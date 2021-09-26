https://tr.sputniknews.com/20210926/beyoglunda-organize-yankesicilik-1049254276.html

Beyoğlu’nda organize yankesicilik

Beyoğlu’nda organize yankesicilik

İstanbul Beyoğlu’nda İranlı turistin telefonu yankesiciler tarafından çalındı. Şüphelilerin sigara isteme bahanesiyle yaklaşarak organize bir şekilde telefonu... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T10:47+0300

2021-09-26T10:47+0300

2021-09-26T10:47+0300

türkiye

iran

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iranlı

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Bir süredir Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir otelde kalan İranlı turist, ülkesine dönmek için önceki gün sabah saatlerinde otelden çıktı ve transfer aracını beklemeye başladı.Turist aracı beklerken yanına yaklaşan 5 kişiden biri sigara istedi. Şahıslar sigarayı aldıktan bir süre sonra uzaklaşırken, İranlı turist telefonuyla bir yeri aramak için elini cebine attı fakat telefonunun yerinde olmadığını fark etti.Turist, kaldığı otelin caddeye bakan güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde gerçek ortaya çıktı. Telefonunu çalan kişilerin kendisinden sigara isteyen grup olduğunu anlayan turist soluğu poliste aldı.'Telefonumu çalıp gittiler'Cep telefonu yankesiciler tarafından çalınan İranlı turist, “Havaalanı transfer aracının gelmesini bekliyordum. Onlar yanıma gelip benden sigara istedi. 5-6 çocuktu. Benim pantolonumu silkelediler. Telefonum da cebimdeydi. Telefonumu çalıp gittiler. Telefonumu alıp arama yapmak istediğimde cebimde olmadığını fark ettim” dedi.

türkiye

iran

taksim

tarlabaşı

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iran, sigara, taksim, hırsız, turist, yankesici, tarlabaşı, telefon, iranlı, yankesicilik