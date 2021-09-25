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İnsan kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı tutuklandı
İnsan kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı tutuklandı
Van'ın Muradiye ilçesinde, il sağlık müdürlüğüne bağlı minibüste 15 Afganistan uyruklu sığınmacıyı taşıyan sağlık çalışanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T17:03+0300
2021-09-25T17:03+0300
2021-09-25T17:03+0300
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gözaltı
sığımacı
afgan
sağlık çalışanı
insan kaçakçılığı
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Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Karahan mahallesinde sabaha karşı devriye gezen jandarma ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğüne ait minibüsü durdurdu.Minibüste yapılan aramada 15 Afganistan uyruklu sığınmacı yakalanırken, sağlık çalışanı olan sürücü M.A. ise adliyeye sevk edildi.M.A. çıkarıldığı Muradiye Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20210921/erdogan-bu-salginda-kuresel-dayanisma-acisindan-iyi-bir-imtihan-vermedik-1049120631.html
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van, gözaltı, sığımacı, afgan, sağlık çalışanı, insan kaçakçılığı
İnsan kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı tutuklandı
Van'ın Muradiye ilçesinde, il sağlık müdürlüğüne bağlı minibüste 15 Afganistan uyruklu sığınmacıyı taşıyan sağlık çalışanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Karahan mahallesinde sabaha karşı devriye gezen jandarma ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğüne ait minibüsü durdurdu.
Minibüste yapılan aramada 15
Afganistan uyruklu sığınmacı yakalanırken, sağlık çalışanı olan sürücü M.A. ise adliyeye sevk edildi.
M.A. çıkarıldığı Muradiye Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.