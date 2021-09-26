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İsviçre referandumunda eşcinsellerin evlenip evlat edinmelerinin yasallaşmasına net destek
İsviçre referandumunda eşcinsellerin evlenip evlat edinmelerinin yasallaşmasına net destek
Alpler ülkesinde düzenlenen referandumda eşcinsel çiftlerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmeleri, yüzde 64 oranında evet... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T13:52+0300
2021-09-26T14:25+0300
yaşam
isviçre
referandum
eşcinsel evlilik
evlat edinme
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Avrupa'nın ortasında doğrudan demokrasiye başvuran referandumlar ülkesi İsviçre, bu kez eşcinsel evliliklerle ilgili sandık başına gitti. İsviçreli seçmenler, eşcinsel evliliklerin yasallaşmasına destek verdi. Öğle saati sandıkların kapanmasının ardından ilk sandık başı projeksiyonları geldi. İsviçre devlet televizyonu SRG için anket yapan GFS Bern, evet kampanyasının zafer kazanacağı öngörüsünü geçti. Buna göre eşcinsel evliliklerin yasallaşmasına yüzde 64 evet, yüzde 36 hayır çıktı. Sperm bağışı yoluyla çocuk sahibi olma imkanıYasa değişikliğiyle eşcinsel çiftlerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmeleri mümkün olacak. Şu anda sadece evli heteroseksüel çiftler için yasal olan sperm bağışı yoluyla çocuk sahibi olma imkanı evli lezbiyen çiftlere da tanınacak. Bir İsviçrelinin yabancı uyruklu hayat arkadaşının vatandaşlık alması da kolaylaşacak.Böylece AB üyesi olmayan 8.6 milyon nüfuslu Alpler ülkesi eşcinsel evlilikler konusunda çoğu Batı Avrupa ülkesiyle aynı çizgiye gelecek.Bugün ayrı bir referandumda sermaye kazancı vergisi getirme önerisini ise İsviçreli seçmenlerin yüzde 66'sı reddetti. Eşcinselliğin suç sayıldığı günlerden bugüne uzun mücadele1942'ye dek eşcinselliğin suç sayıldığı 1950'den 1990'lara kadar eşcinsellerin cinsel tercihlerini devlete bildirmek zorunda olduğu İsviçre'de 2005 referandumunun ardından 1 Ocak 2007'den itibaren eşcinsel çiftler için kayıtlı birlikteliklere izin verildi. Ancak bu statü, vatandaşlık alma ve çocukların birlikte evlat edinilmesi de dahil olmak üzere evlilikle aynı hakları sağlamıyordu. Karşı çıkanlar 50 bin imza toplayınca referandum devreye girdiYıllarca süren tartışmalardan sonra, Aralık 2020'de parlamento eşcinsel evliliklere izin veren mevzuatı kabul ederken, LGBTİ+ örgütlerle aşırı sağcı politikacılar arasındaki gerilim yükseldi. İsviçre'nin doğrudan demokrasi sistemi altında, muhafazakarlar, konuyu referanduma götürmek için gereken 50 bin imzayı topladı.Anketlere göre dinci-aşırı sağcı kesim karşıHükümet ve parlamento, heteroseksüel ve gey çiftler arasındaki eşitsiz muameleyi ortadan kaldırmak için seçmenleri 'herkes için evliliği' desteklemeye çağırdı. Kampanya sırasında yapılan kamuoyu yoklamaları, bazı Hıristiyan cemaatlerin üyelerinin ve İsviçre'nin en büyük siyasi partisi olan sağcı popülist İsviçre Halk Partisi (SVP) destekçilerinin, eşcinsel evliliğin yasallaşmasına en çok karşı çıkanlar olduğunu gösterdi.
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isviçre, referandum, eşcinsel evlilik, evlat edinme

İsviçre referandumunda eşcinsellerin evlenip evlat edinmelerinin yasallaşmasına net destek

13:52 26.09.2021 (güncellendi: 14:25 26.09.2021)
© REUTERS / DENIS BALIBOUSEİsviçre'de düzenlenen referandumda eşcinsel çiftlerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmeleri, yüzde 64 oranında evet oyuyla kabul edildi.
İsviçre'de düzenlenen referandumda eşcinsel çiftlerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmeleri, yüzde 64 oranında evet oyuyla kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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Alpler ülkesinde düzenlenen referandumda eşcinsel çiftlerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmeleri, yüzde 64 oranında evet oyuyla kabul edildi.
Avrupa'nın ortasında doğrudan demokrasiye başvuran referandumlar ülkesi İsviçre, bu kez eşcinsel evliliklerle ilgili sandık başına gitti. İsviçreli seçmenler, eşcinsel evliliklerin yasallaşmasına destek verdi.
Öğle saati sandıkların kapanmasının ardından ilk sandık başı projeksiyonları geldi. İsviçre devlet televizyonu SRG için anket yapan GFS Bern, evet kampanyasının zafer kazanacağı öngörüsünü geçti.
Buna göre eşcinsel evliliklerin yasallaşmasına yüzde 64 evet, yüzde 36 hayır çıktı.

Sperm bağışı yoluyla çocuk sahibi olma imkanı

Yasa değişikliğiyle eşcinsel çiftlerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmeleri mümkün olacak. Şu anda sadece evli heteroseksüel çiftler için yasal olan sperm bağışı yoluyla çocuk sahibi olma imkanı evli lezbiyen çiftlere da tanınacak. Bir İsviçrelinin yabancı uyruklu hayat arkadaşının vatandaşlık alması da kolaylaşacak.
Böylece AB üyesi olmayan 8.6 milyon nüfuslu Alpler ülkesi eşcinsel evlilikler konusunda çoğu Batı Avrupa ülkesiyle aynı çizgiye gelecek.
Bugün ayrı bir referandumda sermaye kazancı vergisi getirme önerisini ise İsviçreli seçmenlerin yüzde 66'sı reddetti.

Eşcinselliğin suç sayıldığı günlerden bugüne uzun mücadele

1942'ye dek eşcinselliğin suç sayıldığı 1950'den 1990'lara kadar eşcinsellerin cinsel tercihlerini devlete bildirmek zorunda olduğu İsviçre'de 2005 referandumunun ardından 1 Ocak 2007'den itibaren eşcinsel çiftler için kayıtlı birlikteliklere izin verildi. Ancak bu statü, vatandaşlık alma ve çocukların birlikte evlat edinilmesi de dahil olmak üzere evlilikle aynı hakları sağlamıyordu.

Karşı çıkanlar 50 bin imza toplayınca referandum devreye girdi

Yıllarca süren tartışmalardan sonra, Aralık 2020'de parlamento eşcinsel evliliklere izin veren mevzuatı kabul ederken, LGBTİ+ örgütlerle aşırı sağcı politikacılar arasındaki gerilim yükseldi. İsviçre'nin doğrudan demokrasi sistemi altında, muhafazakarlar, konuyu referanduma götürmek için gereken 50 bin imzayı topladı.

Anketlere göre dinci-aşırı sağcı kesim karşı

Hükümet ve parlamento, heteroseksüel ve gey çiftler arasındaki eşitsiz muameleyi ortadan kaldırmak için seçmenleri 'herkes için evliliği' desteklemeye çağırdı. Kampanya sırasında yapılan kamuoyu yoklamaları, bazı Hıristiyan cemaatlerin üyelerinin ve İsviçre'nin en büyük siyasi partisi olan sağcı popülist İsviçre Halk Partisi (SVP) destekçilerinin, eşcinsel evliliğin yasallaşmasına en çok karşı çıkanlar olduğunu gösterdi.
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