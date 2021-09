https://tr.sputniknews.com/20210926/bisikletcilerden-kefenli-eylem-1049263909.html

Bisikletçilerden kefenli eylem

Bisikletçilerden kefenli eylem

Türkiye'de son iki yılda 285 bisikletlinin trafik kazalarında hayatını kaybetmesi üzerine toplanan İzmirli bisikletçiler, kefen giyip eylem gerçekleştirdi... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T20:00+0300

2021-09-26T20:00+0300

2021-09-26T20:00+0300

yaşam

izmir

türkiye

eylem

bisikletçi

kefen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049263771_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7ff633b67488b49d92ab9a87a7f6875.jpg

İzmirli bisiklet grupları, trafik kazalarında hayatlarını kaybeden bisiklet sürücülerine dikkat çekmek ve bisikletli ölümlerinin azalması için gerekli önlemlerin alınması ve cezaların caydırıcılığını talep etmek için bir araya geldi.Karşıyaka ilçesi Bostanlı Hasan Ali Yücel Caddesi'nde toplanan bisikletçiler, kazalara neden olan motorlu taşıt sürücülerinin yeterli cezayı almadıklarını öne sürerken, geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden İzmirli bisiklet sporcusu Zeynep Aslan da eylemde anıldı. Bisikletli Yaşam Platformu ve bisiklet gruplarının çağrısıyla gerçekleşen eylemde Zeynep Aslan'ın ailesi ve avukatı da yer aldı.Bisiklet sürücülerinin ölümlerine dikkat çekmek isteyen grup, bisikletlerini yola yan yatırırken, bazı eylemciler yere yatıp üzerlerine kefen örttü. Grup ellerinde pankartlarla bisikletliler için trafikte ciddi önlemler alınmasını, sürücüler hakkında da caydırıcı cezalar verilmesini talep etti.‘285 çarpma olayında 285 sürücü de haklı olduğunu iddia ediyor’Bisikletli Yaşam Platformu adına eylemde basın açıklaması yapan Mustafa Karakuş, bisikletli ölümlerinde sürücülerin hepsinin haklı olduklarını iddia ettiklerini, ancak kamera görüntülerinde gerçeğin ortaya çıktığını bildirdi.Karakuş, "Türkiye genelinde bisiklete olan ilgi artarken, can kayıpları da hızla artıyor. Son iki yılda 285 bisikletli trafikte yaşanan çarpmalar sonucu hayatını kaybetti. Çarpmaların tamamının, araç sürücülerinin bisikletlere arkadan veya ters yönden gelerek çarpma sonucu olması dikkat çekiyor. Bisikletli Yaşam Platformu, bu çarpmalara dur demek için tüm bakanlıklara çağrı yapmaya devam ediyor. Ocak ayından bu yana kazalarda ölen bisikletli sayısı 45. Bugüne kadar her hafta 2 bisikletli öldü. Burada ölüm göz göre göre geliyor. Ölümlerin büyük bir kısmı bisikletlilerin kendi şeridinde veya emniyet şeridinde giderken arkadan çarpma sonucu meydana gelmiş. Motorlu taşıt sürücülerinin duyarsız ve dikkatsiz oluşu çarpmaları arttırıyor. Bunları kaza olarak değerlendirmek de mümkün değil. Çünkü bir çok çarpma motorlu araç sürücülerinin, en sağda ve önünde giden bisikletliyi görmesine rağmen yaşanıyor. 285 çarpma olayında 285 sürücü de haklı olduğunu iddia ediyor ama kamera görüntülerine baktığımızda olayın aslı meydana çıkıyor. Yani bisikletliler için ölüm göz göre göre geliyor" sözlerine yer verdi.‘Benim kızımın hiç bir kusuru, hatası yoktu’Eyleme katılan Zeynep Aslan'ın babası Reşat Aslan, "Cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz. Benim kızımın vefat ettiği kazada mütalaaya göre 2 yıl ile 6 yıl arasında bir ceza öngörülüyor kazaya sebebiyet veren sürücü için. Bu ceza caydırıcı bir ceza değildir. Yani adam ceza yatmayacak bile. Benim kızımın hiç bir kusuru, hatası yoktu. Bir hatası olsa biz de ceza indirimi almasının mantıklı olduğunu söyleyebilirdik. Başka olaylara başka kazalara da baktığımızda, bisikletlilerin öldüğü kazalarda sürücülerin aldığı cezalar yine caydırıcı değil. Bir daha kimsenin canının yanmaması için cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz" diye konuştu. Zeynep Aslan'ın annesi Nurten Aslan ise, "Katilin en büyük cezayı almasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. 4 ayla 5 ayla bir can almanın bedeli olur mu. Adalet istiyoruz" sözlerine yer verdi.‘En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız’Aslan ailesinin avukatı Suat Selman Saloğlu ise, "Trafik kazalarında ölüme bağlı yargılamalarda cezaların az olduğunu düşünmekteyim. Cezaların daha caydırıcı olmasıyla birlikte, insanların daha dikkatli araç kullanması gerektiğini düşünmekteyim. Zeynep Aslan'ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 28 Eylül'de karar duruşması olacak. İddianameyi yazan Cumhuriyet Savcısı, sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Yani olayı öngörebilir ancak olayın sonucunu istemiyor şeklinde. Bunun da taksirle ölüme sebep olmadan daha fazla bir cezası var. Ancak duruşma savcısı, yalnızca taksirle ölüme neden olma yönünde sanığın cezalandırılması için mütalaa verdi. Biz buna karşı itirazlarımızı sunduk. Yine karar duruşmasında da beyanlarımızı dile getireceğiz. Sanığın cezasının caydırıcı olması ve en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, türkiye, eylem, bisikletçi, kefen