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Ahmet Hakan: 'Kürt sorunu' diyenlerin gündeminde iki ana konu var
Ahmet Hakan: 'Kürt sorunu' diyenlerin gündeminde iki ana konu var
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla başlayan 'Kürt sorunu' tartışmasını değerlendirdi. Hakan... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T09:19+0300
2021-09-25T09:22+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
özerklik
ahmet hakan
kürt sorunu
anadilde eğitim
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" şeklindeki açıklamasıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi. Hakan, 'Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece iki sorun var' başlıklı yazısında sözlerine "Eskiden 'Kürt sorunu' dendiğinde aklımıza şunlar gelirdi: Kürt kimliğinin inkâr edilmesi. Ret ve asimilasyon politikaları. Kürtçe müziğin yasak olması. Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi. Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar. Dışkı yedirme. Köy yakma ve köy boşaltma" diye başladı."Bugün itibarıyla 'Kürt sorunu' dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor? Tabii ki hayır. Kimsenin aklına bunlar gelmiyor. Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar" ifadesini kullanan Hakan, şöyle devam etti:"Peki o zaman soru gelsin: Bugün itibarıyla 'Kürt sorunu' diyenler, sorun olarak neyi ortaya koyuyorlar? Aradım taradım. Araştırdım inceledim. Bilenlerle konuştum.Ve çıkardığım sonuç şudur: Bugün itibarıyla 'Kürt sorunu' diyenlerin, sorun olarak dile getirdikleri iki ana konu var. Bir: Anadilde eğitim. İki: İdari özerklik.Yani bu demektir ki; bugün itibarıyla 'Ben Kürt sorununu çözeceğim' diye yola çıkanları uğraştıracak iki ana konu budur.Şimdi en temel ve en gerekli soru geliyor: Acaba CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu iki ana konu hakkında ne düşünüyor? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, bu iki konudaki yaklaşımını ortaya koyarsa, yürütülen tartışma, estirilen fırtına, içine girilen heyecan dalgası boş mu dolu mu, anlamış oluruz."
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chp, kemal kılıçdaroğlu, özerklik, ahmet hakan, kürt sorunu, anadilde eğitim

Ahmet Hakan: 'Kürt sorunu' diyenlerin gündeminde iki ana konu var

09:19 25.09.2021 (güncellendi: 09:22 25.09.2021)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla başlayan 'Kürt sorunu' tartışmasını değerlendirdi. Hakan, "Bugün itibarıyla 'Kürt sorunu' diyenlerin, sorun olarak dile getirdikleri iki ana konu var. Bir, anadilde eğitim. İki, idari özerklik" ifadesini kullandı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" şeklindeki açıklamasıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi.
Hakan, 'Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece iki sorun var' başlıklı yazısında sözlerine "Eskiden 'Kürt sorunu' dendiğinde aklımıza şunlar gelirdi: Kürt kimliğinin inkâr edilmesi. Ret ve asimilasyon politikaları. Kürtçe müziğin yasak olması. Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi. Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar. Dışkı yedirme. Köy yakma ve köy boşaltma" diye başladı.
"Bugün itibarıyla 'Kürt sorunu' dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor? Tabii ki hayır. Kimsenin aklına bunlar gelmiyor. Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar" ifadesini kullanan Hakan, şöyle devam etti:
"Peki o zaman soru gelsin: Bugün itibarıyla 'Kürt sorunu' diyenler, sorun olarak neyi ortaya koyuyorlar? Aradım taradım. Araştırdım inceledim. Bilenlerle konuştum.
Ve çıkardığım sonuç şudur: Bugün itibarıyla 'Kürt sorunu' diyenlerin, sorun olarak dile getirdikleri iki ana konu var. Bir: Anadilde eğitim. İki: İdari özerklik.
Yani bu demektir ki; bugün itibarıyla 'Ben Kürt sorununu çözeceğim' diye yola çıkanları uğraştıracak iki ana konu budur.
Şimdi en temel ve en gerekli soru geliyor: Acaba CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu iki ana konu hakkında ne düşünüyor? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, bu iki konudaki yaklaşımını ortaya koyarsa, yürütülen tartışma, estirilen fırtına, içine girilen heyecan dalgası boş mu dolu mu, anlamış oluruz."
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