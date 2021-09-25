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Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları 2020’den bu yana ilk kez bir araya geldi
Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları 2020’den bu yana ilk kez bir araya geldi
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının yayınladığı açıklamaya göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Ermeni mevkidaşı... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T17:39+0300
2021-09-25T17:39+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
agit
dışişleri bakanlığı
açıklama
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AGİT Minsk Grubu eş başkanları İgor Popov (Rusya), Stefan Visconti (Fransa), Andrew Schofer (ABD), yayınladıkları ortak açıklamada Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın, BM Genel Kurulu’nun 76. dönem toplantısında 2020’den bu yana ilk kez bir araya geldiğini belirtti.Açıklamada, “Eşbaşkanlar, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı toplantıların yanı sıra her iki bakanın katılımıyla ortak toplantı düzenledi. Eş başkanlar, dışişleri bakanlarının Kasım 2020’den bu yana ilk kez gerçekleştirdiği görüşmeyi, iki ülkenin bölgede güvenlik, istikrar ve refahı sağlamayı amaçlayan doğrudan diyalog yoluyla barış sürecini sürdürme kararlılığının bir göstergesi olarak memnuniyetle karşılıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca eş başkanların, kendi yetkileri doğrultusunda Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili veya ondan kaynaklanan diğer tüm sorunlara kapsamlı çözümler bulmak için taraflarla çalışmaya devam etme konusundaki bağlılığını yeniden teyit ettikleri kaydedildi.Arabulucuların gerginliğin düşürülmesi ve sonraki olası adımlar ile ilgili somut ve hedefe yönelik önlemler önerdiği belirtilen açıklamada, yetkililerin son yıl içinde göstermiş olduğu çabalar ve son gelişmeler hakkında bilgi vermek üzere BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve AGİT Dönem Başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile bir araya geldikleri vurgulandı.Açıklamaya göre toplantılara ayrıca AGİT dönem başkanının özel temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.
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ermenistan, azerbaycan, agit, dışişleri bakanlığı, açıklama

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları 2020’den bu yana ilk kez bir araya geldi

17:39 25.09.2021
© TwitterAzerbaycan - Ermenistan
Azerbaycan - Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© Twitter
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının yayınladığı açıklamaya göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Mirzoyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 76. dönem toplantısında 2020’den bu yana ilk kez bir araya geldi.
AGİT Minsk Grubu eş başkanları İgor Popov (Rusya), Stefan Visconti (Fransa), Andrew Schofer (ABD), yayınladıkları ortak açıklamada Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın, BM Genel Kurulu’nun 76. dönem toplantısında 2020’den bu yana ilk kez bir araya geldiğini belirtti.
Açıklamada, “Eşbaşkanlar, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı toplantıların yanı sıra her iki bakanın katılımıyla ortak toplantı düzenledi. Eş başkanlar, dışişleri bakanlarının Kasım 2020’den bu yana ilk kez gerçekleştirdiği görüşmeyi, iki ülkenin bölgede güvenlik, istikrar ve refahı sağlamayı amaçlayan doğrudan diyalog yoluyla barış sürecini sürdürme kararlılığının bir göstergesi olarak memnuniyetle karşılıyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca eş başkanların, kendi yetkileri doğrultusunda Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili veya ondan kaynaklanan diğer tüm sorunlara kapsamlı çözümler bulmak için taraflarla çalışmaya devam etme konusundaki bağlılığını yeniden teyit ettikleri kaydedildi.
Arabulucuların gerginliğin düşürülmesi ve sonraki olası adımlar ile ilgili somut ve hedefe yönelik önlemler önerdiği belirtilen açıklamada, yetkililerin son yıl içinde göstermiş olduğu çabalar ve son gelişmeler hakkında bilgi vermek üzere BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve AGİT Dönem Başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile bir araya geldikleri vurgulandı.
Açıklamaya göre toplantılara ayrıca AGİT dönem başkanının özel temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.
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