https://tr.sputniknews.com/20210926/isvicre-referandumunda-escinsellerin-evlenip-evlat-edinmelerinin-yasallasmasina-net-destek-1049257804.html

İsviçre referandumunda eşcinsellerin evlenip evlat edinmelerinin yasallaşmasına net destek

İsviçre referandumunda eşcinsellerin evlenip evlat edinmelerinin yasallaşmasına net destek

Alpler ülkesinde düzenlenen referandumda eşcinsel çiftlerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmeleri, yüzde 64 oranında evet... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T13:52+0300

2021-09-26T13:52+0300

2021-09-26T14:25+0300

yaşam

isviçre

referandum

eşcinsel evlilik

evlat edinme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049258256_0:377:2971:2048_1920x0_80_0_0_31d89c9e6a38f6b06990dd4ab0cf7571.jpg

Avrupa'nın ortasında doğrudan demokrasiye başvuran referandumlar ülkesi İsviçre, bu kez eşcinsel evliliklerle ilgili sandık başına gitti. İsviçreli seçmenler, eşcinsel evliliklerin yasallaşmasına destek verdi. Öğle saati sandıkların kapanmasının ardından ilk sandık başı projeksiyonları geldi. İsviçre devlet televizyonu SRG için anket yapan GFS Bern, evet kampanyasının zafer kazanacağı öngörüsünü geçti. Buna göre eşcinsel evliliklerin yasallaşmasına yüzde 64 evet, yüzde 36 hayır çıktı. Sperm bağışı yoluyla çocuk sahibi olma imkanıYasa değişikliğiyle eşcinsel çiftlerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmeleri mümkün olacak. Şu anda sadece evli heteroseksüel çiftler için yasal olan sperm bağışı yoluyla çocuk sahibi olma imkanı evli lezbiyen çiftlere da tanınacak. Bir İsviçrelinin yabancı uyruklu hayat arkadaşının vatandaşlık alması da kolaylaşacak.Böylece AB üyesi olmayan 8.6 milyon nüfuslu Alpler ülkesi eşcinsel evlilikler konusunda çoğu Batı Avrupa ülkesiyle aynı çizgiye gelecek.Bugün ayrı bir referandumda sermaye kazancı vergisi getirme önerisini ise İsviçreli seçmenlerin yüzde 66'sı reddetti. Eşcinselliğin suç sayıldığı günlerden bugüne uzun mücadele1942'ye dek eşcinselliğin suç sayıldığı 1950'den 1990'lara kadar eşcinsellerin cinsel tercihlerini devlete bildirmek zorunda olduğu İsviçre'de 2005 referandumunun ardından 1 Ocak 2007'den itibaren eşcinsel çiftler için kayıtlı birlikteliklere izin verildi. Ancak bu statü, vatandaşlık alma ve çocukların birlikte evlat edinilmesi de dahil olmak üzere evlilikle aynı hakları sağlamıyordu. Karşı çıkanlar 50 bin imza toplayınca referandum devreye girdiYıllarca süren tartışmalardan sonra, Aralık 2020'de parlamento eşcinsel evliliklere izin veren mevzuatı kabul ederken, LGBTİ+ örgütlerle aşırı sağcı politikacılar arasındaki gerilim yükseldi. İsviçre'nin doğrudan demokrasi sistemi altında, muhafazakarlar, konuyu referanduma götürmek için gereken 50 bin imzayı topladı.Anketlere göre dinci-aşırı sağcı kesim karşıHükümet ve parlamento, heteroseksüel ve gey çiftler arasındaki eşitsiz muameleyi ortadan kaldırmak için seçmenleri 'herkes için evliliği' desteklemeye çağırdı. Kampanya sırasında yapılan kamuoyu yoklamaları, bazı Hıristiyan cemaatlerin üyelerinin ve İsviçre'nin en büyük siyasi partisi olan sağcı popülist İsviçre Halk Partisi (SVP) destekçilerinin, eşcinsel evliliğin yasallaşmasına en çok karşı çıkanlar olduğunu gösterdi.

isviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

isviçre, referandum, eşcinsel evlilik, evlat edinme