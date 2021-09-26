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Babacan: Zorunlu eğitimi 3 yaşından itibaren başlatacağız, YÖK'ü kaldıracağız
Babacan: Zorunlu eğitimi 3 yaşından itibaren başlatacağız, YÖK'ü kaldıracağız
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Zorunlu eğitimi 3 yaşından itibaren başlatacağız. Üniversiteleri hayat boyu öğrenme merkezi haline... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T22:48+0300
2021-09-26T22:48+0300
politika
türkiye
ali babacan
yök
zorunlu eğitim
istifa
deva partisi
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HaberTürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "İlk istifa mektubum 2009'dur. Çünkü insan kaynağı ile ilgili bozulma vardı. 2011 yılında ikinci istifamı verdim. Sonraki senelerde sorunlar çok büyüdü ve kangren gibi her yeri sardı” ifadelerini kullandı.Babacan “Bütün yetki ve güç Sayın Erdoğan'ın elinde ama buna rağmen sorunlar çözülemiyor. İstişare kültürü kalmadı. Sayın Erdoğan'ın yanında artık dürüst ve işinin ehli insanlar yok” dedi ve ekledi:
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türkiye, ali babacan, yök, zorunlu eğitim, istifa, deva partisi

Babacan: Zorunlu eğitimi 3 yaşından itibaren başlatacağız, YÖK'ü kaldıracağız

22:48 26.09.2021
© Fotoğraf : DEVA PartisiAli Babacan
Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© Fotoğraf : DEVA Partisi
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Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Zorunlu eğitimi 3 yaşından itibaren başlatacağız. Üniversiteleri hayat boyu öğrenme merkezi haline getireceğiz. YÖK'ü kaldıracağız. Uzun vadeli bakacağız. Eğitimi özgürleştireceğiz" dedi.
HaberTürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "İlk istifa mektubum 2009'dur. Çünkü insan kaynağı ile ilgili bozulma vardı. 2011 yılında ikinci istifamı verdim. Sonraki senelerde sorunlar çok büyüdü ve kangren gibi her yeri sardı” ifadelerini kullandı.
Babacan “Bütün yetki ve güç Sayın Erdoğan'ın elinde ama buna rağmen sorunlar çözülemiyor. İstişare kültürü kalmadı. Sayın Erdoğan'ın yanında artık dürüst ve işinin ehli insanlar yok” dedi ve ekledi:
“Zorunlu eğitimi 3 yaşından itibaren başlatacağız. Üniversiteleri hayat boyu öğrenme merkezi haline getireceğiz. YÖK'ü kaldıracağız. Uzun vadeli bakacağız. Eğitimi özgürleştireceğiz.”
681001
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