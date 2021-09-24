Rusya İçişleri Bakanlığı: İngiltere, adli yardım başvurularımızı görmezden geliyor

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İngiltere’nin yetkili makamları, Rusya’nın taleplerini yerine getirme yükümlülüklerini görmezden gelme eğilimi içinde. Bu, işlenen suçların önemli hususlarını belirlemeye ve mahkemelerin ceza davalarında karar almasına engel teşkil ediyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, İngiltere’nin diğer dönemlerde de suçluların iadesinde Rusya kolluk kuvvetlerinin başvurularını geri çevirdiği kaydedildi.İçişleri Bakanlığı, suçluların iadesi konusunda en aktif işbirliğinin BDT ülkeleriyle olduğunu kaydedildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı, 2020-2021 döneminde Londra’ya yaptıkları 29 adli yardım başvurusundan sadece üçünün karşılandığını belirtti.
Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İngiltere’nin yetkili makamları, Rusya’nın taleplerini yerine getirme yükümlülüklerini görmezden gelme eğilimi içinde. Bu, işlenen suçların önemli hususlarını belirlemeye ve mahkemelerin ceza davalarında karar almasına engel teşkil ediyor” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, İngiltere’nin diğer dönemlerde de suçluların iadesinde Rusya kolluk kuvvetlerinin başvurularını geri çevirdiği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı, suçluların iadesi konusunda en aktif işbirliğinin BDT ülkeleriyle olduğunu kaydedildi.