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Avusturya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı: 'Türkiye'ye defol git'
Avusturya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı: 'Türkiye'ye defol git'
Avusturya’nın başkenti Viyana’da başörtüsü taktığı için ırkçı saldırıya maruz kalan Baraa Bolat, "Bana tükürene kadar yaptıklarını görmezden geldim, ki salgın... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T23:50+0300
2021-09-25T23:50+0300
dünya
türkiye
saldırı
avusturya
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Irkçı saldırıya uğrayan Avusturya doğumlu Bolat, dün meydana gelen olaya ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatında ilk defa bir ırkçı saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Bu yaşadığım benim için çok üzücüydü, ilk defa karşı karşıya kaldığım bir durum olduğu için genel olarak nasıl hareket edeceğimi bilemedim" diye konuştu.Bolat, ırkçı saldırının belediye otobüsünde yaşandığını ifade ederek, "Bir kadın bana yaklaşarak, başörtüsü taktığım için her ne kadar Türkiye’den gelmiyor olsam da önyargıyla ‘Türkiye’ye defol git’ dedi" ifadesini kullandı.Irkçı saldırganın söylediklerini duymazdan gelerek, otobüsün ön tarafına gittiğini ancak kadının kendisini rahat bırakmadığını, bulunduğu yere gelip, hakaret ve ırkçı ifadelerini sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:Bolat, yaşadığı üzücü olayı sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda duyurmaya çalıştığını aktararak, "Bu olay karşısında bir duruş sergilemem gerektiğini ve bunu herkesin öğrenmesi gerektiğini düşündüm. Başörtüsü taksın ya da takmasın, ten rengi ne olursa olsun, hangi etnik kökene sahip olunursa olunsun böyle bir durum yaşanmamalı ve bu olay hiçbir şekilde göz ardı edilmemeli" dedi.Saldırıya ilişkin yasal süreç başlatıldıSosyal medyadaki paylaşımının ardından çok sayıda kişinin kendisiyle irtibata geçerek, dayanışma ve geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu dile getiren Bolat, ırkçı saldırı sonrasında polise giderek şikayette bulunduğunu ve yasal sürecin başlatıldığını anlattı.Bolat, olayın sosyal medyada duyulmasının ardından çok sayıda başörtülü kadının aynı saldırgan tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldığını ve saldırganın bilinen bir şahıs olduğunu öğrendiğini belirterek, "Bu kişi tarafından saldırıya maruz kalan, tükürülen ilk kişi ben değilim, birçok başörtülü kadın ne yazık ki benzer saldırılara aynı kişi tarafından maruz bırakılmış. Bu nedenle yapılanın bir karşılığı olmak zorunda. Eğer bu kişi psikolojik rahatsızsa hastaneye yatırılmalı ya da bir çözüm bulunmalı. Bu kişinin serbest bir şekilde dışarıda, başka insanlara zarar vermesi kabul edilemez" diye konuştu.Otobüste hiç kimsenin kendisine yardımcı olmadığını ve herkesin yaşananları film izler gibi izlediğini vurgulayan Bolat, etnik köken, din, ten rengi fark etmeksizin zor durumda olan ve yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlılığın artırılması için daha fazla çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.
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türkiye, saldırı, avusturya

Avusturya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı: 'Türkiye'ye defol git'

23:50 25.09.2021
© AA / Aşkın KıyağanAvusturya’nın başkenti Viyana’da başörtüsü taktığı için ırkçı saldırıya maruz kalan Baraa Bolat, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da başörtüsü taktığı için ırkçı saldırıya maruz kalan Baraa Bolat, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AA / Aşkın Kıyağan
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Avusturya’nın başkenti Viyana’da başörtüsü taktığı için ırkçı saldırıya maruz kalan Baraa Bolat, "Bana tükürene kadar yaptıklarını görmezden geldim, ki salgın döneminde, kim bilir belki de hastalığı taşıyordu. Bunun üzerine ben dışarı çıktım, o da arkamdan geldi ve başörtüme saldırarak, çok sert bir şekilde çekti" dedi.
Irkçı saldırıya uğrayan Avusturya doğumlu Bolat, dün meydana gelen olaya ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatında ilk defa bir ırkçı saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Bu yaşadığım benim için çok üzücüydü, ilk defa karşı karşıya kaldığım bir durum olduğu için genel olarak nasıl hareket edeceğimi bilemedim" diye konuştu.
Bolat, ırkçı saldırının belediye otobüsünde yaşandığını ifade ederek, "Bir kadın bana yaklaşarak, başörtüsü taktığım için her ne kadar Türkiye’den gelmiyor olsam da önyargıyla ‘Türkiye’ye defol git’ dedi" ifadesini kullandı.
Irkçı saldırganın söylediklerini duymazdan gelerek, otobüsün ön tarafına gittiğini ancak kadının kendisini rahat bırakmadığını, bulunduğu yere gelip, hakaret ve ırkçı ifadelerini sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:
"Bana tükürene kadar yaptıklarını görmezden geldim, ki salgın döneminde, kim bilir belki de hastalığı taşıyordu. Bunun üzerine ben dışarı çıktım, o da arkamdan geldi ve başörtüme saldırarak, çok sert bir şekilde çekti. Çekmeden ötürü çenemin altında başörtüsünü tutturduğum iğne yaralanmama yol açtı. Kadına bağırdım ama durmadı, cep telefonumu çıkartıp görüntü almaya başlayınca durdu ve caddenin karşı tarafına geçti."
Bolat, yaşadığı üzücü olayı sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda duyurmaya çalıştığını aktararak, "Bu olay karşısında bir duruş sergilemem gerektiğini ve bunu herkesin öğrenmesi gerektiğini düşündüm. Başörtüsü taksın ya da takmasın, ten rengi ne olursa olsun, hangi etnik kökene sahip olunursa olunsun böyle bir durum yaşanmamalı ve bu olay hiçbir şekilde göz ardı edilmemeli" dedi.

Saldırıya ilişkin yasal süreç başlatıldı

Sosyal medyadaki paylaşımının ardından çok sayıda kişinin kendisiyle irtibata geçerek, dayanışma ve geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu dile getiren Bolat, ırkçı saldırı sonrasında polise giderek şikayette bulunduğunu ve yasal sürecin başlatıldığını anlattı.
Bolat, olayın sosyal medyada duyulmasının ardından çok sayıda başörtülü kadının aynı saldırgan tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldığını ve saldırganın bilinen bir şahıs olduğunu öğrendiğini belirterek, "Bu kişi tarafından saldırıya maruz kalan, tükürülen ilk kişi ben değilim, birçok başörtülü kadın ne yazık ki benzer saldırılara aynı kişi tarafından maruz bırakılmış. Bu nedenle yapılanın bir karşılığı olmak zorunda. Eğer bu kişi psikolojik rahatsızsa hastaneye yatırılmalı ya da bir çözüm bulunmalı. Bu kişinin serbest bir şekilde dışarıda, başka insanlara zarar vermesi kabul edilemez" diye konuştu.
Otobüste hiç kimsenin kendisine yardımcı olmadığını ve herkesin yaşananları film izler gibi izlediğini vurgulayan Bolat, etnik köken, din, ten rengi fark etmeksizin zor durumda olan ve yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlılığın artırılması için daha fazla çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.
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