Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210925/konyada-kripto-para-madenciligi-operasyonu-degeri-1-milyon-lirayi-bulan-103-cihaz-ele-gecirildi-1049241903.html
Konya'da kripto para madenciliği operasyonu: Değeri 1 milyon lirayı bulan 103 cihaz ele geçirildi
Konya'da kripto para madenciliği operasyonu: Değeri 1 milyon lirayı bulan 103 cihaz ele geçirildi
Konya'da düzenlenen operasyonda 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi. Cihazların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirlendi. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T16:30+0300
2021-09-25T16:30+0300
2021-09-25T16:30+0300
türkiye
konya
operasyon
kripto para
cihaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1049241776_0:71:1369:841_1920x0_80_0_0_7af7580add6aa00f57c8bea560807a30.jpg
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir iş yerinde, kripto para üreten cihazlar olduğu ihbarını aldı.Gece saatlerinde iş yerine baskın yapan ekipler 103 kripto para üretim cihazı ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlenen cihazlara el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan incelemede cihazların kaçak elektrikle kullanıldığı tespit edildi. Elektrik dağıtım şirketince şüpheliye 2 milyon lira ceza kesildi.
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1049241776_76:0:1291:911_1920x0_80_0_0_600216531edc3d3f88e05a877646ffa0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
konya, operasyon, kripto para, cihaz
Konya'da kripto para madenciliği operasyonu: Değeri 1 milyon lirayı bulan 103 cihaz ele geçirildi
Konya'da düzenlenen operasyonda 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi. Cihazların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir iş yerinde, kripto para üreten cihazlar olduğu ihbarını aldı.
Gece saatlerinde iş yerine baskın yapan ekipler 103 kripto para üretim cihazı ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlenen cihazlara el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan incelemede cihazların kaçak elektrikle kullanıldığı tespit edildi. Elektrik dağıtım şirketince şüpheliye 2 milyon lira ceza kesildi.