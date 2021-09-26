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https://tr.sputniknews.com/20210926/bisikletcilerden-kefenli-eylem-1049263909.html
Bisikletçilerden kefenli eylem
Bisikletçilerden kefenli eylem
Türkiye'de son iki yılda 285 bisikletlinin trafik kazalarında hayatını kaybetmesi üzerine toplanan İzmirli bisikletçiler, kefen giyip eylem gerçekleştirdi... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T20:00+0300
2021-09-26T20:00+0300
yaşam
izmir
türkiye
eylem
bisikletçi
kefen
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İzmirli bisiklet grupları, trafik kazalarında hayatlarını kaybeden bisiklet sürücülerine dikkat çekmek ve bisikletli ölümlerinin azalması için gerekli önlemlerin alınması ve cezaların caydırıcılığını talep etmek için bir araya geldi.Karşıyaka ilçesi Bostanlı Hasan Ali Yücel Caddesi'nde toplanan bisikletçiler, kazalara neden olan motorlu taşıt sürücülerinin yeterli cezayı almadıklarını öne sürerken, geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden İzmirli bisiklet sporcusu Zeynep Aslan da eylemde anıldı. Bisikletli Yaşam Platformu ve bisiklet gruplarının çağrısıyla gerçekleşen eylemde Zeynep Aslan'ın ailesi ve avukatı da yer aldı.Bisiklet sürücülerinin ölümlerine dikkat çekmek isteyen grup, bisikletlerini yola yan yatırırken, bazı eylemciler yere yatıp üzerlerine kefen örttü. Grup ellerinde pankartlarla bisikletliler için trafikte ciddi önlemler alınmasını, sürücüler hakkında da caydırıcı cezalar verilmesini talep etti.‘285 çarpma olayında 285 sürücü de haklı olduğunu iddia ediyor’Bisikletli Yaşam Platformu adına eylemde basın açıklaması yapan Mustafa Karakuş, bisikletli ölümlerinde sürücülerin hepsinin haklı olduklarını iddia ettiklerini, ancak kamera görüntülerinde gerçeğin ortaya çıktığını bildirdi.Karakuş, "Türkiye genelinde bisiklete olan ilgi artarken, can kayıpları da hızla artıyor. Son iki yılda 285 bisikletli trafikte yaşanan çarpmalar sonucu hayatını kaybetti. Çarpmaların tamamının, araç sürücülerinin bisikletlere arkadan veya ters yönden gelerek çarpma sonucu olması dikkat çekiyor. Bisikletli Yaşam Platformu, bu çarpmalara dur demek için tüm bakanlıklara çağrı yapmaya devam ediyor. Ocak ayından bu yana kazalarda ölen bisikletli sayısı 45. Bugüne kadar her hafta 2 bisikletli öldü. Burada ölüm göz göre göre geliyor. Ölümlerin büyük bir kısmı bisikletlilerin kendi şeridinde veya emniyet şeridinde giderken arkadan çarpma sonucu meydana gelmiş. Motorlu taşıt sürücülerinin duyarsız ve dikkatsiz oluşu çarpmaları arttırıyor. Bunları kaza olarak değerlendirmek de mümkün değil. Çünkü bir çok çarpma motorlu araç sürücülerinin, en sağda ve önünde giden bisikletliyi görmesine rağmen yaşanıyor. 285 çarpma olayında 285 sürücü de haklı olduğunu iddia ediyor ama kamera görüntülerine baktığımızda olayın aslı meydana çıkıyor. Yani bisikletliler için ölüm göz göre göre geliyor" sözlerine yer verdi.‘Benim kızımın hiç bir kusuru, hatası yoktu’Eyleme katılan Zeynep Aslan'ın babası Reşat Aslan, "Cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz. Benim kızımın vefat ettiği kazada mütalaaya göre 2 yıl ile 6 yıl arasında bir ceza öngörülüyor kazaya sebebiyet veren sürücü için. Bu ceza caydırıcı bir ceza değildir. Yani adam ceza yatmayacak bile. Benim kızımın hiç bir kusuru, hatası yoktu. Bir hatası olsa biz de ceza indirimi almasının mantıklı olduğunu söyleyebilirdik. Başka olaylara başka kazalara da baktığımızda, bisikletlilerin öldüğü kazalarda sürücülerin aldığı cezalar yine caydırıcı değil. Bir daha kimsenin canının yanmaması için cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz" diye konuştu. Zeynep Aslan'ın annesi Nurten Aslan ise, "Katilin en büyük cezayı almasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. 4 ayla 5 ayla bir can almanın bedeli olur mu. Adalet istiyoruz" sözlerine yer verdi.‘En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız’Aslan ailesinin avukatı Suat Selman Saloğlu ise, "Trafik kazalarında ölüme bağlı yargılamalarda cezaların az olduğunu düşünmekteyim. Cezaların daha caydırıcı olmasıyla birlikte, insanların daha dikkatli araç kullanması gerektiğini düşünmekteyim. Zeynep Aslan'ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 28 Eylül'de karar duruşması olacak. İddianameyi yazan Cumhuriyet Savcısı, sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Yani olayı öngörebilir ancak olayın sonucunu istemiyor şeklinde. Bunun da taksirle ölüme sebep olmadan daha fazla bir cezası var. Ancak duruşma savcısı, yalnızca taksirle ölüme neden olma yönünde sanığın cezalandırılması için mütalaa verdi. Biz buna karşı itirazlarımızı sunduk. Yine karar duruşmasında da beyanlarımızı dile getireceğiz. Sanığın cezasının caydırıcı olması ve en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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izmir, türkiye, eylem, bisikletçi, kefen

