reel enflasyona göre daha yüksek olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Aslanoğlu, Merkez Bankası’nın faiz kararının tasarruf davranışlarını ne yönde etkileyebileceğini “Bu ilk tepkilerden ziyade biraz da orta vadeli eğilime bakmak gerekiyor. Bunun anlamı Türk Lirası’nın cazibesini bir miktar daha azaltmak anlamına geliyor. Neye göre? Aslında teorik olarak yüzde 18 bir yılda ortalama beklenen getiri ve aynı zamanda bir yılda beklenen enflasyon 13 civarında gözüküyor. Hala 5 puan üzerinde reel faiz veriyor gibi görünüyor ama Türkiye gibi yüksek ve oynak enflasyonun olduğu ülkelerde bizler enflasyon beklentilerimizi mevcut enflasyon olarak algılıyoruz. Doğal olarak şu an mevcut enflasyon olan TÜFE hatta ağırlıklı gıda sepetine olan ortalama haneli aileler için yüzde 30’a gelen gıda fiyatları bizim enflasyon algımızı çok daha yükseklerde tutuyor. Daha yüksek enflasyon algılayan vatandaşın tasarruf davranışlarını etkilemeye aday görünüyor. Bir vatandaş Türk Lirası olarak reel enflasyonun üzerinde bir getiri bulamadığını düşünürse alternatiflere yönelir. Bizim istemediğimiz dövize talep yaratan, enflasyonu arttırabilecek bir olumsuzluk karşımıza çıkabilir” diye açıkladı.‘Orta ve uzun vadede belirsizliği arttıran bir karar’Prof. Dr. Aslanoğlu, büyüme ve enflasyonun orta ve uzun vadede görebileceği olası etkileri “Türkiye aslında büyüyen bir ülke, sadece ticari kredilerde bir yavaşlama eğilimi var. Bu bir gerekçe olarak ortaya konuyor. Şu anda Türkiye’de bir puanlık Merkez Bankası faiz indiriminin kredi faizine yansıması belki bir miktar sınırlı da olsa olacaktır. Bunun büyümeye, enflasyona ve bir süre sonra faize olabilecek etkilerini karşılaştırdığımızda maalesef enflasyonla faizdeki yükü daha fazla olabilir gibi gözüküyor. Orta ve uzun vadede karar almak için belirsizliği arttıran bir karar olarak bakıyorum” diye söyledi.

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2021

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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enflasyon, ekonomik büyüme, politika faizi, döviz, tasarruf, merkez bankası para politikaları kurulu, аудио