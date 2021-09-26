https://tr.sputniknews.com/20210926/babacan-zorunlu-egitimi-3-yasindan-itibaren-baslatacagiz-yoku-kaldiracagiz-1049265929.html

Babacan: Zorunlu eğitimi 3 yaşından itibaren başlatacağız, YÖK'ü kaldıracağız

Babacan: Zorunlu eğitimi 3 yaşından itibaren başlatacağız, YÖK'ü kaldıracağız

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Zorunlu eğitimi 3 yaşından itibaren başlatacağız. Üniversiteleri hayat boyu öğrenme merkezi haline... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T22:48+0300

2021-09-26T22:48+0300

2021-09-26T22:48+0300

politika

türkiye

ali babacan

yök

zorunlu eğitim

istifa

deva partisi

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HaberTürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "İlk istifa mektubum 2009'dur. Çünkü insan kaynağı ile ilgili bozulma vardı. 2011 yılında ikinci istifamı verdim. Sonraki senelerde sorunlar çok büyüdü ve kangren gibi her yeri sardı” ifadelerini kullandı.Babacan “Bütün yetki ve güç Sayın Erdoğan'ın elinde ama buna rağmen sorunlar çözülemiyor. İstişare kültürü kalmadı. Sayın Erdoğan'ın yanında artık dürüst ve işinin ehli insanlar yok” dedi ve ekledi:

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türkiye, ali babacan, yök, zorunlu eğitim, istifa, deva partisi