Bisikletçilerden kefenli eylem

20:00 26.09.2021
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - SİNAN YENİÇERİTürkiye'de son iki yılda 285 bisikletlinin trafik kazalarında hayatını kaybetmesi üzerine toplanan İzmirli bisikletçiler, kefen giyip eylem gerçekleştirdi. Eylemde geçen yıl hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın ailesi de yer aldı.
Türkiye'de son iki yılda 285 bisikletlinin trafik kazalarında hayatını kaybetmesi üzerine toplanan İzmirli bisikletçiler, kefen giyip eylem gerçekleştirdi. Eylemde geçen yıl hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın ailesi de yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - SİNAN YENİÇERİ
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Türkiye'de son iki yılda 285 bisikletlinin trafik kazalarında hayatını kaybetmesi üzerine toplanan İzmirli bisikletçiler, kefen giyip eylem gerçekleştirdi. Eylemde geçen yıl hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın ailesi de yer aldı.
İzmirli bisiklet grupları, trafik kazalarında hayatlarını kaybeden bisiklet sürücülerine dikkat çekmek ve bisikletli ölümlerinin azalması için gerekli önlemlerin alınması ve cezaların caydırıcılığını talep etmek için bir araya geldi.
Karşıyaka ilçesi Bostanlı Hasan Ali Yücel Caddesi'nde toplanan bisikletçiler, kazalara neden olan motorlu taşıt sürücülerinin yeterli cezayı almadıklarını öne sürerken, geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden İzmirli bisiklet sporcusu Zeynep Aslan da eylemde anıldı. Bisikletli Yaşam Platformu ve bisiklet gruplarının çağrısıyla gerçekleşen eylemde Zeynep Aslan'ın ailesi ve avukatı da yer aldı.
Bisiklet sürücülerinin ölümlerine dikkat çekmek isteyen grup, bisikletlerini yola yan yatırırken, bazı eylemciler yere yatıp üzerlerine kefen örttü. Grup ellerinde pankartlarla bisikletliler için trafikte ciddi önlemler alınmasını, sürücüler hakkında da caydırıcı cezalar verilmesini talep etti.

