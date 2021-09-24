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Rusya İçişleri Bakanlığı: İngiltere, adli yardım başvurularımızı görmezden geliyor
Rusya İçişleri Bakanlığı: İngiltere, adli yardım başvurularımızı görmezden geliyor
Rusya İçişleri Bakanlığı, 2020-2021 döneminde Londra’ya yaptıkları 29 adli yardım başvurusundan sadece üçünün karşılandığını belirtti. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T22:17+0300
2021-09-24T22:17+0300
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ingiltere
rusya içişleri bakanlığı
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Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İngiltere’nin yetkili makamları, Rusya’nın taleplerini yerine getirme yükümlülüklerini görmezden gelme eğilimi içinde. Bu, işlenen suçların önemli hususlarını belirlemeye ve mahkemelerin ceza davalarında karar almasına engel teşkil ediyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, İngiltere’nin diğer dönemlerde de suçluların iadesinde Rusya kolluk kuvvetlerinin başvurularını geri çevirdiği kaydedildi.İçişleri Bakanlığı, suçluların iadesi konusunda en aktif işbirliğinin BDT ülkeleriyle olduğunu kaydedildi.
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rusya, ingiltere, rusya içişleri bakanlığı

Rusya İçişleri Bakanlığı: İngiltere, adli yardım başvurularımızı görmezden geliyor

22:17 24.09.2021
© TwitterRusya - İngiltere
Rusya - İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© Twitter
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Rusya İçişleri Bakanlığı, 2020-2021 döneminde Londra’ya yaptıkları 29 adli yardım başvurusundan sadece üçünün karşılandığını belirtti.
Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İngiltere’nin yetkili makamları, Rusya’nın taleplerini yerine getirme yükümlülüklerini görmezden gelme eğilimi içinde. Bu, işlenen suçların önemli hususlarını belirlemeye ve mahkemelerin ceza davalarında karar almasına engel teşkil ediyor” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İngiltere’nin diğer dönemlerde de suçluların iadesinde Rusya kolluk kuvvetlerinin başvurularını geri çevirdiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, suçluların iadesi konusunda en aktif işbirliğinin BDT ülkeleriyle olduğunu kaydedildi.
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