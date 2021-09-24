https://tr.sputniknews.com/20210924/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiye-ile-isbirligi-arayisini-surdurecegini-soyledi-1049229988.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile işbirliği arayışını sürdüreceğini söyledi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile işbirliği arayışını sürdüreceğini söyledi

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile işbirliği arayışında her tür çabayı... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T23:45+0300

2021-09-24T23:45+0300

2021-09-24T23:46+0300

dünya

türkiye

yunanistan

kiryakos miçotakis

işbirliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1044339597_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_8c8ed9bc6a7d98374dfcd75582814034.jpg

Türkiye ve Yunanistan arasında bir yılı aşkın süredir yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Türkiye ile diyalog kanallarını her zaman açık tutmak istediğini, 2020'de iki ülke arasında yaşanan gerginliğin tekrar etmesini istemediklerini söyledi.Miçotakis, Yunanistan'ın egemenlik haklarını korumaya devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin aldığı 'casus belli' kararı nedeniyle Yunanistan'ın 1995 yılından beri güç kullanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.Türkiye ile işbirliği yaparak, yeni ortak düşmanlarla birlikte mücadele edilebileceğini savunan Miçotakis, Türkiye ile iklim krizi ve mülteci sorununda işbirliği yapılabileceğini kaydetti.Miçotakis, tarih ve coğrafyanın iki ülkeyi birbirine bağladığını ifade ederek, "Türkiye ile işbirliği arayışına devam etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210920/turkiyeden-kita-sahanligini-ihlal-eden-yunan-navtexine-itiraz-1049067398.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, yunanistan, kiryakos miçotakis, işbirliği