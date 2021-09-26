https://tr.sputniknews.com/20210926/almanyada-turk-vatandasa-ait-isyerinde-yangin-1049264727.html

Almanya’da Türk vatandaşa ait işyerinde yangın

Almanya’da Türk vatandaşa ait işyerinde yangın

Almanya’nın Hamburg kentinde Türk vatandaşa ait işyerinde yangın çıktı. Yangında 3 işyeri küle dönerken, can kaybı yaşanmadığı belirtildi. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T20:40+0300

2021-09-26T20:40+0300

2021-09-26T20:40+0300

yaşam

almanya

yangın

türk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049264702_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_127463d3fc85348781d9d87792fb92f1.jpg

Almanya’nın Hamburg kentindeki Billstr Caddesi’nde dün gece biri Türk vatandaşı Bektaş Ayoğlu’na ait olmak üzere 3 işyerinde yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları gece boyu devam ederken, soğutma çalışmaları bugün de sürdü.Yangının çıktığı caddede işyeri olan Mehmet Karabacak, “Yangın benim ofisin arka tarafında çıktı. Yangın sırasında ofisteydim. Ayakkabılarımı bile giyemeden beni dışarı çıkardılar. Bu caddedeki işyerlerinin çoğu eski bina ve bakımlı değil. Elektrik sistemleri çok bozuk. Kontrol ve denetim yok. Herkes kabloyu kendisi çekiyor” dedi.Yangın çıkan bölgede işyeri olan Musa Karabacak ise, gece yarısı telefon geldiğini belirterek, “Hemen olay yerine geldim. Arabamı dışarı çıkardım. En çok zararı Bektaş adlı arkadaşımız gördü. Yangın bizim işyerimize sıçramadan söndürüldü. İşyerimde hiçbir sıkıntı yok. Sadece tedbir amaçlı camı kırıp içeri girmişler” diye konuştu.Yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından olduğu tahmin edilirken, polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. İşyerlerinin büyük bir bölümünün Türk ve Afganlara ait olduğu caddede daha önce de birkaç kez yangın çıkmıştı.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, yangın, türk