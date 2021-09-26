https://tr.sputniknews.com/20210926/asi-karsitlarinin-mitinginde-polise-yumruk-atan-kisi-gozaltina-alindi-1049260208.html

Aşı karşıtlarının mitinginde polise yumruk atan kişi gözaltına alındı

Aşı karşıtlarının mitinginde polise yumruk atan kişi gözaltına alındı

Ankara’da aşı karşıtlarının düzenlediği 'Büyük Uyanış Başkent' adlı mitingde, girişte HES kodu göstermek istemeyerek polise yumruk atan şahıs gözaltına alındı. 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T16:34+0300

2021-09-26T16:34+0300

2021-09-26T16:34+0300

türkiye

ankara

polis

yumruk

miting

aşı

anıtpark alanı

aşı karşıtlığı

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Aşı karşıtları, Ankara Anıtpark’ta 'Büyük Uyanış Başkent' başlığıyla miting düzenledi. Vatandaşlar girişte HES kodu kontrol edilerek alana alındı. Polis ekipleri, mitinge katılmak isteyen yaşlı bir vatandaşa HES kodu sordu. Şahsın HES kodunu göstermek istememesi üzerine polis, aşı karşıtı kişiyi bir kez daha uyardı. Çıkan arbedede şahsın polise yumruk attığı öğrenildi. Polis ekipleri, kendisine mukavemet gösteren kişiyi gözaltına aldı.

türkiye

ankara

anıtpark alanı

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ankara, polis, yumruk, miting, aşı, anıtpark alanı, aşı karşıtlığı