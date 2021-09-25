https://tr.sputniknews.com/20210925/ahmet-hakan-kurt-sorunu-diyenlerin-gundeminde-iki-ana-konu-var-1049235128.html

Ahmet Hakan: 'Kürt sorunu' diyenlerin gündeminde iki ana konu var

Ahmet Hakan: 'Kürt sorunu' diyenlerin gündeminde iki ana konu var

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla başlayan 'Kürt sorunu' tartışmasını değerlendirdi. Hakan... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T09:19+0300

2021-09-25T09:19+0300

2021-09-25T09:22+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

özerklik

ahmet hakan

kürt sorunu

anadilde eğitim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044462160_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_1f81d955833fec9e22a1885d7c24195c.png

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" şeklindeki açıklamasıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi. Hakan, 'Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece iki sorun var' başlıklı yazısında sözlerine "Eskiden 'Kürt sorunu' dendiğinde aklımıza şunlar gelirdi: Kürt kimliğinin inkâr edilmesi. Ret ve asimilasyon politikaları. Kürtçe müziğin yasak olması. Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi. Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar. Dışkı yedirme. Köy yakma ve köy boşaltma" diye başladı."Bugün itibarıyla 'Kürt sorunu' dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor? Tabii ki hayır. Kimsenin aklına bunlar gelmiyor. Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar" ifadesini kullanan Hakan, şöyle devam etti:"Peki o zaman soru gelsin: Bugün itibarıyla 'Kürt sorunu' diyenler, sorun olarak neyi ortaya koyuyorlar? Aradım taradım. Araştırdım inceledim. Bilenlerle konuştum.Ve çıkardığım sonuç şudur: Bugün itibarıyla 'Kürt sorunu' diyenlerin, sorun olarak dile getirdikleri iki ana konu var. Bir: Anadilde eğitim. İki: İdari özerklik.Yani bu demektir ki; bugün itibarıyla 'Ben Kürt sorununu çözeceğim' diye yola çıkanları uğraştıracak iki ana konu budur.Şimdi en temel ve en gerekli soru geliyor: Acaba CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu iki ana konu hakkında ne düşünüyor? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, bu iki konudaki yaklaşımını ortaya koyarsa, yürütülen tartışma, estirilen fırtına, içine girilen heyecan dalgası boş mu dolu mu, anlamış oluruz."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, kemal kılıçdaroğlu, özerklik, ahmet hakan, kürt sorunu, anadilde eğitim