‘285 çarpma olayında 285 sürücü de haklı olduğunu iddia ediyor’

Bisikletli Yaşam Platformu adına eylemde basın açıklaması yapan Mustafa Karakuş, bisikletli ölümlerinde sürücülerin hepsinin haklı olduklarını iddia ettiklerini, ancak kamera görüntülerinde gerçeğin ortaya çıktığını bildirdi.
Karakuş, "Türkiye genelinde bisiklete olan ilgi artarken, can kayıpları da hızla artıyor. Son iki yılda 285 bisikletli trafikte yaşanan çarpmalar sonucu hayatını kaybetti. Çarpmaların tamamının, araç sürücülerinin bisikletlere arkadan veya ters yönden gelerek çarpma sonucu olması dikkat çekiyor. Bisikletli Yaşam Platformu, bu çarpmalara dur demek için tüm bakanlıklara çağrı yapmaya devam ediyor. Ocak ayından bu yana kazalarda ölen bisikletli sayısı 45. Bugüne kadar her hafta 2 bisikletli öldü. Burada ölüm göz göre göre geliyor. Ölümlerin büyük bir kısmı bisikletlilerin kendi şeridinde veya emniyet şeridinde giderken arkadan çarpma sonucu meydana gelmiş. Motorlu taşıt sürücülerinin duyarsız ve dikkatsiz oluşu çarpmaları arttırıyor. Bunları kaza olarak değerlendirmek de mümkün değil. Çünkü bir çok çarpma motorlu araç sürücülerinin, en sağda ve önünde giden bisikletliyi görmesine rağmen yaşanıyor. 285 çarpma olayında 285 sürücü de haklı olduğunu iddia ediyor ama kamera görüntülerine baktığımızda olayın aslı meydana çıkıyor. Yani bisikletliler için ölüm göz göre göre geliyor" sözlerine yer verdi.

‘Benim kızımın hiç bir kusuru, hatası yoktu’

Eyleme katılan Zeynep Aslan'ın babası Reşat Aslan, "Cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz. Benim kızımın vefat ettiği kazada mütalaaya göre 2 yıl ile 6 yıl arasında bir ceza öngörülüyor kazaya sebebiyet veren sürücü için. Bu ceza caydırıcı bir ceza değildir. Yani adam ceza yatmayacak bile. Benim kızımın hiç bir kusuru, hatası yoktu. Bir hatası olsa biz de ceza indirimi almasının mantıklı olduğunu söyleyebilirdik. Başka olaylara başka kazalara da baktığımızda, bisikletlilerin öldüğü kazalarda sürücülerin aldığı cezalar yine caydırıcı değil. Bir daha kimsenin canının yanmaması için cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz" diye konuştu. Zeynep Aslan'ın annesi Nurten Aslan ise, "Katilin en büyük cezayı almasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. 4 ayla 5 ayla bir can almanın bedeli olur mu. Adalet istiyoruz" sözlerine yer verdi.

‘En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız’

Aslan ailesinin avukatı Suat Selman Saloğlu ise, "Trafik kazalarında ölüme bağlı yargılamalarda cezaların az olduğunu düşünmekteyim. Cezaların daha caydırıcı olmasıyla birlikte, insanların daha dikkatli araç kullanması gerektiğini düşünmekteyim. Zeynep Aslan'ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 28 Eylül'de karar duruşması olacak. İddianameyi yazan Cumhuriyet Savcısı, sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Yani olayı öngörebilir ancak olayın sonucunu istemiyor şeklinde. Bunun da taksirle ölüme sebep olmadan daha fazla bir cezası var. Ancak duruşma savcısı, yalnızca taksirle ölüme neden olma yönünde sanığın cezalandırılması için mütalaa verdi. Biz buna karşı itirazlarımızı sunduk. Yine karar duruşmasında da beyanlarımızı dile getireceğiz. Sanığın cezasının caydırıcı olması ve en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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