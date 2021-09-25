https://tr.sputniknews.com/20210925/konyada-kripto-para-madenciligi-operasyonu-degeri-1-milyon-lirayi-bulan-103-cihaz-ele-gecirildi-1049241903.html

Konya'da kripto para madenciliği operasyonu: Değeri 1 milyon lirayı bulan 103 cihaz ele geçirildi

Konya'da kripto para madenciliği operasyonu: Değeri 1 milyon lirayı bulan 103 cihaz ele geçirildi

Konya'da düzenlenen operasyonda 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi. Cihazların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirlendi. 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T16:30+0300

2021-09-25T16:30+0300

2021-09-25T16:30+0300

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir iş yerinde, kripto para üreten cihazlar olduğu ihbarını aldı.Gece saatlerinde iş yerine baskın yapan ekipler 103 kripto para üretim cihazı ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlenen cihazlara el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan incelemede cihazların kaçak elektrikle kullanıldığı tespit edildi. Elektrik dağıtım şirketince şüpheliye 2 milyon lira ceza kesildi.

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konya, operasyon, kripto para, cihaz