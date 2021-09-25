https://tr.sputniknews.com/20210925/ispanyada-eglencenin-dozunu-kaciran-genclere-polis-mudahalesi-43-yarali-20-gozalti-1049248870.html

İspanya’da eğlencenin dozunu kaçıran gençlere polis müdahalesi: 43 yaralı, 20 gözaltı

İspanya’da eğlencenin dozunu kaçıran gençlere polis müdahalesi: 43 yaralı, 20 gözaltı

İspanya’da eğlencenin dozunu kaçıran gençlere polis müdahale ederken, olaylarda 43 kişi yaralandı, 20 kişi ise gözaltına alındı. 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T23:10+0300

2021-09-25T23:10+0300

2021-09-25T23:10+0300

dünya

ispanya

polis müdahalesi

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İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen La Merce şenliklerinde eğlenceyi gece geç saatlere kadar uzatan gençler ve polis arasında tansiyon yükseldi. La Merce şenlikleri için toplanan ve gece geç saatlere kadar şehrin sokaklarında alkol alarak eğlenmeye devam eden gençler eğlencenin dozunu kaçırınca polis müdahalede bulundu. Çoğunluğu 20’li yaşlarda yaklaşık 40 bin genç, polisin dağılmaları yönündeki çağrısına aldırmadan polise şişe atarak karşılık verdi. Bir grup genç birkaç araç ve motosikleti ateşe verirken, bazı dükkan ve işyerlerinin de camlarını kırdı. Koronavirüs aşılama merkezi olarak kullanılan Fira Kongre Merkezi de zarar görürken, arbede sırasında bıçaklanan 13 kişi de dahil olmak üzere toplam 43 kişi yaralandı, polis 20 genci gözaltına aldı.Barselona Belediye Başkanı Ada Colau öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, “Yaşananlar kabul edilemez, La Merce şenlikleri ile hiçbir ilgisi yok. Kırmızı çizgiler aşıldı” ifadelerini kullandı. Colau ayrıca, kalabalık gruplara müdahalenin zor olduğunu belirterek, polis teşkilatını güçlendirmeyi düşündüğünü söyledi.

ispanya

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ispanya, polis müdahalesi