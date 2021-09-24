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https://tr.sputniknews.com/20210924/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiye-ile-isbirligi-arayisini-surdurecegini-soyledi-1049229988.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile işbirliği arayışını sürdüreceğini söyledi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile işbirliği arayışını sürdüreceğini söyledi
Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile işbirliği arayışında her tür çabayı... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T23:45+0300
2021-09-24T23:46+0300
dünya
türkiye
yunanistan
kiryakos miçotakis
işbirliği
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Türkiye ve Yunanistan arasında bir yılı aşkın süredir yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Türkiye ile diyalog kanallarını her zaman açık tutmak istediğini, 2020'de iki ülke arasında yaşanan gerginliğin tekrar etmesini istemediklerini söyledi.Miçotakis, Yunanistan'ın egemenlik haklarını korumaya devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin aldığı 'casus belli' kararı nedeniyle Yunanistan'ın 1995 yılından beri güç kullanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.Türkiye ile işbirliği yaparak, yeni ortak düşmanlarla birlikte mücadele edilebileceğini savunan Miçotakis, Türkiye ile iklim krizi ve mülteci sorununda işbirliği yapılabileceğini kaydetti.Miçotakis, tarih ve coğrafyanın iki ülkeyi birbirine bağladığını ifade ederek, "Türkiye ile işbirliği arayışına devam etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210920/turkiyeden-kita-sahanligini-ihlal-eden-yunan-navtexine-itiraz-1049067398.html
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türkiye, yunanistan, kiryakos miçotakis, işbirliği

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile işbirliği arayışını sürdüreceğini söyledi

23:45 24.09.2021 (güncellendi: 23:46 24.09.2021)
© REUTERS / Alexandros AvramidisKiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Alexandros Avramidis
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Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile işbirliği arayışında her tür çabayı göstereceğini söyledi.
Türkiye ve Yunanistan arasında bir yılı aşkın süredir yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Türkiye ile diyalog kanallarını her zaman açık tutmak istediğini, 2020'de iki ülke arasında yaşanan gerginliğin tekrar etmesini istemediklerini söyledi.
Miçotakis, Yunanistan'ın egemenlik haklarını korumaya devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin aldığı 'casus belli' kararı nedeniyle Yunanistan'ın 1995 yılından beri güç kullanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.
Türkiye ile işbirliği yaparak, yeni ortak düşmanlarla birlikte mücadele edilebileceğini savunan Miçotakis, Türkiye ile iklim krizi ve mülteci sorununda işbirliği yapılabileceğini kaydetti.
Miçotakis, tarih ve coğrafyanın iki ülkeyi birbirine bağladığını ifade ederek, "Türkiye ile işbirliği arayışına devam etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım" dedi.
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